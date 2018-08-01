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Футуролог
1 августа 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Среда 1 августа 2018

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы

Предупреждение о луне

После 7:15 утра сегодня, у нас «все ясно», чтобы делать покупки и делать бизнес. Луна находится в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы чувствуете себя непокорным. Если вам не нравится то, что делает друг, или вам не нравится то, что поддерживает группа, вы будете говорить. На самом деле вы можете возглавить восстание. («К воротам!»). В меньшей степени вы можете чувствовать себя немного колючим с другом и выступать против того, чего они хотят.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это классический день для дворцового переворота. Вы не хотите следовать приказам. Вы хотите быть свободным, чтобы делать свое дело. Вы можете не согласиться с тем, что говорят родители и боссы, и вы могли бы говорить об этом. (Это не правило, это ваш стиль.) Но иногда нужно стоять на своем!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Избегайте спорных тем сегодня, потому что люди упрямы и мятежны. Не обсуждайте политику, религию или национальные вопросы. Между тем планы поездок могут выходить из под контроля из-за неожиданных событий. Возможно, вы вдруг решите пройти курс или сделать что-то другое.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте в курсе вопросов, касающихся банковского дела, совместного имущества, наследства и всего, что вы владеете совместно с кем-то другим. Вы не хотите быть ослепленным неожиданностью – это именно то, что может произойти сегодня. Информация – это сила.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте терпеливы с другими, особенно с партнерами и близкими друзьями, потому что незначительный взлет будет классическим. Это потому, что сегодня все нетерпеливы и импульсивны. С другой стороны, кто-то может предложить что-то веселое и отличное, что и есть то, на что вы надеетесь. На банджи-джампинг, кто-нибудь идет?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня наша рабочая процедура может быть прервана из-за нехватки персонала, сбоев питания, отмены заседаний или сломанного оборудования. Вы также можете почувствовать себя непокорным против кого-то авторитетного. Дайте себе дополнительное время сегодня, чтобы вы могли справиться с неожиданностью, потому что это произойдет.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня родители должны проявлять особую бдительность, потому что возможен несчастный случай для ваших детей. Следите за тем, чтобы вы знали, что они делают. Аналогичным образом, социальные мероприятия могут быть отменены. Или, может быть, неожиданное приглашение придет? Романтика будет непредсказуемой!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте терпеливы с членами семьи сегодня. (Все может случиться.) Между тем, небольшие устройства могут сломаться или могут произойти небольшие поломки. Люди мятежны и импульсивны, что представляет непредсказуемое качество для дома и для семьи. Держите глаза открытыми!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это день, подверженный несчастным случаям, для вашего знака, поэтому обратите внимание на все, что вы говорите и делаете. Подсчитайте до трех, прежде чем действовать, чтобы вы не жалели после. Остерегайтесь импульсивных решений или вычеркивания чего-то. (Другие тоже сделают это.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы импульсивны деньгами, а это значит, что если вы делаете покупки – храните свои квитанции. Вы можете быть агрессивными в том, чтобы зарабатывать деньги, но вы будете так же агрессивны в том, как вы обрабатываете свое имущество. Вы – разумный знак (в основном), и вы ненавидите трату. Будьте крутым.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы чувствуете беспокойство и импульсивность! Вы хотите быть свободными от ограничений и бунтовать, если кто-то попытается вас ограничить. Если вы можете внести творческие изменения в свою среду – сделайте это. Не ждите, пока вы не будете вынуждены что-то сделать, прежде чем действовать. (Не было дождя, когда Ной построил ковчег.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У вас есть сильный фокус на работе, потому что вы хотите быть эффективными и продуктивными. Однако сегодня вы слишком беспокойны, чтобы быть должным образом сосредоточенным. Поэтому успокойте себя.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Джозеф Момоа, модельер Ив Сен-Лоран, телеведущая Валентина Леонтьева, квнщик Юлий Гусман и певица  София Ротару делятся своим днем ​​рождения сегодня. У вас классное присутствие духа и харизма. Другие часто обращаются к вам за советом, потому что вы родившийся лидер. В этом году пришло время отдохнуть. Это более медленный темп, ожидающий и увидевший год. Узнайте, как сотрудничать с другими. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны и легко двигайтесь. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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