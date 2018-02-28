Ежедневный Гороскоп. Среда 28 февраля 2018

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о луне

Избегайте совершать покупки или принимать важные решения после 18:00 вечера. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Помните об ограничениях оповещения о Луне сегодня, особенно если вы покупаете или тратите деньги на бизнес. Это также время суток, когда у некоторых из вас может быть спор с кем-то другим. Помните: Терпение — это противоядие от гнева.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня может быть сложно наладить сотрудничество с группой, потому что кто-то не согласен с вами – возможно, кто-то моложе. Просто дождитесь полнолуния в пятницу. Тогда все будет по-другому.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Тестируйте внимательно сегодня, особенно когда речь идет о родителях или боссах и авторитетных деятелях, включая полицию. Легко быть в курсе с чего-то сегодня, особенно днем. Споры с авторитетными фигурами редко улучшают ситуацию.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваш мудрый выбор сегодня будет состоять в том, чтобы избегать дискуссий о политике, национальности и религиозных проблемах, потому что люди слишком горячие! (Не вы, конечно.) Интенсивные дискуссии о СМИ или философских концепциях в целом слишком спорны сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Не заставляйте себя расспрашивать об общей собственности, наследованиях, страховых вопросах и тому подобное, потому что искушение иметь исчерпывающий аргумент является кратким. Подождите. Все напряжены до завтрашнего полнолуния.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями сегодня, особенно позже в этот день. Зачем ссориться с кем-то, кого любишь? (Хотя истина заключается в том, что мы очень разозлились на тех, кого любим, потому что на карту поставлено так много.) Успокойся сегодня. Все подождет до завтрашнего полнолуния.

Весы (23 сентября — 22 октября)

К счастью, с Солнцем и Венерой в вашем рабочем секторе, вам легко уживаться с коллегами по работе. Тем не менее, потому что Меркурий сегодня не согласен с огненным Марсом, люди сдержанны, особенно на работе или, возможно, в отношении проблемы со здоровьем для вас. Будьте терпеливы с другими. Покажите, что Весы очарование.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Романтические партнеры должны быть терпеливыми и терпимыми друг к другу сегодня. Кроме того, родители и люди, работающие с детьми, должны быть терпеливы со своими детьми, чтобы избежать раздувания проблем. Сегодня в воздухе много напряженности, особенно во второй половине дня из-за ожидаемого завтрашнего полнолуния. Оставайтесь холодным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Избегайте домашних ссор с кем-то сегодня, потому что гнев только делает всех более несчастными – он редко решает что угодно. Как бы то ни было, это будет историей к пятнице (после завтрашней полнолуния). Поэтому просто подождите этого. Будьте зрелыми. Будьте взрослыми. Подделайте это, если необходимо.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будь разумным сегодня. Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете. Завтрашняя энергия Полной Луны накапливается сегодня – это точно. Это может сделать вас нетерпеливым с другими, поэтому у вас может быть спор с кем-то сегодня днем. Плюс это также может сделать вас несчастным! Расслабьтесь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте денежных ссор сегодня, будь то о движении денежных средств, имуществе или разнице мнений о покупке. Люди недовольны, потому что сегодня накапливается энергия до завтрашнего полнолуния. К пятнице все снова изменится. Сохраните мир.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Меркурий в вашем знаке противоречит Марсу, что усугубляется тем, что завтра будет единственное полнолуние в течение всего года, противоположное вашему знаку. Соедините точки. Вас легко раздражают другие! Расслабьтесь. К пятнице все будет намного лучше.

Если ваш день рождения сегодня

Вы чувствительны к чувствам других и иногда уходите в свой собственный мир мечты. Вы универсальны, талантливы и наблюдательны. Это год, полный волнения и стимуляции. Примите изменения и новые возможности. Будьте готовы действовать быстро. Ваша личная свобода будет главным приоритетом. Вы путешествуете в этом году и расширяете свои горизонты. Наслаждайтесь этим занятым, быстро меняющимся годом!