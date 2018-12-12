Ежедневный гороскоп. Среда 12 декабря 2018

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Хватайте все шансы путешествовать и расширять свой мир. Кроме того, пройти курсы или дальнейшее обучение, чтобы вы могли узнать больше, потому что это то, что вы хотите делать. Сегодняшний разговор с подругой будет важен, возможно, потому, что он заставит вас пересмотреть свои цели.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это страстное время как для вас, так и для финансовых вопросов. Люди замечают вас сегодня. Фактически, люди говорят о вас, потому что личные вопросы о вашей жизни почему-то кажутся публичными. (Не волнуйтесь.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Не забудьте больше спать в этом месяце. Между тем, если вы наблюдательны, вы можете больше узнать о своем стиле общения с другими, потому что у вас больше отрешенности в отношении ваших самых близких отношений в это время. Сегодня вы хотите путешествовать и получать стимул, узнавая что-то новое и захватывающее!

Рак (21 июня — 22 июля)

Продолжайте думать о том, как вы можете лучше управлять своей жизнью, потому что в конечном итоге это сделает вашу жизнь проще. Разве это не то, что вы хотите? Часть этого процесса будет включать в себя получение более подробной информации о деталях бюрократизма, касающихся налогов, задолженности и страхования. Просто сделайте это.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте любезны с другими сегодня, потому что это игривый, общительный, веселый день! В частности, вам понравится компания молодых людей и детей. Спортивные мероприятия, театр и социальные мероприятия также будут привлекательны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Несмотря на то, что вы хотите лучше организоваться в это время и вы также можете сосредоточиться на своем здоровье, в основном, сегодня вы будете наслаждаться уединением в своем доме. Вы хотите комфорта, чтобы быть в состоянии расслабиться среди знакомого окружения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы хотите свободы делать свое дело сегодня. Частично это потому, что вы хотите общаться и отдыхать, но вы также хотите повеселиться. Короткая поездка понравится. Вам также понравится делать покупки для красивых вещей для себя и своих близких. (Весы – знак высокой моды.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Разговор с членом семьи женского пола мог бы быть существенным сегодня. Скорее всего, вы будете обсуждать деньги, имущество или заработок, которые сейчас вам интересны. Кстати, это отличное время для покупки гардеробных сокровищ для себя.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас теперь так много харизмы с Солнцем, Меркурием и Юпитером в вашем знаке! Неудивительно, что все хотят быть в вашей команде. В свою очередь, вы хотите по-настоящему с кем-то сесть сегодня, обмен мнениями по душам, который имеет смысл.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Конфиденциальность сейчас очень важна для вас. Тем не менее, общение с творческими, творческими людьми потребует вашего времени. Кроме того, ваш график уже занят. Поэтому цените любые моменты уединения, которые вы можете выделить для себя!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку сегодня в вашем знаке Луна, у вас есть немного дополнительной удачи. (Идите за тем, что вы хотите.) Тем временем наслаждайтесь общением с людьми, которые моложе вас, потому что их отзывы помогут вам. Отношения с боссами и VIP-персонами благоприятны, а это значит, что вы можете использовать это в своих интересах.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Марс в вашем знаке, который случается только раз в два года в течение примерно шести недель, поэтому вы взрываетесь энергией! Это полезно, потому что вы хотите путешествовать для удовольствия, а также вы хотите поговорить с боссами и VIP-персонами, чтобы изложить свои взгляды. Люди уважают вас сейчас, и это хорошо.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Билл Найи, Леонид Быков, Виталий Соломин и Сергей Светлаков, певецы Фрэнк Синатра и Мурат Насыров, писатели Чингиз Айтматов и Гюстав Флобер, детский композитор Владимир Шаинский, путешественник Фёдор Ко́нюхов и художник Карл Брюллов сегодня делятся своим днем ​​рождения. Вы уверены, умны и интуитивно понятны. Вы перфекционист, порой почти одержимый. Пора думать об успехе, силе и деньгах! О да, это год урожая и больших достижений, потому что вы пожинаете плоды последнего десятилетия. Вы почувствуете силу и лидерство во всех своих отношениях. Да, твоя очередь!