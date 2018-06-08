Ежедневный Гороскоп. Пятница 8 июня 2018

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы чувствуете большую потребность принадлежать кому-то. Вы хотите почувствовать себя вовлеченным в группу. Вот почему вы будете эмоционально дарить сегодня, и в то же время вы также можете быть эмоционально требовательными. В конце концов, отношения – это улица с двусторонним движением.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы, возможно, предпочтете сохранить себя. Вы хотите меньше общения. Вы приветствуете возможность быть интроспективным и наслаждаться своим одиночеством в прекрасной обстановке. Вы также можете быть заинтересованы в мистических или духовных дисциплинах, которые вас интригуют.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваш эмоциональный контакт с вашими друзьями важен сегодня. Вот почему вы чувствуете себя защищенным и поддерживающим кого-то. Именно поэтому вы можете испытывать зависть, если друг уделяет больше внимания другому человеку. (Мы все так чувствуем. Мы просто никогда не признаем этого.)

Рак (21 июня — 22 июля)

По некоторым причинам некоторые личные или интимные подробности вашей личной жизни кажутся публичными. У вас может быть публичный аргумент. Легко размыть различие между профессиональными и личными отношениями с боссами сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы чувствуете сильное желание уйти от своей повседневной жизни и сделать что-то другое. Очевидно, что путешествие — отличный выбор. Но даже умственные путешествия или изучение чего-то отвлекут вас от всего этого. Вас будут интересовать люди из других культур.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Что бы вы ни делали сегодня, ваши эмоциональные переживания будут более интенсивными, чем обычно. По иронии судьбы, вы также можете привлечь к себе людей сегодня, которые очень интенсивны. Вы можете чувствовать зависть или желание чего-то другого.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня для вас важны личные отношения, в том числе супруги, партнеры и близкие друзья. Если у вас конфликт с кем-то, это будет эмоционально. Поэтому предохраняйтесь от коленных рефлексов. Думайте прежде, чем говорить. Как только слова покинут ваши губы, вы никогда не сможете их вернуть.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорее всего, вы ставили потребности кого-то еще выше до сегодняшнего дня. Это не значит, что вы должны играть роль мученика. Это означает, что вам нужно что-то сделать. У всех нас есть такие дни. «Это радость трудиться для тех, кого ты любишь».

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это романтический день! Вы можете сосредоточиться на романтических отношениях, или вы можете сосредоточиться на творчестве. Вы также будете чувствовать себя защищенными и воспитывать других, особенно детей. Многие из вас будут больше заниматься детьми больше, чем обычно. Удачного дня!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы будете наслаждаться своей неприкосновенностью, если вы можете это сделать. Например, вам понравится спрятаться в кокон дома. Если вы можете получить немного уединения, вы будете рады возможности быть интроспективными и лучше знать свои отношения и чувства.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Связь с другими важна сегодня. Однако, когда вы разговариваете с кем-то, вы хотите перейти на доверительный уровень общения. Вы не хотите тратить время на поверхностную болтовню о погоде. Вы хотите знать, что на самом деле происходит в чужой жизни, потому что вы заботитесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Легко идентифицировать себя с тем, что у вас есть сегодня. Вы можете почувствовать сильную привязанность к чему-то. Или вы, возможно, почувствуете, что вам нужно как-то защитить себя или идею, или что-то, что у вас есть. (Почему кто-то поставил вас на эту должность?)

Если ваш день рождения сегодня

Бонни Тайлер – британская рок-певица и лётчик-ас Иван Кожедуб делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы любезны и дружелюбны, но вы также целеустремлены и серьезно относитесь к тому, чтобы идти за тем, что хотите. В этом году – год власти. Большие решения и основные достижения. Думайте об успехе, власти и деньгах! Пришло время воспользоваться преимуществами последнего десятилетия. Ожидайте достижения аспектов власти и лидерства во всех ваших отношениях с другими. Активность ключевая!