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Катастрофа с реками Якутии: названа официальная причина загрязнения
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Неделя национальной безопасности: взгляд ученого ЯГСХА на проблемы и перспективы
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Ореховый Спас 2018: что нельзя делать, история, традиции, приметы
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Начал работу Сангарский угольный разрез. Впервые за 20 лет
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Завершила работу Летняя творческая мастерская АГИКИ
28.08.2018, 20:34
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Якутскэнерго обращает внимание на низкую готовность потребителей к отопительному сезону
28.08.2018, 20:25
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Знамение в небе над Якутском — таинственные буквы в облаках
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28.08.2018, 16:30
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В Якутии спасатели вытащили пострадавшего, зажатого в микроавтобусе
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29 августа 2018, 6:00
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Ежедневный гороскоп. Среда 29 августа 2018

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня Луна все еще находится в вашем знаке. Вы очень хотите работать и делать хорошую работу. На самом деле, Марс высок в вашей карте, пробуждая ваши амбиции. Венера напротив вашего знака открывает путь для плавных отношений с другими. Смотрите, хорошо!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это по-прежнему будет игривым, коварным, кокетливым для вас временем. Наслаждайтесь жизнью! Если можно, уходите на каникулы. Сегодня вы можете захотеть найти тишину и покой, чтобы вы могли передохнуть. Планы поездок привлекательны, но вы также можете заняться ремонтом дома.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обсуждение с женщиной-компаньоном может быть важно для вас сегодня. Возможно, вы хотите поделиться своими надеждами и мечтами о будущем? Может быть, вы хотите что-то сказать? Может, кто-то хочет вам доверять? Дом и семья продолжают оставаться вашим сильным фокусом.

Рак (21 июня — 22 июля)

По некоторым причинам данные о вашей личной жизни окажутся сегодня публичными. Люди замечают вас или они говорят о вас. Так как у вас есть деньги, запишите их. Кто знает, что произойдет?

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваше стремление сделать что-то другое или иметь небольшое приключение по-прежнему сильно сегодня. Поэтому сделайте что-нибудь другое! Путешествуйте, если сможете. Если нет, исследуйте свой собственный задний двор. Идите туда, где вы никогда не были. С Меркурием в вашем знаке сейчас, вы очень хотите общаться с другими.

Дева (23 августа — 22 сентября)

С Солнцем в вашем знаке сейчас вы чувствуете себя ответственным и уверенным. Марс также заставляет вас чувствовать себя игривым, кокетливым и конкурентоспособным в спорте. Если вы делаете покупки, вам захочется купить красивые вещи для себя и своих близких, потому что Венера находится в вашем Доме денег.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы должны сохранять незаметность, пока Солнце не вступит в ваш знак 22 сентября. До тех пор, приветствуйте каждую возможность, чтобы скрыться или работать в одиночку или за кулисами. Хаос и активизация активности продолжаются на переднем фронте, что может вызвать у вас беспокойство. Вам нужна гармония в вашем окружении.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваша популярность продолжается. Огненный Марс в вашем Третьем Доме заставляет вас идентифицировать себя со своими убеждениями, поэтому у вас могут быть споры или оживленные дебаты. К счастью, Юпитер в вашем знаке смягчит любую грубую энергию, потому что Юпитер делает вас такими симпатичными.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Боссы, родители и VIP-персоны продолжают восхищаться вами, даже если вы не делаете ничего особенного, а это значит, что вы можете использовать это в своих интересах. Идите за тем, что вы хотите! Путешествие, отдых и спорт теперь привлекают вас. Вы можете уехать из города?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы будете наслаждаться уединением дома и возможностью отдохнуть среди знакомых окрестностей. Разговор с  женским членом семьи может быть значительным. Помните, что с огненным Марсом в вашем знаке вы можете оказаться слишком сильным для некоторых. Легко это делаете.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это удачный год для вас с вашей карьерой и общественной репутацией. Сегодня вы хотите поговорить с кем-то, потому что вам есть что сказать. Вы хотите понять это, вы не хотите тратить время на поверхностную болтовню.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня проблемы с деньгами. Это подходящее время для вас, чтобы извлечь выгоду из богатства и ресурсов других, а это значит, что вы можете попросить что-то одолжить или попросить кредит или ипотеку. Двери легко откроются для вас.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Марина Александрова, Ирина Лачина, Ребекка де Морней, Карла Гуджино и Ингрид Берман, поп-король Майкл Джексон, актеры Хуан Диего Ботто, Ричард Аттенборо и Ричард Гир делятся своим днем ​​рождения сегодня. У вас есть позитивный взгляд на жизнь, энтузиазм и выразительность. В этом году вам захочется жить полноценно! Это потому, что вы входите в веселый, социальный год. Начните с оценки счастья и красоты вокруг вас. Будьте благодарны за то, кто вы и что у вас есть. Подсчитайте, наслаждаясь благословением повышенной популярности и теплых дружеских отношений в этом году.

Источник: SAKHALIFE.RU
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