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Футуролог
14 марта 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Среда 14 марта 2018

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день, чтобы насладиться компанией друзей и замутиться с клубами, группами и ассоциациями. Вполне вероятно, что вы извлечете выгоду из богатства и ресурсов кого-то другого. Они могут одолжить вам кое-что или каким-то образом поддержать вас.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы произвели большое впечатление на боссов, родителей и VIP-персон. Вы, кажется, успешны и богаты. Однако будьте осторожны с тем, что вы обещаете другим. Не выходите на публичность, чтобы хвастаться, потому что соблазнительно откусить больше, чем вы можете пережевывать. Будьте реалистичным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы будете любить встречаться с разными людьми или людьми из разных стран, потому что вы хотите расширить свои знания о жизни. Путешествуйте, если это возможно. Узнайте больше о мире. Исследуйте возможности в медицине и законе.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это благоприятный день для обсуждения того, как разделить что-то. Обращайтесь к спорам о наследствах или страховых вопросах, потому что вы можете выйти вперед, вселенная будет щедра для вас сегодня. Звучит как ваш счастливый номер. (Но будьте осторожны.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня теплые и взаимовыгодные. Наслаждайтесь компанией других. Попросите кого-нибудь помочь, если вам это нужно. Вы могли бы составить планы путешествий на будущее, потому что все, что вы делаете, каким-то образом расширит ваш мир. Будьте дружелюбны со всеми!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это позитивный день для вас. Это одинаково положительный день для любой задачи, которую вы задали для себя, потому что все будет плавно. Главная причина этого – ваше отношение. Вы оптимистичны, полезны, надеетесь и дружелюбны. Это половина битвы. (Это – и показ.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный, игривый день! Наслаждайтесь социальными прогулками, театром, искусством, спортивными мероприятиями и игровыми занятиями с детьми, а также веселыми вечерами с друзьями. Вы работали тяжело в последнее время, и вы заслуживаете перерыв. Наслаждайтесь!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня семейные разговоры будут оптимистичными и теплыми. Вы можете начать рассматривать амбициозную идею в будущем. Вы можете составить планы поездок. Подобным образом, это интересный день для обсуждения семейного бизнеса, потому что вы полны позитивных идей. Не заходите за борт.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Хорошее отношение имеет большое значение для создания успешной ситуации – и сегодня у вас такое отношение. Вы чувствуете себя обнадеживающим. Вы также чувствуете себя уверенно в своих обменах с другими. Короткие поездки и разговоры со всеми порадуют вас. Сильный день для тех, кто продает, пишет, покупает, учит и действует.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это финансово благоприятный день. Ищите способы увеличить свой доход. Доверяйте своим новомодным идеям, но имейте в виду, что они могут быть немного оптимистичными. Если вы делаете покупки, вы можете пойти за борт или потратить слишком много. (Держите свои квитанции в ящике.) Вероятно, будут поездки, связанные с работой.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы склонны к экстравагантности и расслаблению. Да, вы хотите откинуться назад и успокоиться. Будьте осторожны с вашим финансовым суждением, потому что по какой-то причине вы можете выйти за борт. Говоря об этом, вы можете даже съесть слишком много.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В целом – это хороший день. Вы сильны, потому что Солнце находится в вашем знаке. Вы также настроены на финансовые вопросы, потому что и Меркурий, и Венера находятся в одном из ваших Денежных домов. Но Луна скрывается сегодня в вашем графике, поэтому вы можете выбрать незаметность.

Если ваш день рождения сегодня

Вы умный, лёгкий мечтатель. Вы также увлечены. Это время завершения и инвентаризации. Просмотрите прошлые триумфы и неудачи, когда вы закончите этот девятилетний цикл. Вы можете отпустить людей, рабочие места, места и вещи, чтобы перейти к чему-то новому. Вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и легкому!

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Источник: SAKHALIFE.RU
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