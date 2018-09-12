АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-3
Туман
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Среда 12 сентября 2018
12.09.2018, 0:53
Политика
Фотофакт
Самые рейтинговые мандаты Ил Тумэна
12.09.2018, 0:48
Культура & Образование
Сегодня день рождения фокусника и художника
11.09.2018, 23:58
Экономика
Специалисты Якутскэнерго приняли участие в фестивале #ВместеЯрче
11.09.2018, 22:54
Политика
Фотофакт
Первое кадровое назначение избранного мэра Якутска
11.09.2018, 22:52
Политика
423 млн рублей стоили налогоплательщику выборы в Якутии
11.09.2018, 22:08
Культура & Образование
Фотофакт
Призер Игр Дыгына в новом проекте Сергея Потапова
11.09.2018, 21:51
Желток
Солист легендарного ВИА «Синяя птица» встретил свою любовь в Усть-Нере
11.09.2018, 20:52
Экономика
Россельхозбанк и Российский экспортный центр помогут бизнесу Дальнего Востока
11.09.2018, 20:34
Экономика
Фотофакт
Якутия открыла фестиваль творческих коллективов «Созвездие» в рамках ВЭФ
11.09.2018, 20:25
Происшествия
В Якутии в результате ДТП погиб ребенок
11.09.2018, 18:56
Экономика
Якутск с рабочим визитом посетит делегация Всемирного банка
11.09.2018, 18:09
Экономика
Якутия начинает активную работу в направлении строительства моста через Лену
11.09.2018, 17:57
Политика
Юрий Куприянов: Выборы прошли, но история продолжается
11.09.2018, 17:55
Экономика
Россельхознадзор проинспектировал около 600 тонн свежезамороженной рыбы
11.09.2018, 17:51
Экономика
Аэропорт “Якутск” перейдет на зимнее расписание
11.09.2018, 17:22
Политика
Депутат Сергей Ларионов выразил благодарность избирателям
11.09.2018, 17:19
Культура & Образование
В Якутске отметили 100-летие системы дополнительного образования в России
11.09.2018, 16:54
Политика
Фотофакт
Список депутатов VI созыва Ил Тумэна в одной картинке
11.09.2018, 16:40
Политика
Обращение к избирателям от депутата Якутской гордумы Николая Васильева
11.09.2018, 16:37
Происшествия
Следствие просит помочь в поисках пропавшего подростка
11.09.2018, 16:14
Экономика
Речники ЛОРПа почтили память ветерана Александра Чупрова
11.09.2018, 15:42
Происшествия
Безработный якутянин проиграл в ставках на спорт 265 000 рублей
11.09.2018, 15:15
Общество
Стартовал виртуальный ясли-сад для детей с нарушениями слуха и зрения
11.09.2018, 14:52
Происшествия
Экстра
В Жатае спасатели-водолазы извлекли из реки автомашину с двумя погибшими
11.09.2018, 14:23
Происшествия
Якутянин задолжал своим детям от разных женщин около 300 тысяч рублей
11.09.2018, 14:00
Происшествия
В Жиганском районе сотрудникам аптеки не платили зарплату
11.09.2018, 13:45
Финансы
Россельхозбанк расширяет сотрудничество с корпорацией развития Дальнего Востока
11.09.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Секретная технология: как победить бессонницу за 2 минуты
11.09.2018, 13:15
Политика
Президент и «Единая Россия» внесли пакеты поправок по изменениям пенсионного законодательства в Госдуму
11.09.2018, 13:00
Происшествия
Друзья ушли, а с ними и сумка с деньгами
11.09.2018, 12:45
Культура & Образование
Кастинг в вокальную студию Егоровых «Сырдык суурээн»
11.09.2018, 12:41
