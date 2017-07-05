Ежедневный Гороскоп. Среда 5 июля 2017 г.

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Ил Тумэн утвердил отчет о результатах приватизации госимущества Якутия за 2016 год
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Известная журналистка стала мамой!
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Манчаары – путь в легенду: Открылась выставка скульптур Рафаила Зинурова
04.07.2017, 19:50
Финансы
Утвержден отчет об исполнении Бюджета-2016 ТФОМС Якутии
04.07.2017, 19:35
Политика
Утвержден руководитель аппарата Ил Тумэна
04.07.2017, 19:03
Столица
В Центральном и Октябрьском округах проверили соблюдение Правил благоустройства
04.07.2017, 18:05
Столица
5 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
04.07.2017, 17:59
Финансы
РСХБ установил ставки по ипотеке от 9,5% годовых
04.07.2017, 17:39
Культура & Образование
Обряд кумысопития от компаний «Камелек» и «Киэргэ»
04.07.2017, 17:24
Политика
Экстра
Матвей Евсеев и Иван Андросов больше не депутаты Ил Тумэна
04.07.2017, 17:00
Экономика
О новом порядке ценообразования на электроэнергию в Алдане и Нерюнгри
04.07.2017, 16:55
Финансы
Акционеры избрали Людмилу Николаеву председателем правления Алмазэргиэнбанка 
04.07.2017, 16:51
Происшествия
Девушка показала полицейскому неприличный жест и попала под суд
04.07.2017, 16:30
Культура & Образование
Как противостоять энергетическим вампирам расскажут на «Open. лекции»
04.07.2017, 16:28
Культура & Образование
Абитуриент-2017: специальность социолога пользуется спросом у выпускников школ
04.07.2017, 16:19
Республика
Оймяконцы вновь остались без моста
04.07.2017, 16:14
Спорт
Два якутских борца едут в Индию
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Спорт
Якутянка Диана Адасько — победительница первенства России по легкой атлетике!
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Минприроды Якутии проверяет сообщение о нефтяной пленке на реке Нюе
04.07.2017, 15:39
Культура & Образование
Программа Форума «Эпосы народов мира»
04.07.2017, 15:26
Республика
100 парашютистов-десантников Рослесхоза тушат пожары в Якутии
04.07.2017, 15:04
Происшествия
Мошенница в якутском инстаграме
04.07.2017, 15:00
Общество
Суперприз от «Киэргэ» выиграл байкер из Благовещенска
04.07.2017, 14:53
Происшествия
В сгоревшей избушке у села Модут обнаружено тело
04.07.2017, 14:40
Финансы
Парламентарии утвердили поправки в бюджет
04.07.2017, 14:32
Финансы
За общедомовое имущество платит каждый
04.07.2017, 14:10
Экономика
Якутнедра в сентябре проведут торги по 6 участкам углеводородов
04.07.2017, 13:57
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Ил Тумэн избрал мировых судей
04.07.2017, 13:50
Политика
Ил Тумэн утвердил членов ЦИК Якутии
04.07.2017, 13:46
Происшествия
Смягчен приговор китаянке, похитившей на выставке якутский бриллиант
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Злоумышленник сам пришел в полицию с повинной
04.07.2017, 12:46
Финансы
Депутаты утвердили Бюджет-2016 год в окончательном чтении
04.07.2017, 12:45
Происшествия
Вор проник в квартиру через форточку
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С ЭЦП нотариус не нужен
04.07.2017, 12:00
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Футуролог
5 июля 2017, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Среда 5 июля 2017 г.

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец

Оповещение о луне

Сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день для вас. Наслаждайтесь прогулкой или развлекайтесь дома – в любом случае, вы будете счастливы. Отношения с партнерами и близкими друзьями взаимно дружелюбные и поддерживающие друг друга. Много смеха и хороших чувств!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это позитивный, очень хороший для вас день. Отношения с друзьями и группами будут взаимосвязаны. Фактически, вы будете наслаждаться любыми видами деятельности с благотворительными организациями или группами, которые помогут нуждающимся. Вероятно, возможны поездки, связанные с работой.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы в бизнесе и торговле. Ищите способы увеличить свой доход или получить лучшую оплачиваемую работу. Если вы делаете покупки, вам понравится то, что вы покупаете. Однако у вас может возникнуть соблазн выйти за рамки бюджета, глядя на роскошные изделия. На всякий случай – сохраняйте свои чеки.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваши отношения с другими сегодня теплые и сочувствующие, поэтому у вас будет улыбка на лице. В частности, отношения с людьми дома или внутри семьи будут положительными и благоприятными. Будьте осторожны, чтобы не пообещать что-то чрезмерное. (Не попадитесь в ловушку)

Лев (23 июля — 22 августа)

Хотя вы работаете из-за кулис и сохраняете незаметность, сегодня это оптимистичный, счастливый день. В последнее время вы хотите убедиться, что вы честны и поддерживаете других. Вы хотите дать жизнь своей лучшей возможности. Все, что вы делаете сегодня, вернется к вам.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Великий день, чтобы помириться! Наслаждайтесь компанией друзей, групп, встреч, занятий и конференций. Ваше взаимодействие с другими может косвенно повысить ваш доход по какой-то причине. Люди будут сочувствовать вам – если вам нужно плечо, чтобы плакать. Это хороший день!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы на вершине в последнее время (уверены, вы сами заметили это). И конечно, это заметили другие. Сегодня люди будут восхищаться вами, потому что вы выглядите как победитель, и ничто не столь сексуально так, как успех. Будьте осторожны, чтобы не обещать больше, чем вы можете дать боссам и родителям. Оставайтесь реалистичными. (Для вашего же блага.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Путешествие любого рода будет радовать вас сегодня, потому что у вас есть сильное желание расширить свои горизонты. Если вы не можете путешествовать – тогда сделайте что-то другое, где вы живете. Будьте туристом в своем городе. Посетите экзотические рестораны и разные места. Встряхните свою рутину!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это отличный день, чтобы попросить кредит или ипотеку, потому что двери откроются для вас. Это также хороший день, чтобы попросить кого-то вернуть что-то. Например, чтобы получить кредит или попросить свою газонокосилку. Люди будут щедры для вас сегодня и наоборот.

Козерог (22 декабря 19 января)

Ваши отношения с близкими друзьями и партнерами сегодня превосходны. Собственно, отношения с боссами также будут на вершине. Каждый хочет видеть вас – и они вас любят.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это позитивный день для вас. Многие из вас будут иметь деловые поездки, которые вам нравятся. Будьте более ясны относительно финансовых вопросов, потому что принятие желаемого за действительное обязательно  сделает это. Люди захотят помочь вам сегодня – и эта помощь всегда хорошая.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Повезло вам! Это веселый, социальный день. Наслаждайтесь искусством, социальными мероприятиями, длительными обедами, спортивными мероприятиями, играми с детьми и романтическими флиртами. Суть сегодняшнего дня: «Давайте веселиться!»

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