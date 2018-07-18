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Футуролог
18 июля 2018, 5:00
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Ежедневный гороскоп. Среда 18 июля 2018

Предупреждение о Луне

Сегодня «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня Луна находится в Весах, что на 180 градусов противоположно вашему знаку. Это правда — противоположности притягиваются. Вот почему Весы — это знак вашего Дома брака и партнерства. Конфликты с другими будут сегодня более эмоциональными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы ставите свои эмоциональные интересы на второе место, чтобы вы могли удовлетворить чужие потребности. Вы не играете в мученика. Вы просто делаете то, что нужно. Это также день для решения дел по дому.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вам очень нужно говорить именно то, что вы чувствуете. Вы будете более эмоциональны с любимым человеком. Или вы можете быть настолько обернуты в свои эмоции, что не замечаете, что чувствуют другие?

Рак (21 июня — 22 июля)

Воспользуйтесь всеми возможностями, чтобы найти уединение. Пребывание там, где вы живете, даст вам теплое чувство. У вас может быть серьезный разговор с членом женской семьи. (Это хороший день, чтобы быть одним.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня, когда вы разговариваете с другими, вы хотите перейти к самому личному. Вы хотите общаться на доверительном уровне, а не тратить время на перерывы в погоде. Вы хотите поделиться своими собственными мыслями.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы более активны, чем обычно (в финансах, например). Возможно, вы захотите что-то сохранить или почистить. Или, возможно, отремонтировать? Это доставит вам удовольствие.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что делает вас более эмоциональными. Это происходит два дня каждый месяц. Однако хорошая новость заключается в том, что, когда Луна находится в вашем знаке, ваша удача удваивается!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы предпочтете работать самостоятельно или за кулисами, потому что вам нужна полная конфиденциальность. Вы хотите передохнуть. Вы также хотите пространство, чтобы вы могли лучше понять что-то. Все в порядке.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Беседа с коллегой женского пола или другом будет знаменательной сегодня. Вы можете чувствовать себя защищенным от этого человека или наоборот. Возможно, вы захотите поделиться своими ожиданиями и мечтами о будущем с кем-то, чтобы вы могли получить их мнение. На самом деле, это хорошая идея, потому что их оценка  может вам помочь.

Козерог (22 декабря 19 января)

По какой-то причине люди замечают вас сегодня или даже могут поговорить о вас. Это может быть что-то совершенно непринужденное. Это может быть также потому, что у вас есть публичный аргумент или вы каким-то образом обращаете внимание на себя. Имейте это в виду.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Измените свою рутину сегодня, чтобы почувствовать дух приключений. Вы хотите драйва! Если возможно, отправляйтесь куда-нибудь. Даже короткая поездка порадует вас. Посетите рестораны или место, где вы никогда не были раньше.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Пересмотрите сегодня проблемы связанные с банковской деятельностью, налогами, задолженностью и собственностью. Вы также можете посмотреть на наследство. Помимо этого, это страстный день для вас! На самом деле, это романтическое время для вашего знака!

Если ваш день рождения сегодня

Любовь Казарновская делится своим днем ​​рождения сегодня. Вы практичны, надежны и всегда честны. Вы любите жизнь. Это время завершения и инвентаризации. Просмотрите прошлые триумфы и неудачи, когда вы закончите этот девятилетний цикл. Вы можете оставить свое нынешнее положение, чтобы перейти к чему-то новому. Вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и приятному!

Источник: SAKHALIFE.RU
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