Политика
Обращение Александра Саввинова к жителям города Якутска
11.09.2018, 12:29
Происшествия
Два «брата-акробата» похитили блок сигарет
11.09.2018, 12:24
Общество
Александр Слоик благодарит за поддержку
11.09.2018, 12:13
Политика
Итоги выборов: Только Якутия и Калмыкия улучшили результаты на выборах
11.09.2018, 12:09
Общество
Коллектив «Ассоциации строителей АЯМ» поздравляет руководителя с Днем рождения
11.09.2018, 12:04
Спорт
Успех якутских боксеров
11.09.2018, 11:56
Политика
Семен Филиппов станет депутатом Ил Тумэна
11.09.2018, 11:52
Политика
ЦИК объявил итоги выборов в Якутии
11.09.2018, 11:51
Происшествия
В Якутии произошла «загадочная» кража
11.09.2018, 11:50
Экономика
На СТВ-радио прошел традиционный прямой эфир с участием энергетиков
11.09.2018, 11:35
Общество
Ольга Шнайдер: С Якутскэнерго связана моя судьба
11.09.2018, 11:24
Политика
Фотофакт
Предварительные итоги выборов
11.09.2018, 11:11
Республика
«Радуга добра» в Алдане
11.09.2018, 11:01
Столица
Алевтина Эверстова благодарит избирателей за оказанное доверие
11.09.2018, 11:01
Финансы
Алмазэргиэнбанк помог Харысхалу собрать почти 100 тысяч рублей на благотворительность
11.09.2018, 10:47
Происшествия
Дама украла духи, чтобы выпить
11.09.2018, 10:28
Политика
В «Единой России» подвели итоги выборов
11.09.2018, 10:23
Экология
Прогноз погоды в Якутии на 3 дня
11.09.2018, 10:07
Происшествия
В Якутске крупный пожар уничтожил все имущество семьи
11.09.2018, 9:52
Политика
Видео
Иконы, свечи, молитвы. Как прошел День выборов у Александра Саввинова
11.09.2018, 9:48
Сахалыы
Фотофакт
Таатта улууһугар ардах уута суоллары алдьатта
11.09.2018, 9:23
Происшествия
Экс-директор якутской фермы пойдет под суд за мошенничество
11.09.2018, 9:15
Республика
Вячеслав Штыров посетил Алданский район
11.09.2018, 9:07
Красота & Здоровье
Грядет новый прорыв в медицине Якутии
11.09.2018, 9:00
Происшествия
В Якутии лесных пожаров нет
11.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Вторник 11 сентября 2018
11.09.2018, 0:47
Общество
Сегодня день рождения главы, руководителя и переводчицы
10.09.2018, 22:31
Желток
The Sun сообщает о предвестнике конца света
10.09.2018, 22:21
Политика
Экстра
ЕР внесет кандидатуру спикера Ил Тумэна
10.09.2018, 21:50
Желток
Скандал
Хлесткое заявление социолога о прошедших выборах
10.09.2018, 21:41
Политика
Избранный депутат Дмитрий Семенов благодарит своих избирателей
10.09.2018, 20:56
Политика
Федот Тумусов: «День Выборов — сакральный тенгрианский день»
10.09.2018, 20:31
Политика
Благодарность жителям Якутска от Ивана Слепцова
10.09.2018, 20:30
Политика
Фотофакт
Егор Борисов поздравляет победителей выборов
10.09.2018, 20:18
Столица
На заправках «ЯТЭК» в городе Якутске прошла акция в честь Дня города
10.09.2018, 20:15
Общество
Дети сотрудников ЗЭС – призёры конкурса «Интеллектуал года»
10.09.2018, 20:01
Желток
Рецепт для кормящих мам от блогера Sofinewe
10.09.2018, 19:32
Политика
Видео
Избранный мэр Якутска принимает поздравления
10.09.2018, 19:25
Экономика
В августе АЛРОСА реализовала продукцию на $294,9 млн
10.09.2018, 18:59
Спорт
Якутяне завоевали «золото» и «бронзу» на Всемирных играх кочевников
Архив новостей
Футуролог
12 сентября 2018, 6:00
158

