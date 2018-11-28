Ежедневный гороскоп. Среда 28 ноября 2018

21, 22 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Еще один потрясающий день! Сегодня Луна находится в вашем знакомом Огненном Знаке, призывая вас повеселиться. Составьте планы на обед или «Счастливый час» с друзьями. Изучайте спортивные мероприятия, мероприятия на свежем воздухе, игровую деятельность с детьми или искусство и ремесла. Это прекрасный день для индустрии гостеприимства и развлечений.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обсуждение с женским членом семьи может быть важным сегодня. Вы также можете захотеть спрятаться в кокон дома, потому что это похоже на то, что нужно делать. Часть из вас хочет сохранить незаметность, чтобы вы могли предпринять свое действие прежде, прежде чем другие.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы принимаете решения своим сердцем, а не своим мозгом, потому что ваши инстинкты сильны. Фактически, когда вы разговариваете с другими, вы хотите дойти до ничтожного и не тратить время на поверхностные подробности о погоде.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы почувствуете личную информацию о денежных сделках. Фактически, вы будете считать что-то своим, что у вас есть, поэтому вы можете не захотеть предоставлять кому-либо что-либо, что принадлежит вам. Все в порядке, мы все можем быть привязаны к нашим владениям.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что делает вас немного более эмоциональным, чем обычно. Однако это также приносит вам удачу. Из-за этого маленького блага, почему бы не попросить вселенную о помощи просто посмотреть, что произойдет? Ответ может быть да.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы предпочтете работать самостоятельно или за кадром сегодня. Возможно, вы хотите перевести дыхание? Возможно, вы работаете над чем-то частным? Может быть, вы не чувствуете себя особенно общительным? Теперь, когда Марс напротив вашего знака, партнеры, похоже, раздражают.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сердечный разговор с другом или кем-то из группы будет иметь смысл сегодня. Вы хотите поделиться идеями, потому что вы играете с долгосрочными целями и вам нужно больше данных от кого-то. Почему бы не поделиться своими мечтами, чтобы увидеть, что кто-то говорит?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Личные данные о вашей жизни могут быть опубликованы сегодня. Люди могут обсуждать вас. Это может вызвать у вас некоторую озабоченность, потому что вы являетесь частным лицом. Однако, не бойтесь потому что, когда люди говорят – это вероятно, положительно! Расслабьтесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сделайте что-то другое сегодня, чтобы встряхнуться, потому что вам нужно немного приключений. Да, вам нужна смена декораций! Путешествуйте, если можете, но если вы не можете путешествовать, по крайней мере, быть туристом в своем собственном городе. Идите туда, где вы никогда не были.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас сегодня повышенный интерес к богатству и ресурсам других людей, возможно, вашего партнера? Возможно, вам захочется узнать, сколько зарабатывает кто-то другой? Или что такое их активы? Опять же, вы можете подумать о сексе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна противоположна вашему знаку, а это значит, что вы должны идти более на уступки, когда имеете дело с другими. Это просто означает, что вы должны быть гостеприимными, вежливыми, что вы конечно знаете как сделать. Все любят Водолея!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете быть обеспокоены своим здоровьем, поэтому вы посетите аптеку, чтобы купить предметы гигиены. Другие могут тратить больше времени или иметь мысли связанные с домашним животным. Другими словами, сегодня вы заботитесь о практических, маленьких, ничтожных вещах.

Если ваш день рождения сегодня

Дизайнер обуви Маноло Бланик, супермодель Анна-Николь Смит, актрисы Анна Горшкова, Луиза Бургуэн, Карен Гиллан, актеры Алан Ричсон и Эд Харрис, поэт Александр Блок, писатели Стефан Цвейг и Константин Симонов делятся своим днем ​​рождения. Вы амбициозны, уверены и независимы. Вы также дружелюбны и щедры к другим. Оптимизм в отношении будущего является для вас ключом. Пришло время принять изменения и новые возможности. Ожидайте возбуждения и стимуляции! Приготовьтесь действовать быстро. Сделайте свою личную свободу одной из своих целей в этом году. Наслаждайтесь возможностями путешествий и возможностью расширить свои горизонты. Наслаждайтесь этим быстрым годом!