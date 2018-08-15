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15 августа 2018, 6:00
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Ежедневный гороскоп. Среда 15 августа 2018

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы самоуверенны и иногда у вас короткий предохранитель. Поэтому внимательно следите за этим сегодня, особенно когда разговариваете с супругами, партнерами, близкими друзьями и деловыми контактами. Не настаивайте на том, чтобы сказать кому-то «как это надо делать».

Телец (20 апреля — 20 мая)

Хотя вы убеждены в том, как улучшить что-то на работе или с какой бы задачей вы ни занимались, не будьте настойчивы в этом. Даже если вы можете быть правы, будьте вежливы и работайте с другими с терпением.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Избегайте любовных ссор, особенно этим утром. Родители также посчитают это сложным занятием для своих детей этим утром. Конфронтация между руководителями, вероятно, связана с тем, что обе стороны убеждены, что они правы и что другие должны слушать. Звучит знакомо?

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте терпеливы с членами семьи. Ваши эмоции интенсивны, и вы можете стать жертвой импульсивного поведения. Или, возможно, вы встретите кого-то другого, кто одержим чем-то. В любом случае, охладите свои моторы, чтобы сохранить мир.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы супер убедительны – не вопрос. Вы хотите убедить других услышать вас и поверить в вашу точку зрения. Тем не менее, вы можете привлечь кого-то к вам, кто делает то же самое. Они убеждены в своей точке зрения, и все. Нет места для двухсторонней дискуссии. Жаль.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете быть одержимы финансовыми проблемами. Это может быть о том, как вы хотите зарабатывать деньги или как вы хотите их потратить. Это похоже на то, что вы не можете отказаться от определенного принуждения, чтобы что-то сделать. Если это относится к покупкам, храните свои квитанции, чтобы избежать более поздних сожалений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что противоречит Плутону. (Это самое сильное в первой половине дня.) Если вы хотите быть честным, вы можете увидеть свои собственные побуждения о чем-то. Например, вы можете увидеть, что вы попали в борьбу за власть с кем-то. Избегайте манипуляций и чувства вины.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете иметь дело с глубокими, мутными секретами. Если да, будьте осторожны с тем, как вы справляетесь с ними. (Помните, что происходит вокруг.) Позвольте кому-то воспользоваться сомнением. Отрежьте слабые звенья, потому что, скорее всего, кто-то сделает это с вами в подобной ситуации в будущем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы убедительно разговариваете с друзьями и группами. Вы готовы сплотить ваши войска! Убедитесь, что вы делаете это для чего-то стоящего, а не только для своей личной причины. Если люди преданны вам, сделайте так, чтобы они вам доверяли.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте борьбы за власть с боссами, родителями и VIP-персонами. Несмотря на то, что вы думаете о них, не приходите, как воры. Подумайте о том, чего они хотят, подумайте о том, чего вы хотите. Несомненно, здесь возможна встреча, которая является взаимовыгодной? Всегда возможна.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это классический день, чтобы заставить других верить в вашу политику, религию или точку зрения о национальных проблемах. Не делайте этого. Кроме того, не позволяйте кому-то другому делать это с вами. Люди — это люди, и у всех нас есть свое право иметь свои собственные убеждения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Остерегайтесь ваших импульсов сегодня. Встреча с другими людьми, особенно об общей собственности или богатстве, может вызвать у вас ответную реакцию, о которой вы позже сожалеете. Подумайте о своей цели и о том, чего вы хотите достичь. Как вы можете искусно сделать это?

Если ваш день рождения сегодня

Певицы Нюша, Алиса Мон и рэпер Тимати, писатель Вальтер Скотт, актеры Ян Цапник, Михаил Филиппов, Александр Константинов и Бен Аффлек, актрисы Дженнифер Лоуренс, Наташа Хенстридж и Екатерина Васильева и император Наполеон Бонапарт делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы добры, щедры и ответственны. Вы также дружелюбны и теплы для других. Это идеальный год для изучения медитации, йоги или любой дисциплины, которая поможет вам лучше понять, кто вы. Это также год учения и обучения. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.

Источник: SAKHALIFE.RU
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