Ежедневный Гороскоп. Пятница 9 февраля 2018

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В течение следующих трех недель Венера будет в прекрасной части вашей диаграммы, сделав вас очаровательной и дипломатичной со всеми. Чтобы поставить на него более тонкую точку, вы почувствуете искреннее сочувствие и сопереживание другим, особенно тем, кому повезло меньше.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Повезло вам! В ближайшие три недели вы будете наслаждаться теплыми, более заботливыми отношениями с друзьями. На самом деле, друг может стать любовником. Вы также по достоинству оцените общение с людьми, которые являются творческими и артистичными, потому что они будут вдохновлять вас!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В течение следующих трех недель вы можете ожидать, что другие будут искать ваши советы о том, как сделать вещи лучше или привлекательнее. Это может быть что угодно: от мебели до садоводства до дизайна и макета. (Вы также можете увидеть это на своем боссе.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Путешествие для удовольствия понравится вам в течение следующих трех недель. Сделайте все возможное, чтобы расширить свои горизонты и насладиться новыми местами. Потому что ваша оценка красоты также будет усилена, посетите музеи, художественные галереи и прекрасные места.

Лев (23 июля — 22 августа)

Держите карманы открытыми, потому что в ближайшие три недели на ваш вкус придут подарки, лакомства и деньги от других! Вы выиграете от богатства и ресурсов других. Вы можете получить деньги от правительства. Между тем, романтика будет ласковой и горячей!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с близкими друзьями и партнерами будут чудесно улучшаться в ближайшие три недели, потому что прекрасная Венера будет напротив вашего знака. Это облегчает и открывает дорогу для гладких, заботливых отношений, поэтому вы действительно будете наслаждаться компанией других.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваши отношения с коллегами улучшатся в ближайшие три недели, потому что люди будут любить вас больше, и наоборот, вам понравятся. Это так просто. Все будут более взаимодополняющими и полезными. Примечание: Некоторые из вас получат козырь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Следующие три недели – потрясающее время, чтобы ускользнуть на каникулы, если вы сможете это сделать. Вы также будете любить все, что связано с искусством, потому что вы хотите поучаствовать и наслаждаться жизнью! Спортивные мероприятия и игривое время с детьми будут полезными.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы будете развлекаться дома в течение следующих трех недель. Кроме того, вам понравится покупать красивые вещи для вашего дома или для членов семьи. В частности, вы будете стремиться ремонтировать и настраивать свои изыски, чтобы все выглядело «лучше».

Козерог (22 декабря 19 января)

Вы можете зарабатывать деньги на своих словах в течение следующих трех недель, что является хорошей новостью для тех, кто пишет, покупает, редактирует, читает лекции, учит, действует и продает для жизни. Ваши слова будут похожи на золото! Отношения с братьями и сестрами и родственниками также улучшатся.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В ближайшие три недели вы почувствуете флеш, и именно поэтому вы будете тратить деньги на красивые сокровища для себя и своих близких. Вы можете получить повышение, вы можете получить более выгодную работу, вы можете просто чувствовать себя богаче! Счастье – положительный енежный поток.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ярмарка Венера будет в вашем знаке в течение следующих трех недель, делая вас очаровательной и дипломатичной со всеми. Это также прекрасное время для покупки сокровищ для гардероба, потому что вам понравится то, что вы видите в зеркале. Все просто. Да, это касается сапог и обуви.

Если ваш день рождения сегодня

Вы эклектичны и заинтересованы во многих вещах. Вы живете по своим правилам, хотя вам нравится искать мнения других. Это год создания прочных фундаментов. Упростите свою жизнь. Направьте свою энергию в одном направлении. Упражнение важно. Возьмите йогу, боевые искусства или бег трусцой – любую физическую дисциплину. Тяжелая работа и усилия окупятся в этом году!