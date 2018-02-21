Ежедневный Гороскоп. Среда 21 февраля 2018

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы чувствуете себя чуткими к потребностям других. У вас есть искреннее сострадание к кому-то, кому повезло меньше. К счастью, у вас также есть практические идеи о том, как вы могли бы принести им пользу или сделать некоторые положительные предложения. Вы можете даже исследовать свои решения. (Браво.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня идеализировать друга легко. Вы могли бы нарисовать их в таком льстивом свете, вы могли бы полюбить их. О да, друг может стать любовником. И все же, кто-то старше и опытнее, вероятно, даст вам совет. Интересно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете использовать свое влияние прямо или косвенно через босса или кого-то, кто находится в положении власти, чтобы помочь кому-то, кто менее удачлив. Люди во власти послушают вас сегодня, потому что вы оба сострадательны и логичны.

Рак (21 июня — 22 июля)

Потому что ваша оценка красоты сегодня усиливается, дайте себе возможность наслаждаться прекрасными вещами и прекрасными местами. Посетите музеи, художественные галереи, великолепные архитектурные здания и парки. Наслаждайтесь шикарными конфетами, которые вам предлагаются.

Лео (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы чувствуете себя щедрым, особенно к тем, кому повезло меньше. Из-за этого импульса вы поможете кому-то сегодня. Вы также чувствуете себя сексуально и ласково! (Пусть это приведет вас туда, где оно будет.) Между тем дискуссии об общей собственности и наследованиях являются практичными и точными.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с близкими друзьями и партнерами будут теплыми и дружелюбными сегодня, потому что вы искренне сочувствуете им. Вы цените это. Между тем дискуссии по практическим вопросам пройдут хорошо.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня кто-то может доверять вам на работе – почти наверняка. Им нужен ваш совет. Вы будете сочувствовать их потребностям и дадите им полезные, практические предложения. Вы также можете поговорить с кем-то старше или более опытным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это вкусный, романтический день! Получайте удовольствие от вашего основного занятия. Наслаждайтесь мягким флиртом. Вы также насладитесь играми с детьми, потому что вы действительно цените их. На самом деле, если вы можете помочь нуждающимся детям, это будет приятно для вас.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Семейные разговоры будут взаимодополняющими и сочувствующими сегодня. Между тем, вы можете сделать свой дом более красивым, особенно потому, что есть что-то роскошное и элегантное. Новая покупка? Также может произойти серьезная дискуссия с родителем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это мечтательный день. Не сердитесь на себя, если вы проводите много времени в мире фантазий. Нам всем нужны такие дни. Поскольку ваше воображение усиливается, вы будете продуктивны, если будете работать в искусстве или будете писать художественную литературу или поэзию. По иронии судьбы, вы также мысленно настроены, чтобы выполнять серьезную, практическую работу. Берегите фигуру.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если сегодня вы совершаете покупки, у вас возникнет соблазн купить что-то роскошное, элегантное и, возможно, слишком дорогое. К счастью, потому что Меркурий разговаривает с Сатурном, вы убедитесь, что можете заплатить за него. Сатурн не позволит вам уйти за борт. Вот почему это хороший день для бизнеса и торговли.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это эффективный день для вас, потому что вы соприкасаетесь со всеми аспектами себя. Вы изобретательны, мечтательны, симпатичны и чутки и, тем не менее, вы также практичны, безграничны и способны создавать логичные и надежные планы на будущее. Вы не ошибетесь, так как все это работает на вас.

Если ваш день рождения сегодня

Вы помогаете, ответственны и креативны. Вы скромны и вообще любите идти с потоком, чтобы не волновать. Пора лучше понять, кто вы. Изучите медитацию, йогу или другие дисциплины. Это также год учебы и обучения. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.