Ежедневный Гороскоп. Среда 20 декабря 2017

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о луне

Внимание: избегайте покупок или принятия важных решений с 10:30 до 21:30. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Неожиданные возможности внезапного путешествия могут упасть на колени. Как здорово! Естественно, вы готовы к этому, потому что можете двигаться быстро. Другие могут иметь неожиданное благословение или благословение, связанное с изданием, высшим образованием, медициной или законом. Может произойти внезапное раздавливание кого-то «другого».

Телец (20 апреля — 20 мая)

Держите карманы открытыми, потому что вы можете неожиданно извлечь выгоду из богатства и ресурсов других. Кто-то может дать вам подарок или погасить кредит. У вас также может быть неожиданное, горячее и тяжелое задание с кем-то.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это захватывающий день! В нем есть быстро развивающееся, летучее качество. Друг или партнер могут предложить то, чего вы меньше всего ожидаете. Они могут расширить приглашение. В любом случае, будьте готовы ответить, потому что вы, вероятно, получите удовольствие.

Рак (21 июня — 22 июля)

Хорошие новости о вашем здоровье могут произойти сегодня. Что-то неожиданное порадует вас сегодня на работе. Что-то высокотехнологичное может быть представлено вашей работе. Или коллега может хвалить вас или помогать таким образом, который вас радует и волнует.

Лев (23 июля — 22 августа)

Внезапные флирты и приглашения с неба сделают этот день захватывающим для вас! Одевайтесь и выглядите лучше, потому что вы должны быть готовы ответить на неожиданный момент в другом месте. Веселый обед, фильм, ночь в театре – или спортивное мероприятие может соблазнить вас. Наслаждайтесь!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете развлечься дома. С другой стороны, вы можете импульсивно купить что-то красивое для вашего дома. Возможно также, что вы обнаружите возможность недвижимости или возможность арендовать что-то лучшее – может быть что угодно!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Новые лица, новые места и новые идеи делают этот захватывающий, быстро развивающийся день! Ментально переведите себя, чтобы идти в таком темпе, потому что вы можете покрыть много земли. Тем не менее, есть мягкое, подверженное риску влияние. Поэтому подумайте, прежде чем говорить или действовать. Тем не менее, вы полны оригинальных идей!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Внезапный способ увеличить ваш доход может произойти с вами сегодня. Вы также можете получить предложение о работе. Скорее всего, сегодня вы импульсивно тратите деньги, потому что все, что связано с доходами и денежными потоками, непредсказуемо. Деньги – это деньги!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы хотите сделать что-то другое, потому что вам определенно надоедает все старое. Поэтому измените свою рутину! Примите неожиданные приглашения от других. Вы даже можете согласиться с нетрадиционной договоренностью с кем-то.

Козерог (22 декабря 19 января)

Это импульсивный, стремительный день! Тем не менее, вы можете играть в игры с низкими ставками и наблюдать за тем, как день проходит, потому что у вас есть тайная попытка с кем-то?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете встретить нового друга, особенно кого-то художественного и талантливого. Этот человек будет интригующим и «другим». (Только так, как вам нравится. Сочная внутри и хрустящая снаружи.) Друг может сделать что-то, что вас задерживает.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня ты выглядишь чудовищно! Из-за этого может произойти что-то необычное. Босс или VIP могут заигрывать с вами. Или люди могут подойти к вам и попросить ваши советы экспертов о том, как сделать что-то лучше. Вы могли бы даже выступить.

Если ваш день рождения сегодня

Вы дружелюбны и вежливы с другими, кто может или не может знать, что у вас сильные психические способности. В этом году вы будете больше заниматься с другими. Персональные обязанности с друзьями и семьей будут важны, так же как и ваше служение другим. Из-за этого будьте мудрыми и заботитесь о себе. Исследуйте макияж или сделайте то, что омолаживает!