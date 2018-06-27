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27 июня 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Среда 27 июня 2018

14, 15 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец

Предупреждение о луне

После 12:30 дня сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. В это время Луна переходит от Стрельца к Козерогу.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете увидеть «трещину, в которой загорается свет», о вашем будущем направлении или ваших будущих вариантах или, возможно, о вашей способности справляться с боссом. Вay, свет в конце туннеля, и это не поезд! Примечание: Получите все факты, прежде чем действовать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Внезапная возможность путешествовать может упасть на колени сегодня. Аналогичным образом, неожиданный шанс пройти курс или изучить что-то новое может материализоваться. Что бы ни случилось – действуйте быстро, если хотите, потому что это окно возможностей кратковременно. По крайней мере, сегодня вы узнаете что-то новое и необычное.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Дважды проверьте свои банковские счета и все, что связано с наследованием и общим имуществом, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваши отношения с богатством других. Или это может повлиять на доход вашего партнера. Главное – быть в курсе и не ошеломляться, как олень в фарах.

Рак (21 июня — 22 июля)

Партнер или близкий друг могут удивить вас сегодня. Им может потребоваться изменение договоренности, или они могут захотеть больше свободы в отношениях – может быть что угодно. Они могут также познакомить вас с кем-то другим или необычным.

Лев (23 июля — 22 августа)

По какой-то причине, сегодня ваша работа будет прервана. Компьютерные сбои, кадровые изменения, отмененные встречи или встряска в иерархическом порядке вещей. (Это всегда страшно.) Если вы готовы действовать быстро, иногда внезапное изменение дает внезапную возможность. Кто знает?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня родители должны проявлять особую бдительность в отношении своих детей, потому что что-то неожиданное повлияет на них. Да, это означает, что это может быть несчастный день для ваших детей. Между тем неожиданное приглашение может вас порадовать. Если вам интересно – скажите быстро «да».

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваша домашняя рутина сегодня не типична. Есть что-то другое. Мелкие приборы могут сломаться или может произойти незначительная поломка. Родитель или кто-то из авторитетных лиц может вас удивить. Оставайтесь на ногах, чтобы вы знали, что происходит.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваш ум насторожен и остр сегодня! Вот почему вы полны умных, гениальных идей. Запишите их, потому что они могут стоить будущего рассмотрения. Между тем, ваша повседневная жизнь изменится из-за неожиданных встреч, событий или новостей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следите за своей денежной сценой сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваши активы. Таким образом, вы можете найти деньги или потерять деньги. Вы также должны следить за тем, что у вас есть, чтобы защитить его от потери, кражи и повреждения. Будьте умным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, выстроившемся вдоль Урана. Будьте готовы к внезапным изменениям! Вы могли бы быть капризным, импульсивным и спонтанным. У вас более сильное желание свободы. Вы также можете кого-то шокировать. (Не всегда ваш стиль.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы чувствуете беспокойство. У вас такое чувство, что вы ждали, когда что-то случится. И вы знаете, что если это так, то всегда будет плохим и неправильным. Тем не менее, вы удивляетесь. Это временный зуд на сегодняшний день. Расслабьтесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете встретить настоящего персонажа. Вы можете встретить этого человека через друга, или вы можете встретить их в группе. Кроме того, кто-то, кого вы уже знаете, может сделать что-то, что вас поражает. Хорошо. Эй, по крайней мере, это не скучный день.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Алсу, музыкальный продюсер Виктор Дробыш и актриса Изабель Аджани делятся своим днем ​​рождения сегодня. У вас злобное чувство юмора и сильная личность. Вы креативны и уверены в себе. Это время завершения и инвентаризации. Просмотрите прошлые триумфы и неудачи, когда вы закончите этот девятилетний цикл. Вы можете отпустить людей, рабочие места, чтобы перейти к чему-то новому. Вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и легче!

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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