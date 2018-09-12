Ежедневный гороскоп. Среда 12 сентября 2018

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о луне

Подождите до 2:45 вечера сегодня, чтобы делать покупки и принимать важные решения. После этого Луна переходит из Весов в Скорпион.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Держите карманы открытыми, потому что сегодня придут неожиданные подарки, лакомства и благосклонности от других. Вы также можете воспользоваться преимуществами финансовой транзакции. Люди интересны – даже ваша сексуальная жизнь выглядит многообещающей. (Вы хотели больше?)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Что-то неожиданное, удивительное и надеюсь, приятное может произойти в ваших ближайших отношениях сегодня. Новые отношения могут начаться. Скорее всего, кто-то, кого вы хорошо знаете, скажет или сделает то, чего вы меньше всего ожидаете. «Дорогая, я мог бы вынести мусор сегодня».

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Неожиданная похвала и, возможно, даже могут принести вам повышение на работе сегодня. Возможны удивительные новости, связанные с домашними животными или даже что-то положительное в отношении вашего здоровья, могут вас порадовать. Сотрудник может выразить свою любовь или восхищение вами.

Рак (21 июня — 22 июля)

Удивительный флирт может сделать ваш день сегодня. (Мы все любим, чтобы меня обожали.) Скорее всего, неожиданное приглашение на социальное мероприятие порадует вас или застанет врасплох. По общему признанию, планы на отпуск или что-то еще могут внезапно измениться. Может быть что угодно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Удивительная компания может прийти к вам домой. (Запасите холодильник.) Некоторые из вас могут открыть для себя возможности недвижимости или способ расширить свой дом или сделать его более привлекательным. Вы даже можете купить что-то высокотехнологичное или современное, туда, где вы живете. Наслаждайтесь спонтанным развлечением!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня может произойти неожиданная короткая поездка. Вы можете ожидать встречи с новыми лицами, увидеть новые места и услышать новые идеи сегодня, которые стимулируют! Сегодня день полон приятных дел и опыта обучения. Хорошо одевайся, чтобы вы были готовы ко всему.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это может стать для вас финансово выгодным днем. Возможны неожиданные денежные выгоды. Вы можете внезапно получить лучшую оплачиваемую работу или увидеть, как заработать деньги на стороне. И наоборот, вы можете вдруг купить что-то современное, высокотехнологичное или необычное.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня справедливая Венера в вашем знаке расходится с Ураном. Это заставляет вас искать захватывающие, стимулирующие переживания! Новые отношения начнутся для некоторых. Все может случиться, потому что вы будете подталкивать к чему-то забавному и приятному, что является нарушением вашей обычной рутины.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это беспокойный день, потому что вы ждёте чего-то, но вы не знаете, чего. На самом деле, многие из вас занимаются тайной любовной интригой, которая внезапно застала вас врасплох.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Без сомнения, друг удивит вас сегодня. Кроме того, вы можете встретить кого-то нового, кто другой – богемный или авангардный. Вы также можете быть удивлены чем-то, связанным с группой или клубом, к которому вы принадлежите. Что-то связанное с другом порадует вас. Это не скучный день!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня может начаться роман с боссом или кем-то, кто находится в положении власти. Или, может быть, лукавый флирт? Вы также можете получить неожиданную похвалу или даже премию от босса. Это больше похоже на правду, не так ли?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Внезапная возможность отправиться на прогулку может упасть сегодня на колени. Если да, действуйте быстро, потому что это окно возможностей кратковременно. Точно так же может возникнуть непредвиденная возможность получить дополнительное образование или обучение. Повезло вам!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Татьяна Доронина, актеры Джейсон Стэтхэм и Пол Уокер, политик Элла Панфилова, фигуристка Ирина Роднина, певицы Дженнифер Неттлс и Эмми Россум, дирижер Владимир Спиваков и писатель Станислав Лем делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы настороже, остроумны и тепло настроены. Вы также почетны и искренни. Когда вы что-то делаете, вы делаете это правильно – никаких ярлыков. Пришло время принять изменения и новые возможности. Ожидайте возбуждения и стимуляции! Приготовьтесь действовать быстро. Сделайте свою личную свободу одной из своих целей в этом году. Пользуйтесь возможностями путешествий и возможностью расширить свои горизонты. Наслаждайтесь этим быстрым годом!