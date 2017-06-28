Ежедневный Гороскоп. Среда 28 июня 2017 г.

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Оповещение о луне

Сегодня у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это идеальный день для начала великого ремонта дома. Семейные дискуссии также будут жаркими! Это потому, что сегодня Меркурий выстроен с Марсом, который активизирует вашу речь и ваши интеллектуальные способности.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы будете сильными во всех своих обсуждениях с другими. Вы выскажете все, что вы хотели высказать, другие пусть помолчат, теперь вы говорите! Да, это сильный день для тех, кто занимается продажами, маркетингом, письмом, обучением и актерством.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы будете активны в финансовых вопросах. Вы пойдете за тем, что хотите. Вы пойдете, чтобы увеличить свои доходы. Вы выражаете свои неосуществленные идеи с твердым намерением их осуществить. И аналогичным образом, вы будете тратить свои деньги, как будто это обязательно.

Рак (21 июня — 22 июля)

У вас сегодня много умственной и интеллектуальной энергии! На самом деле, вы можете почувствовать интеллектуальную конкуренцию с кем-то. Конечно, вы можете работать со своим умом гораздо дольше, чем обычно, и выполнять много. («Я такой умный»). Вы также будете энергично защищать свои идеи.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваша способность исследовать что-либо сегодня невероятна. У вас есть сосредоточенность, концентрация и энергия, а это означает, что вы не перестанете искать что-то, пока не найдете, что ищете. На самом деле вы можете узнать все виды секретов и скрытую информацию.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы могли бы сбить с толку некоторых друзей сегодня или членов группы, потому что вы так сильны. У вас есть конкретные идеи, вы знаете, чего хотите. И вы не стесняетесь показать свой голос. Кроме того, вы будете говорить с энтузиазмом! (Да, вы могли бы быть боссом.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете показаться слишком сильным, когда разговариваете с родителями и начальниками сегодня – пожалуйста, знайте об этом. В принципе, вы мысленно заняты и очень сосредоточены на своих потребностях и намерениях сегодня, поэтому вы не будете стесняться говорить и заявлять о своих делах. Это может сработать для вас или против вас.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день для изучения чего-то, особенно того, что требует внимания и выносливости, потому что ваш ум действительно готов к тому, чтобы делать что-то подобное. Вы настороже, остры и хотите учиться! Добрый день, чтобы выучить язык, составить планы поездок или изучить новые философии.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы будете защищать свои собственные интересы, если у вас возникнут споры сегодня или серьезные дискуссии о том, как делиться или делиться чем-то, особенно с наследством. Вы умственно настроены, сосредоточены и энергичны. Вы также конкурентоспособны и готовы постоять за свое место.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня вы можете привлечь к себе кого-то, кто приходит, как гангстер! Это потому, что Меркурий, планета, управляющая связью, выстроена с огненным Марсом напротив вашего знака. (Конечно, вы можете быть столь же резкими, как и все остальные!) Сделайте шаг назад и дайте делам передышку.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете много сделать на работе, потому что вы посвящены себе, сосредоточены, интеллектуально любопытны и энергичны. Вся ваша система включена! Вы будете изучать факты, проверять информацию и четко сформулированными при разговоре с другими.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это сильный день для игры, удовольствия, спортивных соревнований, социальных прогулок и развлечений с детьми. Это также прекрасный день для изучения искусств или активного участия в них. Романтические дискуссии будут оживленными и точными – определенно!