Ежедневный Гороскоп. Среда 26 июля 2017 г.

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Уведомление о луне

Сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести дела. Луна находится в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это день движения вверх и вниз. Однако, в цельной картине, вы чувствуете себя конкурентоспособным, особенно в спорте. Вы также можете быть конкурентоспособными в романтике и даже в искусстве. Ваша энергия высока, и вы хотите показать миру, что вы можете сделать!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Некоторые разговоры сегодня будут сложными. Тем не менее, вы надеетесь получить дополнительную плату за вопросы о семье, доме и недвижимости. На самом деле вы готовы бороться за то, во что верите. Внимание вы полностью уделяете ремонту и домашней деятельности.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы будете сильными, когда общаетесь с другими людьми сегодня, потому что вы будете вкладывать много себя в то, что вы должны сказать. Это делает день фантастическим для тех, кто занимается продажей, маркетингом, обучением, актерством и, очевидно, писательством.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня будет решена важная финансовая проблема. Если вы ведете финансовые переговоры, вы будете проталкивать то, что вы хотите. Если есть что-то, что вы хотите купить, вы сделаете все возможное, чтобы совершить покупку. И да, вы будете упорно трудиться, чтобы заработать деньги. Это такой любопытный день.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день, чтобы начать новый проект или начать что-то новое, особенно если вы можете действовать независимо. Вы не хотите принимать заказы от других – это точно. Главное, у вас есть импульс энергии, который вы можете использовать в своих интересах. (Не тратьте время на споры).

Дева (23 августа — 22 сентября)

Прямо сейчас что-то происходит за кулисами, потому что вы много работаете или вынашиваете план. Будьте осторожны, чтобы кто-то еще не работал против ваших собственных интересов. (Это сложное небесное влияние.) К счастью, сегодня все идет своим чередом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы действительно связаны с другом или группой, возможно, с тем, чтобы быть вовлеченным в соревнование. Или ваше взаимодействие может быть физическим. В любом случае, сегодня вы будете говорить и, возможно, станете лидером проекта! У вас есть энергия, чтобы сплотить ваши войска, а другие последуют за вами!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня ваши амбиции вызвали большой интерес. Вы намерены идти за чем-то, и это именно то, что вы будете делать. Никто не остановит вас, даже если у вас несколько неприятных встреч. Да, вы мотивированы, но вы также знаете, что другие одобрят вас.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас есть сильные мнения, и вы готовы их защищать, особенно в дискуссиях о политике, религии и национальных вопросах. Вы, не колеблясь, говорите о них. Другие будут столь же громкими в вопросах публикации, СМИ, медицины и права. О, да.

Козерог (22 декабря 19 января)

В дебатах о совместной собственности и наследованиях вы станете силой, с которой нужно иметь дело сегодня, потому что вы намереваетесь защищать свои собственные интересы – право на букву закона. В любом споре вы будете грозными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это деликатный день для общения с партнерами и близкими друзьями, потому что другие будут против вас – сильно против. Если это так, вы будете заблокированы в споре с ними, потому что они не откажутся, и вы тоже. Посмотрите на беспроигрышное решение, чтобы решить эту проблему.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы работаете на пределе, потому что у вас есть энергия! Естественно, лучший способ использовать эту энергию, чтобы быть продуктивными и работать. Не отвлекайтесь, споря с коллегами или конкурируя с тем, что вы считаете непродуктивны. Будьте умным.