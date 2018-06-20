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20 июня 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Среда 20 июня 2018

7, 8 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Дева

Предупреждение о луне

После 9 утра сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вчера вы были в восторге и наделены полномочиями, особенно в отношении семейных дискуссий, семейных дел и домашнего ремонта. Сегодня вы чувствуете себя подобным образом, но есть разница. Сегодня вы готовы принять желаемое за действительное и мечтать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете тратить время на то, чтобы мечтать или потеряться в фантазии. Это нормально. Нам всем нужны времена, подобные этому время от времени, — это день психического здоровья. Поскольку ваше воображение усиливается, это мощный день для художников и писателей.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны, покупая сегодня. Обратите внимание на предупреждение о луне выше. Если вы делаете покупки, сохраните свои квитанции (и коробку). Я говорю это, потому что вас будут привлекать роскошные, элегантные вещи, возможно, позже пожалеете о покупке. Моментальные идеи могут быть журавлями в небе.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это идеальный день для сердца с кем-то, потому что вы чувствуете себя чутким и чувствительны к ситуациям других людей. Без особых усилий вы можете себе представить, каково им. Естественно это способствует взаимопониманию и сочувствию.

Лев (23 июля — 22 августа)

Хотя вы чувствуете симпатию к тяжелому положению других людей, особенно тех, кто менее удачлив, сегодня вы реалистичны. Если вы делитесь чем-то или соглашаетесь с наследством или общим имуществом, не отдавайте ферму. Уважайте свои собственные интересы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день для игр с другими людьми, особенно с молодыми людьми или людьми в группах, потому что вы никогда не знаете, что может возникнуть. Умы могут опираться друг на друга. Вам понравится участие в благотворительной группе. Стремитесь к самому высокому благу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Хотя кто-то, кто находится в положении власти, может вдохновить вас сегодня, или наоборот, вы можете сказать что-то, что их вдохновляет – тем не менее, будьте осторожны. Не добровольно ни на что не соглашайтесь. Ваши устремления возбуждаются, но они могут быть нереалистичными.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Дискуссии о философии, религии, метафизике и других глубоких темах интригуют вас сегодня. Точно так же вы можете сделать планы поездок в какое-то место экзотическими и захватывающими. Имейте в виду, что принятие желаемого за действительное является движущей силой во многих ваших идеях сегодня. Желательное мышление имеет свое место, но и не теряйте реальность.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы чувствительны к страданиям других. Вы мотивированы искренним желанием помочь. Если вы можете помочь кому-то, кому не повезло, сделайте это. Но убедитесь, что ваше решение реалистично, и вы ничего не пожалеете. Лучше всего продумать трезвую мысль.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Дискуссия с партнером или близким другом будет сегодня взаимно симпатичной, поэтому вы будете чувствовать себя поддержанным этим человеком и наоборот, они будут чувствовать себя понятыми вами. Это не всегда так просто. Вы можете видеть, как Меркурий танцует с Нептуном.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы очень изобретательны на работе, что позволит вам увидеть решения и развить идеи, которые обычно могут сбежать от вас. С другой стороны, вы можете придумать идеи, которые непрактичны и слишком идеалистичны. Удачи в вашем балансе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это замечательный день для художников и людей, которые работают над творческими проектами или работают с детьми, потому что вы ощущаете свою чувствительность и свое воображение. Вы можете думать масштабно. Это причудливый, приятный день, который способствует романтике, фантазиям, мечтам, идеалам и искусству.

Если ваш день рождения сегодня

Поэт Роберт Рождественский, актриса Николь Кидман и биолог Николай Дроздов делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы предприимчивы. У вас большой аппетит к жизни. Вы также откровенны и открыты. Это год ожидания и видимости – возьмите более медленный темп. Вам нужен отдых и омоложение. Это время сотрудничества с другими. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны, прохладны и приятны.

Источник: SAKHALIFE.RU
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