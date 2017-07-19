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Трасса Колыма временно закрыта. На 542 км начинаются ремонтные работы
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На дорогах — сплошные проверки
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Резонанс
Мужчина, избивший на крыльце торгового центра женщину с ребенком, раскаялся
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Раскрыта кража, совершенная во время Ысыаха
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В Жатае не могут найти пропавшего мужчину. Родственники просят о помощи
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В Амурской области в ДТП погибли якутяне
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СВФУ приглашает на открытую лекцию о семье и воспитании детей
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«Мы утопим твою дочь в крови»: Коллекторы угрожают семье из Якутска
18.07.2017, 14:15
Культура & Образование
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Футуролог
19 июля 2017, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Среда 19 июля 2017 г.

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Оповещение о луне

После 3 утра у нас «все ясно», чтобы делать покупки и делать бизнес. Луна находится в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это идеальный день для художников и исполнителей, чтобы отточить их технику. Между тем, некоторые из них будут делать практические планы для будущих каникул. В то время как другие будут обсуждать вопросы ухода за детьми.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы будете эффективны в решении домашних ремонтов или в том, что практично и необходимо для вашего дома и семьи. Вы также можете сесть с кем-то и обсудить совместное владение, наследование и поддержку семьи.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы находитесь в осторожном, дисциплинированном, практичном настроении, и именно поэтому это идеальный день для любого важного умственного труда. У вас есть сосредоточенность и упорство, но обратите внимание на детали. Вы также не будете возражать против обычной работы. Спуститесь к ней, потому что этот день –подарок!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это хороший день для обсуждения доходов, денежных потоков и важных расходов. Все, что вы обсуждаете, будет сделано с осторожностью и детализацией. Вы ничего не пропустите, и вы будете терпеливы с другими, чтобы вы могли получить всю информацию, необходимую для принятия мудрого финансового решения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Общение с кем-то старше или более опытным приносит пользу вам сегодня. Может быть, вы старший наставник кого-то другого? В любом случае, то, что вы делаете сегодня, будет тщательно спланировано и сделано с упором и вниманием к деталям. Рабочий день для Льва!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы по природе научный исследователь. И сегодня это прекрасный день для исследований. Поэтому, используйте день, чтобы искать ответы и искать решения старых проблем. Вы можете это сделать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Дискуссия с кем-то авторитетным или, возможно, более старшим и опытным, принесет вам пользу сегодня. Послушайте их советы. Вам не обязательно следовать за ней, но никогда не вредит слушать, верно? Этот человек может сказать что-то, что влияет на ваши будущие цели.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы произведете большое впечатление на боссов, родителей и VIP-персон, потому что они считают вас прочными, добросовестными, надежными и надежными. Они считают, что у вас есть все необходимое для доставки товаров. И вы будете этому соответствовать. Просто продолжайте это притворство.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день для создания твердых практических планов относительно публикаций, средств массовой информации, медицины, права и высшего образования или составления планов будущих путешествий. Иногда эти области требуют сосредоточения внимания на деталях. Сегодня у вас есть все, что нужно!

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня вы будете добиваться больших успехов в делах с наследствами, совместной собственностью, страховыми вопросами, налогами и долгами, потому что ваш ум сосредоточен. Вы обратите внимание на крошечные детали. Ничто не ускользнет от вашего внимания. Это вид мышления, который вам нужно выполнить – и вы это сделаете.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сядьте с партнером или близким другом сегодня, чтобы обсудить практические вопросы, потому что вы достигнете больших успехов. У вас есть практические предложения. Результат будет полезен для всех заинтересованных сторон.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Какой эффективный день на работе! Сегодня вы можете сделать много, потому что вы находитесь в настроении, которое необходимо для того, чтобы быть продуктивным. Вы не будете противостоять обычной работе. Вы не упустите детали. Ваш ум сфокусирован, терпелив и похож на лазер! Используйте это мимолетное благословение в ваших интересах.

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