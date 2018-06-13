Ежедневный Гороскоп. Среда 13 июня 2018

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Сегодня день рождения руководителя
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На ысыахе верхневилюйского землячества вспомнили чурапчинцев
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Республика
Трудовыми  десантами, спортивными и культурными мероприятиями отметили День России жители Алданского района
12.06.2018, 17:45
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ТЮЗ закрывает 26 театральный сезон «Сказкой о царе Салтане»
12.06.2018, 16:30
Общество
Пропавший мужчина благополучно встретил День России дома благодаря спасателям
12.06.2018, 16:13
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Шок, трепет и надежда: Чего ждать от смены власти в Якутии?
12.06.2018, 16:01
Общество
Патриотов пригласили пройти военную службу по контракту
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Политика
Сотрудничество Якутии и Хоккайдо будет развиваться
12.06.2018, 15:33
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Резонанс
Афанасий Максимов о своей очередной женитьбе
12.06.2018, 15:25
Общество
12 июня — юбилей известной пианистки
12.06.2018, 15:12
Спорт
Лучшие легкоатлеты республики о своих планах и впечатлениях от чемпионата Якутии
12.06.2018, 14:50
Общество
Айсен Николаев поздравил якутян с Днем России
12.06.2018, 14:34
Общество
Лесные пожары: что делать при смоге?
12.06.2018, 14:22
Общество
Более 3 тысяч жителей Якутска приняли участие в празднике от аэропорта «Якутск» ко Дню России
12.06.2018, 14:00
Общество
Викторина ко Дню России: Как называют человека, любящего свою Родину?
12.06.2018, 13:30
Красота & Здоровье
С какого возраста становится опасно долго спать
12.06.2018, 13:24
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Алексей Чертков: Чиновникам теперь запрещено вмешиваться в работу госСМИ
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В Олекме расцвели яблоньки к празднику
12.06.2018, 12:56
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12.06.2018, 12:45
Спорт
Калужанин Иван Галкин — абсолютный чемпион России по мас-рестлингу
12.06.2018, 12:36
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Драка молодежи в Якутске сродни утренней зарядке
12.06.2018, 12:15
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Резонанс
Жена погибшего в крупном ДТП в Якутске: Я хочу справедливости
12.06.2018, 12:00
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Объявление
13 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
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СМИ: Главой кабмина Якутии станет энергетик?
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Ил Тумэн поздравляет с Днем России
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Якутский модельер оголил свою грудь
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В Якутии полыхают 21 лесной пожар
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Вячеслав Штыров: Любовь к России объединяет нас
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Росавтодор оценит ущерб дорогам Якутии
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Гуманитарная помощь доставлена на Нижнюю Колыму
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Якутия входит в десятку лидеров по семейным доходам
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Очередной рекорд Михаила Руфова!
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Айсен Николаев: Якутия всегда была, есть и будет частью великой России
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Заключен под стражу студент, виновный в смертельном ДТП в Якутске
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Прогноз погоды в Якутске
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Врио главы Якутии несет репутационные риски из-за странной встречи?
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Александр Саввинов поздравляет с Днем России
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Ежедневный Гороскоп. Вторник 12 июня 2018
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Ассоциация строителей АЯМ поздравляет с Днем России
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Сегодня день рождения министра, переводчицы, звезды эстрады, аккомпаниатора и блогера
11.06.2018, 22:51
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Источник: Устал опровергать все эти фейки
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Экстра
Претендент №3 на пост премьер-министра Якутии – вице-президент АЛРОСА
11.06.2018, 20:25
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11.06.2018, 18:00
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11.06.2018, 17:41
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Футуролог
13 июня 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Среда 13 июня 2018

28, 29, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Близнецы

Предупреждение о луне

До 15 часов сегодня, у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете увидеть внезапную необходимость ремонта дома. Кроме того, у вас могут быть некоторые гениальные идеи о том, как сделать ремонт дома. Ожидайте неожиданных новостей от члена семьи, потому что это не скучный день! Если возникают реальные возможности, действуйте быстро!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это интересный день! Вы встретите новые лица, увидите новые места и услышите новые идеи. (Вы также будете ломать себя новыми идеями.) Наслаждайтесь дискуссиями с другими, потому что они будут стимулировать. Вы будете любить изучать новые вещи сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы полны замысловатых идей! Все, что связано с прибылью, активами и денежным потоком, будет быстро меняющимся и спонтанным. Потому что вы можете позволить себе потратить несколько импульсов сегодня, помните «Оповещение о луне» выше, особенно если вы начинаете новое.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Меркурий в ваших знаковых танцах с диким Ураном. Это делает этот день полным новых открытий и встреч с новыми людьми. Во всем мире есть волнение! Выйдите из своей обычной рутины и наслаждайтесь стимулирующими изменениями, которые происходят.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это классический день для поиска решений старых проблем, потому что вы можете придать новый импульс вещам. Любое исследование будет хорошо, потому что вам легко думать масштабно. Оставайтесь с нами, потому что могут появиться секреты.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня молодые люди будут динамичными и стимулирующими. Они могут предлагать вам новые идеи или побуждать мысли, которые в конечном итоге заставляют вас изменять свои цели. Вы узнаете новые вещи как через друзей, так и в группах. Это динамичный день с большим количеством искр!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете поразить боссов, родителей и VIP-персон своими блестящими, оригинальными идеями. Или, наоборот, вас могут сдуть чужие предложения. Сегодня все быстро меняется, поэтому вам, возможно, придется держать ноги на тормозах. Не прыгайте в первую возможность, которую вы видите. Проверьте все.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Внезапная возможность путешествовать может упасть на колени сегодня. И наоборот, планы поездок могут меняться или откладываться или отменяться. Вы также можете столкнуться с неожиданной возможностью взять занятия или получить дополнительную подготовку или образование. Люди, с которыми вы встречаетесь сегодня, будут увлекательными и «разными». Круто!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете увидеть новый подход к работе с общим имуществом, наследствами или налогами. Аналогичным образом, вы можете внезапно узнать новые новости об активах вашего партнера, доходах или чем-либо, что связано с общей собственностью. Оставайтесь на вершине своей банковской информации.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Обсуждение с партнером или близким другом будет стимулирующим и оживленным сегодня, потому что люди полны ярких идей, и у них есть интересные новости, чтобы рассказать вам. Поговорите с другими людьми сегодня, потому что эти разговоры будут стимулировать и информировать. Надо много учиться!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете внезапно завернуть рукава и принять практический подход к своей работе сегодня. У кого-то младшего может быть удивительная новость для вас. Сегодня могут быть и новые технологии или высокотехнологичное оборудование. «Как это работает?»

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Любовь с первого взгляда может произойти для некоторых из вас сегодня. Оставайтесь на цыпочках, потому что неожиданные приглашения на социальные мероприятия или спортивные мероприятия могут поступить вам. Родители должны проявлять бдительность в отношении своих детей. Приготовьтесь к вечеринке!

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Гойко Митич, Дана Борисова, Генсек ООН Пан Ги Мун и математик Григорий Перельман делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы также сострадательны, щедры к другим и трудолюбивы. На самом деле, вы много работаете! Пришло время упростить вашу жизнь и построить прочные фундаменты. Направьте свою энергию в одном направлении. Упражнения важны. Возьмите йогу, боевые искусства или бег трусцой — любую физическую дисциплину, которая поможет вам на земле. Тяжелая работа и усилия окупятся в этом году!

Источник: SAKHALIFE.RU
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