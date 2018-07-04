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4 июля 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Среда 4 июля 2018

21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы

Предупреждение о луне

Осторожно: после 5:15 утра, избегайте покупок или принятия важных решений. Луна находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это плохой день. Примите это и идите с потоком. Не тратьте деньги на что угодно, кроме продуктов питания, газа и развлечений. Отложите покупки всего до завтра. Но это прекрасный день, чтобы фантазировать и мечтать о том, что может быть.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В течение всего дня есть оповещение о луне, а это означает, что это плохой день для принятия важных решений. И это плохой день, чтобы тратить деньги на что угодно, кроме продуктов питания, газа или развлечений. Тем не менее, это замечательный день для общения и общения с другими.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы высоко, а именно сегодня. Между тем, это ужасный день для принятия важных решений. (Это плохой день, чтобы делать покупки.) Помните о впечатлении, которое вы создаете, потому что люди смотрят. Будьте спокойны и дружелюбны. Не пытайтесь слишком много. Радуйтесь, что вы можете протереть воду.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня увлекательный день, и вы можете это почувствовать. Не беспокойтесь, это не только вы — весь мир чувствует это оповещение о луне. Удовлетворите свое желание сделать что-то другое. Исследуйте что-то новое! Ограничьте свои расходы на питание, газ и развлечения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Из-за размещения Луны вас интересуют общая собственность, налоги, задолженность и богатство других, включая наследование. Тем не менее, это плохой день для принятия важных решений, особенно финансовых. Поэтому просветляйтесь. Возьмите длинный обед. Наслаждайтесь этим днем!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте готовы идти вместе с тем, что происходит, потому что Луна противоположна вашему знаку. Это означает, что вы должны сотрудничать. Однако, недобровольно ни на что и не соглашайтесь, ни на что важное. Не назначайте встречи. Ограничьте расходы на газ, продукты питания и развлечения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы хотите быть продуктивным и эффективным. Ну, это не произойдет. Это Лунный сигнал тревоги весь день. Поэтому снижайте свои ожидания от себя и других. Будьте благодарны, чтобы сделать все, что вы можете! Ограничьте расходы на газ, продукты питания и развлечения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это потрясающий, творческий день! Вы способны к оригинальным идеям, потому что можете мыслить вне коробки. Примите приглашения на вечеринку. Наслаждайтесь артистическими людьми и событиями. Веселое время с детьми также будут восхищать. Это может быть и веселый день.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Если сегодня у вас есть шанс чтобы спрятаться в кокон у себя дома, используйте его. Некоторые из вас могут участвовать в семейных дискуссиях, это семейный бизнес. Примечание. Плохой день для покупок чего угодно, кроме еды и газа, но отличный день, чтобы развлечь семью!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы очень хотите общаться сегодня. Возможно, вы захотите совершить короткую поездку. Наслаждайтесь разговорами с другими, однако, поскольку есть оповещение о луне, не соглашайтесь ни на что важное. Не делайте важных планов. Не покупайте ничего, кроме продуктов и газа. Просто размышляйте.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна находится в одном из ваших Денежных домов, однако, есть предупреждение о Луне! Хорошая новость заключается в том, что вы должны записать свои оригинальные идеи для начинающих. (Не действуйте на них.) Плохая новость – это плохой день для принятия финансовых решений и траты денег (кроме газа и продуктов питания).

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Предупреждение о луне в вашем знаке, поэтому вы чувствуете себя воздушным шаром плывущим в небе. Хорошая новость заключается в том, что вы общаетесь со своей музой и своим воображением. Запишите свои идеи! Плохая новость – это плохой день, чтобы тратить деньги или принимать важные решения, потому что позже вы можете пожалеть об этом.

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущая Юлия Зимина, музыкант Луи Амстронг, актер Фрунзе Мкртчян и целительница Джина делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы заботливый человек, который любит ваших близких. Вы волевой и стремитесь к гармонии с другими. Пришло время упростить вашу жизнь и построить прочные фундаменты. Направьте свою энергию в одном направлении. Упражнения важны. Возьмите йогу, боевые искусства или бег трусцой – любую  физическую дисциплину, которая поможет вам на земле. Тяжелая работа и усилия окупятся в этом году!

Источник: SAKHALIFE.RU
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