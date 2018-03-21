Ежедневный Гороскоп. Среда 21 марта 2018

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о луне

Осторожно: избегайте покупок или принятия важных решений после 13 часов сегодня. Луна находится в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Помните, что вы делаете сегодня, потому что вы можете покупать и тратить деньги. Однако сегодня есть оповещение о луне. (См. Выше.) Будьте мудрыми и ограничивайте свои расходы газом, едой и развлечениями. Не выбрасывайте свои с трудом заработанные деньги на то, о чем вы могли бы пожалеть.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, однако в течение большей части дня есть оповещение о луне. Вы можете чувствовать себя возбудимым и свободным. Запишите свои умные идеи, но дожидайтесь до завтра, чтобы действовать на них.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете быть расплывчатыми и отключенными. Все, что вы начинаете, похоже, отклоняется в другом направлении. Не пытайтесь сделать слишком много. Просто продолжайте дело как обычно. Наслаждайтесь общением с другими, особенно со старыми лицами из вашего прошлого.

Рак (21 июня — 22 июля)

Наслаждайтесь теплым обменом с подругой сегодня. Вы можете подавать идеи о будущих целях и мечтах. Это творческий день. Тем не менее, это плохой день для решения одной идеи. Просто оценивайте и принимайте свое решение завтра.

Лев (23 июля — 22 августа)

Луна находится на вершине вашей диаграммы, но сегодня это оповещение о луне, что означает, что ничего не определено. Тратьте деньги только на еду, газ и развлечения. Не добровольно ни на что и не соглашайтесь ни на что важное, когда разговариваете с боссами или родителями. Не просите ничего важного.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасный день, чтобы оценить творческие усилия ремесленников из других культур и разных стран. Однако ничего не покупайте – не сегодня. Подождите до завтра. Аналогичным образом, не делайте важных планов поездок сегодня, но наслаждайтесь путешествиями, если вы отсутствуете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете сосредоточиться на финансовых вопросах с совместным имуществом и наследствами. Это плохой день для принятия важных решений, особенно в этих областях. Просто сделайте свою домашнюю работу и получите свои факты. Поговорите с другими. Но подождите до завтра, чтобы принять окончательное решение или вложить деньги.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это прекрасный день, чтобы смириться с другими, особенно с партнерами и близкими друзьями, потому что вы чувствуете себя дружелюбными, а жизнь сегодня проста. Напротив, это плохой день для переговоров о важных сделках или решениях. Держите мысли светлыми. Нет важных решений. Тратьте деньги только на газ, продукты питания и развлечения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Хотя вы можете сосредоточиться на работе, проблемах со здоровьем или что-то делать с домашним животным, ваша эффективность низкая. Это потому, что Лунный сигнал тревоги в течение большей части дня. Не будь слишком амбициозным для себя. Просто сделайте основы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный, творческий день! Художники будут продуктивны. (Запишите свои творческие идеи.) Наслаждайтесь общением с другими, а также игровыми занятиями с детьми. Романтика будет процветать. Посещайте все виды социальных мероприятий, включая спорт.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это приятный день чтобы спрятаться в кокон дома, если у вас есть такая роскошь. Ваш фокус определенно зависит от дома, семьи и вашей личной жизни. Тем не менее, это плохой день для покупки чего-нибудь для вашего дома или для члена семьи. Покупайте только продукты и газ.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Выделите дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справляться с тем, что вы делаете сегодня, потому что для вас это занятый день. Вы на ходу с короткими поездками и поручениями. Тем не менее, ваша эффективность будет страдать. Все будет рыхлым. Тратьте деньги только на газ, продукты питания и развлечения.

Если ваш день рождения сегодня

Вы полны противоречий. Вы творческий, причудливый и все же логичный. Вы страстны, но объективны и рассудительны. Пора лучше понять, кто вы. Изучите медитацию, йогу или другие дисциплины. Это также год учебы и обучения. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.