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Гороскоп
5 декабря 2018, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Среда 5 декабря 2018

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Скорпион

Предупреждение о луне

Избегайте покупок и принятия важных решений с 16:30 до 22:15. После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Избегайте споров в отношении политики, религии и национальных вопросов, потому что сегодня недоразумения являются классическими. Кроме того, вам трудно отстать от своих убеждений, потому что что-то заставляет вас не понимать ваши восприятия.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отложите важные обсуждения об общих делах, наследованиях, налогах, долгах или страховании, потому что это плохой день для этих вопросов, плюс вы чувствуете себя беззаботным. Кто-то может обмануть вас сегодня. Подождите до пятницы.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваша энергия сегодня низка до такой степени, что вы можете чувствовать усталость или неспособность справиться с нормальными требованиями своей жизни. В принципе, вашему телу нужен выходной день. Возьмите его, если сможете. Из-за вашей низкой энергии дискуссии с партнерами и близкими друзьями будут сомнительными.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваша жизненная сила сегодня ниже – не вопрос. Поэтому сократите требования, которые вы делаете для себя сегодня. Не принимайте это близко к сердцу. Несмотря на то, что ваш идеализм пробужден, вы захотите избежать прямых столкновений с другими.

Лев (23 июля — 22 августа)

Романтика сегодня может быть разочаровывающей. Однако в значительной степени это происходит из-за вашего собственного отношения, которое является низким и возможно, недостаточно уверенным. Вы можете чувствовать себя неадекватно или обескураженным. Не бойтесь, это временное темное облако на вашем горизонте.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день, чтобы сосредоточиться на проблемах семьи, особенно связанных с родителем. Не волнуйтесь. Не настаивайте на своем собственном пути. Потяните назад и посмотрите, как ветер дует, потому что проблемы сбивают с толку и все не так, как кажется. Будьте осторожны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Идите нежно сегодня. Не пытайтесь убедить других согласиться с вами сегодня, потому что проблемы сбивают с толку. Кто-то может обмануть вас или быть коварным. Кроме того, трудно поверить в то, что вы хотите сказать, потому что вы сами немного нерешительны. Положитесь на свой здравый смысл сегодня – а не на ваши идеалы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это плохой день для важных финансовых переговоров или принятия больших денежных решений, потому что у вас может не быть всех фактов. Кто-то может обмануть вас. Или вы можете просто «пропустить» что-то. Когда вы сомневаетесь, лучше ничего не делать. Помните об ограничениях оповещения о луне. (См. Выше).

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас низкая энергия. Не только это, разговоры с членами семьи могут быть запутанными, круговыми или немного бессмысленными. Это не хороший день для работы, которая требует много уверенности в себе и мужества. Это нормально.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня существует путаница. Это может быть скрыто от вас или это может быть очевидно. Зная это, воздержитесь от инициирования важных новых идей, потому что у вас может не быть всех фактов, а это значит, что вы находитесь в невыгодном положении. Подождите еще один день.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня день немного подлый или хитрый. Если вы имеете дело с другом или группой, и вы чувствуете, что происходит что-то подозрительное – это так. Или, возможно, вы в замешательстве? Потому что трудно понять, что действительно происходит и доверять вашей ситуации – отложить важные решения до пятницы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не принимайте вещи по достоинству, имея дело с другими людьми, особенно родителями, боссами и VIP-персонами. Даже если у других есть смысл, есть элемент замешательства ко всему. Возможно, кто-то обманет вас либо случайно, либо нарочно.

Если ваш день рождения сегодня

Автор и разработчик игр Нил Друкманн, поэты Фёдор Тютчев и Афанасий Фет, живописец Константин Коровин,  мультипликатор Уолт Дисней, тяжелоатлет Юрий Власов, актрисы Нина Русланова, Анна Куркова и Джессика Паре, тенор Хосе Каррерас и французская певица Патрисия Каас делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы уверены и независимы. Вы, естественно, энтузиасты и у вас есть подвижный ум. В этом году вас ожидают захватывающие изменения и начинания, когда вы начнете новый цикл. Потому что то, что вы сейчас начинаете, будет раскрываться в будущем, пришло время прояснить ваши цели. Пришло время взять на себя инициативу. Хорошие новости! В этом году ваша физическая сила возрастет.

Источник: SAKHALIFE.RU
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