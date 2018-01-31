Ежедневный гороскоп. Среда 31 января 2018

Предупреждение о Луне

Сегодня «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Полнолуние находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте терпеливы с детьми и романтическими партнерами, потому что полнолуние приведет к напряженности. Точно так же держите себя в руках, когда занимаетесь в сферах шоу-бизнеса, индустрии гостеприимства, спорта и обучении детей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте терпеливы с членами семьи сегодня, потому что полнолуние немного вас удивит. Предупрежден — значит вооружен. Терпение — это противоядие от гнева, ведь нас так легко разозлить, если мы несчастливы! Расслабьтесь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны, потому что это умеренно несчастный день для вас из-за энергии Полной Луны. Отвлечение будет вашей стратегией. Но помните — даже если вы настороже, кто-то может быть на шаг впереди вас! Двигайтесь осторожно.

Рак (21 июня — 22 июля)

Денежные споры или споры о собственности и имуществе могут стать причиной напряженности из-за Полной Луны. Что-то будет преувеличено. Просто имейте это в виду и конец этой недели пройдет для вас благополучно.

Лев (23 июля — 22 августа)

В вашем знаке проходит полнолуние. Вам нужен отдых, отдых и еще раз отдых. Наслаждайтесь бокалом игристого напитка, когда вы вернетесь домой. Да, будьте добры к себе, тогда вы сможете помочь другим. Вот как это работает.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Какой хаотичный день! Полная Луна может усугубить любые медицинские проблемы, которые у вас есть. Если да, успокоитесь, что симптомы могут исчезнуть к концу недели. Полнолуние усиливает энергию и вибрации внутри нас. Но это длится около 48 часов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Если вы сегодня общаетесь с незнакомцами, будьте терпеливы, особенно с молодыми людьми и детьми. Полная Луна может сделать людей нетерпеливыми и на грани. Вы могли бы сказать, что мир нуждается в транквилизаторах сегодня. Найдите розы, чтобы запахнуть.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы определенно почувствуете полнолуние, потому что это противоречит вашему знаку. Ваш единственный регресс должен заключаться в следующем: быть терпеливым с членами семьи, а также быть терпеливым с боссами и VIP-персонами.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте осторожны, потому что сегодня для вашего знака умеренно неблагополучный день. Дело в том, что благодаря энергии Полной Луны вам нужно не только осознавать себя — вы должны знать о других, потому что они тоже чувствуют полнолуние.

Козерог (22 декабря 19 января)

Не увлекайтесь темами, связанными с деньгами, которые могут возникнуть из-за энергии Полной Луны. Поставьте эти обсуждения на другой день, если сможете. И если нет, имейте в виду, что эти проблемы могут быть решены к концу недели.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не все Полные Луны равны. Вы действительно почувствуете Луну, потому что она противоположна вашему знаку, что означает, что напряжение с другими людьми вероятно. Это может быть мягко, как просто катить глаза; это может быть достаточно серьезным, чтобы вы могли кричать. Но имейте в виду, что все пройдет в пятницу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Проблемы, связанные с поездками, работой и средствами массовой информации, могут сегодня усилиться из-за энергии полной Луны. Не отчаивайтесь, потому что все, что создано сегодня, будет решено или разрешено к пятнице. Скрещенные пальцы!

Если ваш день рождения сегодня

Вы можете казаться эксцентричным, но вы всегда стремитесь преуспеть. Вы в восторге от того, что вы делаете. Пора лучше понять, кто вы. Изучите медитацию, йогу или другие дисциплины. Это также год обучения и обучения. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.