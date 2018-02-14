Ежедневный Гороскоп. Среда 14 февраля 2018

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Водолее. С днем ​​Святого Валентина!

Овен (21 марта — 19 апреля)

Время, проведенное со знакомой женщиной сегодня, будет незабываемым. (Этот человек может быть другом или членом группы.) Они могут побудить вас попробовать свои силы или сделать что-то, чтобы охватить больше людей. Участие в благотворительной организации будет полезным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы производите сильное впечатление на других! Люди говорят о вас, знаете ли вы это или нет – особенно боссы, родители, VIP-персоны и, возможно, даже полиция. Вы могли бы быть сексуально привлекательны кому-то авторитету сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы любите путешествовать сегодня, потому что вам нужно изменить декорации. Сделайте что-то другое! Измените свою рутину. По крайней мере, по другому пути идите с работы. Вам нужно стимулировать новые лица, новые места и новые контакты!

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы были сосредоточены на проблемах, связанных с наследством, налогами, задолженностью и страхованием. Вы также хотите уточнить свои ценности в сравнении с ценностями кого-то другого, что является сложной задачей, потому что каждый человек имеет свои ценности. Так было.

Лев (23 июля — 22 августа)

Солнце, Меркурий и Луна все противоположны вашему знаку, а это значит, что вам нужно сотрудничать с другими и идти более на уступки, когда сталкиваешься с ними. Это просто требует дипломатии и терпения. Кто может работать в комнате лучше вас?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это порадует вас сделать что-то, что заставляет вас чувствовать себя лучше организованными. Упорядочьте свой аптечный шкаф, свой бардачок, кухонный прилавок или одежду, сложенную на стуле в вашей спальне. Сделайте что-нибудь, чтобы вы почувствовали, что больше контролируете свою жизнь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это веселый день для Весов. Проведите длинный обед. Оставь работу раньше. Наслаждайтесь веселыми временами с друзьями и детьми. Фильмы, спортивные мероприятия станут источниками удовольствия и стимуляции. Вы можете чувствовать себя конкурентоспособным с кем-то.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Демонстрируйте изящество, когда имеете дело с женским членом семьи сегодня, потому что они могут быть требовательны. Вы можете помочь. Им может понадобиться объяснение о чем-то. Вы просто хотите держать контроль над всем, чтобы все прошло гладко.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы не можете эмоционально участвовать в дискуссиях с другими людьми сегодня. Это просто то, что происходит. Вы хотите смириться с правдой о чем-то и не отвлекаться на поверхностные детали, о которых никто не заботится. «Только факты, мэм».

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас есть эмоциональные инвестиции в то, чем вы владеете сегодня или, возможно, финансовое соглашение. Вот почему вы не слишком быстро отвергаете что-то или не замечаете. Вы хотите, чтобы все было правильно учтено, чтобы вы знали, где вы стоите.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы сегодня взволнованы! И Солнце, и Луна находятся в вашем знаке, а Луна забивается Марсом. Вы узнаете, как максимально использовать это, потому что это не первое ваше родео. Посетите что-то новое! Пройдитесь для удовольствия! Сделайте это прикосновение к чему-то.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас много дел протекающих на заднем плане. Это может быть неочевидно для других, но вы знаете, что ваши руки полны, когда вы спокойно планируете и выполняете свои идеи. Все это происходит потому, что ваши амбиции возбуждаются.

Если ваш день рождения сегодня

Вы отличный решатель проблем и сильный коммуникатор. Этот год — это время завершения, окончания и инвентаризации. Просмотрите прошлые триумфы и неудачи, когда вы закончите этот девятилетний цикл. Многие отпустят людей, рабочие места и вещи, чтобы перейти к чему-то новому. Вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и легкому!