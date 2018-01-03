Ежедневный Гороскоп. Среда 3 января 2018

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это потрясающий день, чтобы замутить и повеселиться! Наслаждайтесь социальными прогулками и искусством. Посетите кафе, рестораны и гостиницы. Спортивные мероприятия будут привлекать и игровые занятия с детьми. Кто-то (как босс) действительно любит вас! (Интересно кто это.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы будете любить путешествовать сегодня. И все же часть вас хочет остаться дома и сосредоточиться на семейных проблемах или просто спрятаться в коконе. Может быть, вы выберите какой — нибудь путь? Вы могли бы также заигрывать с кем-то из другой культуры – тем, кто «другой». Ваша оценка красоты усиливается!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Подарки, лакомства и благосклонности от других могут прийти вам сегодня, поэтому держите карманы открытыми! Не задавайте вопросов, просто скажите: «Спасибо!» Романтика будет особенно сладкой и нежной. Это также сильный день для финансовых переговоров, но не отдайте ферму. Будьте справедливы для себя.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный день, чтобы помириться с близкими, партнерами, близкими друзьями и представителями широкой общественности, потому что вы чувствуете себя тепло и нечетко со всеми! Проблемы с деньгами у вас на уме. (Надеюсь, деньги есть у вас в кармане! Да, всегда приятно иметь баксы в джинсах.) Вы хотите сегодня помочь кому-то.

Лев (23 июля — 22 августа)

Отношения с коллегами сегодня теплые и благоприятные. На самом деле, кто-то может попросить вашу помощь или совет. Вы можете отстаивать позитивные изменения в том, где вы работаете. (Это ваш стиль.) Что бы ни случилось, сегодня у вас будут сильные чувства по поводу того, что Луна во Льве!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Романтика будет процветать сегодня! Могут начинаться новые флирты. Существующие романтические отношения расцветут, потому что вы чувствуете себя тепло и идеалистично. Вы заботитесь о проблемах детей и о детях сегодня. Вы также будете наслаждаться социализацией где-то элегантным и красивым. О, да!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Семейные отношения сегодня теплые и дружелюбные. На самом деле, все, что связано с домом и семьей, порадует вас. Вы будете наслаждаться ремонтом. Вы можете купить что-то красивое для того, где вы живете, потому что сегодня ценится красота. Вы поможете члену семьи.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня все искрится волшебством и волшебной пылью! Вы видите красоту в своем окружении, и вы также чувствуете себя любимыми другими. Вы можете зарабатывать деньги на своих словах через продажи, маркетинг, обучение, актерское мастерство и письмо. Деньги, деньги, деньги!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

«В них есть деньги на холмах!» Это сильный день денег для вас, потому что вы можете увеличить свой заработок. По иронии судьбы, вы также тратите большие деньги, потому что не можете устоять перед роскошной роскошью. (Вздох). Вы будете щедры к кому-то, кто нуждается (это один из способов гарантировать рост вашего будущего богатства).

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный день для Козерогов! Вы – гладкий, дипломатичный, обаятельный и любимый всеми, с кем вы встречаетесь. (О, мой, пьянящий опыт!) Кроме того, это идеальный день для покупки гардеробных сокровищ – что-то действительно классное и особенное. Вы могли бы купить то, что всегда хотели!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Одиночество в прекрасной обстановке порадует вас сегодня. Почему бы не побаловать себя элегантным обедом – просто для вас. Или вы можете спрятаться где-нибудь красиво на открытом воздухе – в комплекте – цените свой мир. Для себя.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Потому что ваше воображение и понимание красоты сегодня усиливаются, вы будете наслаждаться искусством, музыкой, поэзией, литературой и прекрасным окружением. Вы будете чутки к потребностям других, и вы будете чувствовать себя близко к своим близким. Это день Уолта Диснея. Тра-ля-ля, тра-ла-ла!

Если ваш день рождения сегодня

Автор Дж. Р. Толкин (1892-1973) делится своим днем ​​рождения сегодня. Ваше сильное чувство долга заставляет вас преодолевать препятствия! В этом году речь идет о личных обязанностях, семье и услугах для других. Вы будете более активны. Позаботьтесь о себе, чтобы вы могли помочь другим. Изучите искусство. Зарегистрируйтесь в классе. Получите личный макияж, чтобы омолодиться! Поддерживайте отношения, которые вы цените. Персонализируйте свой дом с помощью штрихов (фотографии?) этих отношений.