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13 декабря 2017, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Среда 13 декабря 2017

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы

Предупреждение о луне

Избегайте совершать покупки или принимать важные решения с 7:15 до 9:00. После этого Луна переходит из Весов в Скорпион.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В обсуждениях с другими о совместной собственности, наследствах или проблемах страхования сегодня вы можете быть в курсе. Это потому, что Луна выстроена с вашим правителем Марсом. Не спешите с финансовыми соглашениями сегодня. Подумайте сначала.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вам придется быть более терпеливыми, чем обычно, с партнерами и близкими друзьями сегодня, потому что все немного расстроены и раскалываются. Если кто-то кусает вас – не слишком реагируйте. Что есть, то есть. К счастью, это влияние кратковременно! Вы можете быть правы, или вы можете быть в отношениях.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы сильны и немного босс. Помните, что ваша цель и не позволяйте вашему эго слишком вовлекаться. Сопротивляйтесь стремлению быть нетерпеливым, импульсивным и вне приличия. Потратьте минутку, чтобы все продумать. Помните мудрого плотника: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы в игривом настроении! Вы работали трудно, и сегодня вы хотели бы передохнуть или, по крайней мере, весело отвлечься! Спорт, искусство, романтическое свидание или веселье соберутся вместе с другом. Будьте терпеливы с детьми, потому что они могут проверить вас сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

В последнее время в вашем меню в последнее время преобладают каникулы и социальные развлечения, поэтому сегодня вы хотите немного спрятаться в кокон дома. Тем не менее, вы можете быть нетерпеливы с членом семьи.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы будете сильными и прямыми во всех своих коммуникациях. Будьте осторожны, потому что вы можете быть нетерпеливыми, и это может привести к несчастному случаю. (С другой стороны, тот, кто колеблется, находится в милях от следующего выхода.) Примените некоторую самодисциплину и контроль над всем, что вы говорите и делаете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Предостережение против импульсивных расходов сегодня. Точно так же вы можете слишком быстро перескочить на финансовое соглашение. Потратьте минутку, чтобы дать себе вторую трезвую мысль. Подумайте об этом. И подумайте своим мозгом – а не вашими эмоциональными импульсами. Будьте умным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, выстроенном с огненным Марсом. Это может заставить вас легко раздражать других. Это может также заставить вас действовать импульсивно или внезапно вызвать вспышку гнева. С другой стороны, это также может сделать вас мужественными и храбрыми качествами, которые у вас есть в изобилии.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете раздражать кого-то, но вы не собираетесь сдаваться. (Как будто это когда-либо работает.) Тем не менее, вы должны скрыть свою агрессию сегодня по какой-то причине. Вообще-то, почему бы не передать эту напряженную энергию во что-то полезное для себя?

Козерог (22 декабря — 19 января)

В последнее время вы чувствуете себя конкурентоспособным с другом или возможно, членом группы. И сегодня вы можете чувствовать себя совершенно раздраженным. Мудрый шаг – позволить течь этому временному потоку энергии. Не соблазняйтесь им, потому что вы только закончите тем, что будете сожалеть.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы чувствуете амбициозность и гнев о некоторых проблемах, поэтому вы, не колеблясь, даете свое мнение боссам, родителям и VIP-персонам. Но есть несколько способов высказать свое мнение, особенно авторитетным деятелям – согласны ли вы? Помните, какова ваша цель.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня ощущения эскапизма сильны. Вы хотите уйти от всего этого – сейчас! Определенно избегайте спорных тем, потому что разногласия с другими могут стать сильными аргументами. Оставайтесь холодным.

Если ваш день рождения сегодня

Люди находят вас очаровательными и привлекательными. Вы настроены оптимистично, уверенно и усердно. Вы также амбициозны и организованы. Этот год связан с успехом, властью и деньгами! Пришло время вам воспользоваться преимуществами последнего десятилетия. Ожидайте достижения аспектов власти и лидерства во всех ваших отношениях с другими. Это тоже напряженный год! Подготовьтесь.

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