Ежедневный гороскоп. Среда 12 сентября 2018

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы

Предупреждение о луне

Подождите до 2:45 вечера сегодня, чтобы делать покупки и принимать важные решения. После этого Луна переходит из Весов в Скорпион.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Держите карманы открытыми, потому что сегодня придут неожиданные подарки, лакомства и благосклонности от других. Вы также можете воспользоваться преимуществами финансовой транзакции. Люди интересны – даже ваша сексуальная жизнь выглядит многообещающей. (Вы хотели больше?)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Что-то неожиданное, удивительное и надеюсь, приятное может произойти в ваших ближайших отношениях сегодня. Новые отношения могут начаться. Скорее всего, кто-то, кого вы хорошо знаете, скажет или сделает то, чего вы меньше всего ожидаете. «Дорогая, я мог бы вынести мусор сегодня».

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Неожиданная похвала и, возможно, даже могут принести вам повышение на работе сегодня. Возможны удивительные новости, связанные с домашними животными или даже что-то положительное в отношении вашего здоровья, могут вас порадовать. Сотрудник может выразить свою любовь или восхищение вами.

Рак (21 июня — 22 июля)

Удивительный флирт может сделать ваш день сегодня. (Мы все любим, чтобы меня обожали.) Скорее всего, неожиданное приглашение на социальное мероприятие порадует вас или застанет врасплох. По общему признанию, планы на отпуск или что-то еще могут внезапно измениться. Может быть что угодно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Удивительная компания может прийти к вам домой. (Запасите холодильник.) Некоторые из вас могут открыть для себя возможности недвижимости или способ расширить свой дом или сделать его более привлекательным. Вы даже можете купить что-то высокотехнологичное или современное, туда, где вы живете. Наслаждайтесь спонтанным развлечением!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня может произойти неожиданная короткая поездка. Вы можете ожидать встречи с новыми лицами, увидеть новые места и услышать новые идеи сегодня, которые стимулируют! Сегодня день полон приятных дел и опыта обучения. Хорошо одевайся, чтобы вы были готовы ко всему.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это может стать для вас финансово выгодным днем. Возможны неожиданные денежные выгоды. Вы можете внезапно получить лучшую оплачиваемую работу или увидеть, как заработать деньги на стороне. И наоборот, вы можете вдруг купить что-то современное, высокотехнологичное или необычное.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня справедливая Венера в вашем знаке расходится с Ураном. Это заставляет вас искать захватывающие, стимулирующие переживания! Новые отношения начнутся для некоторых. Все может случиться, потому что вы будете подталкивать к чему-то забавному и приятному, что является нарушением вашей обычной рутины.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это беспокойный день, потому что вы ждёте чего-то, но вы не знаете, чего. На самом деле, многие из вас занимаются тайной любовной интригой, которая внезапно застала вас врасплох.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Без сомнения, друг удивит вас сегодня. Кроме того, вы можете встретить кого-то нового, кто другой – богемный или авангардный. Вы также можете быть удивлены чем-то, связанным с группой или клубом, к которому вы принадлежите. Что-то связанное с другом порадует вас. Это не скучный день!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня может начаться роман с боссом или кем-то, кто находится в положении власти. Или, может быть, лукавый флирт? Вы также можете получить неожиданную похвалу или даже премию от босса. Это больше похоже на правду, не так ли?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Внезапная возможность отправиться на прогулку может упасть сегодня на колени. Если да, действуйте быстро, потому что это окно возможностей кратковременно. Точно так же может возникнуть непредвиденная возможность получить дополнительное образование или обучение. Повезло вам!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Татьяна Доронина, актеры Джейсон Стэтхэм и Пол Уокер, политик Элла Панфилова, фигуристка Ирина Роднина, певицы Дженнифер Неттлс и Эмми Россум, дирижер Владимир Спиваков и писатель Станислав Лем  делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы настороже, остроумны и тепло настроены. Вы также почетны и искренни. Когда вы что-то делаете, вы делаете это правильно – никаких ярлыков. Пришло время принять изменения и новые возможности. Ожидайте возбуждения и стимуляции! Приготовьтесь действовать быстро. Сделайте свою личную свободу одной из своих целей в этом году. Пользуйтесь возможностями путешествий и возможностью расширить свои горизонты. Наслаждайтесь этим быстрым годом!

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
10.09.2018, 5:56
Политика
Эксклюзив
Михаил Эверстов обошел Александра Ноговицына
10.09.2018, 7:35
Желток
Резонанс
Виктор Авксентьев: биография первого джентльмена Якутска
10.09.2018, 7:56
Политика
Резонанс
Выборы главы Якутска выиграла Сардана Авксентьева — биография нового мэра
10.09.2018, 6:53
Политика
Избран глава Малыкая
10.09.2018, 5:17
Политика
Сахамин Афанасьев: Мы добились исторического максимума!
10.09.2018, 6:24
Политика
Фотофакт
Эксклюзив
Авксентьевы и Федоровы ликуют
10.09.2018, 6:48
Политика
Александр Кошуков вновь избран в Ил Тумэн
10.09.2018, 6:07
Политика
В Горном улусе побит «рекорд» Владимира Поскачина
10.09.2018, 21:50
Желток
Скандал
Хлесткое заявление социолога о прошедших выборах
10.09.2018, 6:36
Политика
Антонина Григорьева избрана депутатом Ил Тумэна
10.09.2018, 5:12
Политика
Дмитрий Медведев поздравил Айсена Николаева с уверенной победой
09.09.2018, 18:00
Желток
Фотофакт
Известные якутяне голосуют
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Политика
12.09.2018

Самые рейтинговые мандаты Ил Тумэна

Политика
11.09.2018

423 млн рублей стоили налогоплательщику выборы в Якутии

Фотофакт
Культура & Образование
11.09.2018

Призер Игр Дыгына в новом проекте Сергея Потапова

Политика
11.09.2018

Юрий Куприянов: Выборы прошли, но история продолжается

Политика
11.09.2018

Обращение Александра Саввинова к жителям города Якутска

Политика
11.09.2018

Итоги выборов: Только Якутия и Калмыкия улучшили результаты на выборах

Политика
11.09.2018

Семен Филиппов станет депутатом Ил Тумэна

Фотофакт
Политика
11.09.2018

Предварительные итоги выборов