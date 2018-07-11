Ежедневный гороскоп. Среда, 11 июля 2018

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений. Луна переходит от Близнецов к Раку.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Коллега может удивить вас сегодня, или новое высокотехнологичное оборудование вас озадачит. Обратите внимание на «предупреждение о Луне» выше, прежде чем принимать важные решения, соглашаясь на крайние сроки или добровольно предлагая что-либо.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы чувствуете себя прекрасно! Сегодня вас привлекает кто-то другой. Неожиданное приглашение на спортивное мероприятие или социальный праздник может случиться. Спортивные события могут иметь неожиданные результаты. Оставайтесь гибкими сегодня, чтобы вы могли идти по течению.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас есть оригинальные идеи о ремонте вашего дома сегодня! Вы можете задумать купить что-то современное или высокотехнологичное. Между тем, вы можете спонтанно развлечь кого-то. (Будьте мудры и запасите холодильник.) Неожиданные возможности в сфере недвижимости могут возникнуть.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это стимулирующий день, потому что вы встретите новых людей и увидите новые места, что идеально, потому что вы неровно дышите к приключениям. Между тем, другие будут наслаждаться вашей компанией, потому что вы можете думать за пределами коробки, а это значит, что вы полны умных, оригинальных идей!

Лев (23 июля — 22 августа)

Важно, чтобы вы знали об ограничениях оповещения о луне, потому что сегодня вы можете потратить свои деньги импульсивно. Вас могут соблазнить покупкой чего-то необычного, другого и, возможно, высокотехнологичного. Некоторые из вас также могут увидеть, как неожиданно увеличить доход.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы хотите веселиться сегодня! Долой скуку! Вот почему вы будете искать интересных людей и мест. Поскольку вы действуете спонтанно сегодня, будьте в курсе ограничений оповещения о луне при расходовании денег.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это беспокойный день для вас; однако, это беспокойно в позитивном ключе. Вы хотите что-то другое и стимулирующее. Вы чувствуете себя игривым и готовым к приключениям. Вероятно, секретный роман или сюрприз, лукавый флирт вас порадуют. Секреты сейчас захватывающие.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Друг может вас удивить сегодня. Или вы можете сделать что-то для нового друга, кого-то другого. Вы также можете быть непредвиденным образом вовлечены в группу, особенно благотворительную организацию или группу, которая хочет принести пользу другим.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это может удивить вас, но сегодня появилась возможность произвести впечатление на кого-то в положении власти или, возможно, на босса или родителя. Ваш обмен с ними неожиданный и необычен. Роман с боссом может внезапно начаться.

Козерог (22 декабря 19 января)

Внезапная возможность путешествовать может случиться сегодня. Аналогичным образом, также может возникнуть непредвиденная возможность изучить или получить дальнейшее образование. Если это так, вам придется действовать быстро, потому что это окно возможностей кратковременно. Не принимайте важных решений во время оповещения о луне.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Двойная проверка финансовых вопросов, касающихся наследования, совместной собственности и богатства и активов вашего партнера, потому что может произойти что-то неожиданное. Тем не менее, многие из вас получат подарок или благо. Или это может быть косвенным благом за счет увеличения дохода вашего партнера.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ожидайте несколько сюрпризов от друга или партнера сегодня. Надеюсь, они понравятся. Это может быть неожиданное предложение, или это могут быть неожиданные новости. Возможно, друг или партнер скажет или сделает то, что вас удивит.

Если ваш день рождения сегодня

Разведчик Рудольф Абель делится своим днем ​​рождения. Вы творческий, художественный и самомотивированный. Вы также очаровательны и харизматичны. В этом году более медленный темп. Дайте себе отдых. Также это время сотрудничества с другими. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны.