Ежедневный гороскоп. Среда 21 ноября 2018

14, 15 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы будете любить четыре недели впереди, потому что Солнце будет в вашем другом Огненном знаке. Это происходит только два раза в год (около четырех месяцев до и после вашего дня рождения). Уровень энергии будет выше и вы будете счастливее! (Особенно, если вы можете удрать из города и поехать куда-нибудь).

Телец (20 апреля — 20 мая)

Денежные вопросы, а также сведения об общей собственности, ипотеках, налогах, долгах и наследованиях – это ваше внимание в следующие четыре недели. Частно, секс будет горячим и вы будете увлечены! На самом деле, вы будете увлечены всем! О да.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В течение следующих четырех недель Солнце будет противоположно вашему знаку, что немного истощает вашу энергию, поэтому вам нужно больше спать. Вы также обнаружите, что ваш акцент на теплые дружеские и партнерские отношения более интенсивный. Тем не менее, ваши амбиции сильны и вы готовы играть!

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы будете работать в течение следующих четырех недель, потому что вы хотите управлять своей жизнью лучше. (Или, по крайней мере, позаботьтесь о том, чтобы вы выполняли эту работу.) И, конечно же, вы будете это делать! Мотивация – это все. Когда вы будете мотивированы, чтобы лучше организоваться — вы это сделаете. Это так просто.

Лев (23 июля — 22 августа)

Спорт, театр, вечеринки, развлечения и общение – вот ваша тема в течение следующих четырех недель. Наслаждайтесь развлечениями с детьми. Побалуйте свое желание быть игривым и причудливым, потому что вы никогда больше не будете такими молодыми, как сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Главное семья и ваша личная жизнь – это ваше основное внимание в течение следующих четырех недель. Наслаждайтесь семейными обсуждениями. Вы будете довольны покупками, которые вы делаете для себя и своих близких. Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями, в то время как Марс напротив вашего знака.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Следующие четыре недели будут быстрыми, оптимистичными и занятыми! К счастью, Венера в вашем знаке делает вас очаровательным и дипломатичным. И привлекательным! Это идеальный месяц для покупки гардероба, пока вы ходите от своих поклонников.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Деньги в вашем взгляде в ближайшие четыре недели, поэтому вы подумаете о том, как повысить ваш заработок. Дайте этому много размышлений, потому что факт – вы увеличите свои доходы в следующем году! Верьте в вашу способность делать это, потому что это факт.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Солнце находится в вашем знаке в течение следующих четырех недель и это увеличит вашу энергию и даст вам возможность заряжать батареи до конца года! Ожидайте привлечь к себе людей и благоприятные обстоятельства. Ура!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваш личный год заканчивается по мере приближения дня вашего рождения, а это означает, что вы можете использовать следующие четыре недели для планирования и достижения целей для своего будущего года. Задавайте цели с крайними сроками, если вы хотите получить конкретные результаты. Определенно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В ближайшие четыре недели вы будете более популярны, чем обычно! Вполне вероятно, что вы пообщаетесь с молодыми людьми, особенно с молодыми людьми из вашего прошлого. Это также прекрасное время для определения будущих целей. Есть идеи?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В течение следующих четырех недель Солнце будет на вершине вашей диаграммы, бросая на вас лестные лучи. Вот почему боссы, родители и VIP-персоны будут впечатлены вами, даже если вы не сделаете ничего особенного. Используйте это в своих интересах и идите за тем, что хотите!

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Йена Мэлоун, Николетт Шеридан, Тамара Носова и Голди Хоун, певица Бьорк и писатель Николай Перумов делятся своим днем ​​рождения. Вы уверены и оптимистичны. У вас отличные коммуникативные навыки. Это идеальный год для изучения медитации, йоги или любой дисциплины, которая поможет вам лучше понять, кто вы. Это также год учения и обучения. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.