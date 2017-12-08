Ежедневный Гороскоп. Пятница 8 декабря 2017

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о луне

Избегайте покупки или больших решений с 17:30 до 18:20. После этого Луна переходит от Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день для общения с молодыми людьми, особенно из разных слоев общества и других культур. Вы заинтересованы в расширении своего опыта в мире, и вы готовы к приключениям! Это веселый день!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня могут произойти изменения на внутреннем фронте. Возможно, новая покупка или неожиданная компания у двери или неожиданные семейные новости? Вы можете прикрепить к себе определенную будущую безопасность. Не соглашайтесь на что-либо важное во время краткого предупреждения о луне сегодня. (См. Выше).

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы умственно настроены, поэтому это хороший день для серьезных обсуждений с кем-то старше или более опытным. Вы можете делать планы дальнего действия с партнером или близким другом. Что бы вы ни делали, это каким-то образом защитит ваше будущее.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы готовы говорить о деньгах, поэтому может произойти финансовая дискуссия с кем-то старше. Это обсуждение будет практичным с учетом долгосрочного будущего. Босс или родитель также могут удивить вас своими предложениями. Избегайте принятия решений во время оповещения о луне. (См. Выше).

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы умны! Сегодня у вас полно ярких идей, потому что вам легко придумать что либо новое. Отличный день для серьезных долгосрочных планов каникул или будущих социальных мероприятий. Вы могли бы также учить или разделять возросшие обязанности с детьми сегодня. (Дети любят вас.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

На протяжении большей части сегодняшнего дня вам понравится работать за кулисами. Вы можете исследовать или искать ответы на старые проблемы. Однако, когда Луна перемещается в ваш знак (см. «Оповещение о луне» выше), вы будете там, где лучше для вас!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Друг может удивить вас сегодня или вы можете встретить нового друга, который необычен или отличается каким-то образом. Это хороший день, чтобы сесть с кем-то и сделать дальнейшие планы на будущее, потому что что-то неожиданное вызовет необходимость в этом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Если вы сегодня утром пойманы врасплох, другие заметят это. Тем не менее, кто-то, более старший, более опытный или авторитетный человек будет поддерживать вас. Удобно иметь кого-то в вашем углу.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Неожиданные планы поездок могут упасть сегодня на ваши колени. У вас может также быть изменение расписания, или что-то необычное может произойти в отношении школ или прохождения курса. Получите всю информацию, чтобы убедиться, что все работает по расписанию. (Будьте на вокзале, когда приходит ваш корабль.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Что-то неожиданное может повлиять на дискуссии о наследствах, проблемах страхования, совместной собственности или чем-то связанным с чужими владениями. Оставайтесь на вершине этого, потому что вы не хотите быть легко доступным для всех. Кто-то старше может попросить вас рассказать о себе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам нужно будет пошевелиться. Будьте готовы идти более на уступки, когда вы имеете дело с другими, потому что Луна находится в знаке, который находится на 180 градусов напротив вашего знака. Вот как это работает. Кто-то может бросить вам криволинейный мяч – так что будьте готовы к этому.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваша рабочая процедура будет прервана сегодня и босс, скорее всего, будет знать об этом. На самом деле, ваш босс может быть причиной этого! Даже если что-то неожиданное произойдет, вы все равно сможете сделать многое, оставаясь сосредоточенным.

Если ваш день рождения сегодня

Вы щедры, теплы и заботливы. Вы также креативны и решительны. Это напряженный год и год выбора. У вас отличная жизнь и вы хотите воспитывать в себе счастье и красоту. Будьте благодарны за то, что у вас есть, не сосредотачивайтесь на том, чего у вас нет. Ожидайте большую популярность и теплое возрождение старых друзей.