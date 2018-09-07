Ежедневный гороскоп. Пятница 7 сентября 2018

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Сегодня юбилеи депутата и артистки
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Подписано соглашение между РО ДОСААФ и ПАО «Якутскэнерго»
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В Мирном подростки обвиняются в кражах и угонах
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Профориентационная работа Якутской ГСХА на международном уровне
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В Якутске энергетики оценили готовность потребителей к запуску тепла
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Ко Дню города открыта доска «Почетные граждане Якутска»
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Якутск готовится к зиме: продолжается запуск тепла в социальные объекты и жилые дома
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Энергетики завершили свой осенний благотворительный марафон
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Издательство «Молодая гвардия» намерено продолжить сотрудничество с Якутией
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АЭБ предлагает перевести накопления на выгодный вклад «Зарплата плюс»
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График плановых ограничений на 7 сентября
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Якутянка сядет на долгий срок за кровавую расправу
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Глава UWW: Якутск вновь станет эпицентром мировой борьбы
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Создатель атомного генератора отказал всем иностранным инвесторам. Он ждет встречи с руководством Якутии
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Михаил Железняк: «Александр Саввинов — надежный человек и настоящий патриот Якутска»
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Осеннее обострение: как не заболеть в межсезонье
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В Якутске открылась образовательная площадка для ребят, находящихся на длительном лечении
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Саина перезаписала самую популярную песню о городе Якутске
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Юбиляр Галина Бонячук: Семья – это самое святое, что есть у человека
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Ценную промысловую рыбу незаконно выловили в Якутии
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В Якутске вводятся новые школьные транспортные карты
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В Якутске появился новый стрит-арт
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О первом и втором Ил Дарханах
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Ежедневный Гороскоп. Четверг 6 сентября 2018
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Футуролог
7 сентября 2018, 6:00
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Ежедневный гороскоп. Пятница 7 сентября 2018

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Лев

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это эффективный день для вас, потому что вы полны оригинальных идей и готовы привести их в действие. Сегодня вы являетесь комбинацией интеллектуального и спонтанного, в то же время вы также практичны и устойчивы. «Давайте сделаем это!»

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это идеальный день для планирования неожиданного социального события. Хотя вы можете быть удивлены, вы быстро возьмете поводья и будьте в курсе деталей. Это может также относиться к мероприятиям с детьми и спортивным мероприятиям.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Что-то неожиданное у вас дома или внутри вашей семьи потребует серьезного планирования и практических обсуждений. Кто-то старше или кто находится в положении власти, может взять на себя ответственность за все это. Это может повлечь за собой неожиданный ремонт вашего дома.

Рак (21 июня — 22 июля)

Люди впечатлены вами сегодня, потому что вы полны умных, оригинальных идей и в то же время вы можете сделать эти идеи практичными, реальными способами. Доверяйте своим гениальным идеям! Кто-то старше слушает и они впечатлены.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете придумать какие-нибудь умные идеи, потому что вам легко думать за масштабно. Тем не менее, эти идеи выполнимы. На самом деле, кто-то старше или более опытный может быть впечатлен вашими предложениями. Вы можете импульсивно купить что-то полезное и долговечное.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это эффективный день для вас, потому что вы крепко стоите на ногах и в то же время у вас есть здравый смысл и не будете глупым или импульсивным. Вы можете придумывать оригинальные идеи и видеть новые способы делать то, что на самом деле можно сделать. Браво!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это беспокойный день для вас, потому что что-то неожиданное происходит за кулисами. Вы можете это почувствовать, и это заставляет вас любопытствовать и стремиться что-то изучить. Тем не менее, вы будете сосредоточены главным образом на внутренних обязанностях, особенно если кто-то старше ожидает от вас что-то.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день для разработки долгосрочных планов на будущее, потому что вы можете видеть новые способы делать вещи и в то же время вы также знаете, что эти вещи должны быть практичными, жизнеспособными и способными работать в реальном мире. Это расширяет возможности, потому что вы умеете что-то!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то необычное может иметь место в разговоре с боссом, родителем, учителем или VIP сегодня. Это удивит вас. Однако вы можете удивить их своим практическим ответом! Они быстро поймут, что это не ваше первое родео. Вы знаете, что делаете!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день для изучения чего-то, потому что вы открыты для новых идей, но у вас также есть настойчивость и внимание к деталям, которые необходимы для того, чтобы уклоняться. Добрый день, чтобы составить планы поездок, особенно в последнюю минуту.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Что-то неожиданное, связанное с общей собственностью, наследствами или страховыми случаями, может уловить вас сегодня. Однако, даже если это так, вы быстро освободитесь. Вы увидите способы восстановления и превращения неожиданного в преимущество для вас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями будут интересны сегодня, потому что вы можете изучать необычные предметы или иметь неожиданные гениальные идеи. Кто-то старше может быть впечатлен, потому что ваша идея может летать! Почему бы не поднять ее на флагштоке, чтобы убедиться, что кто-то приветствует ее?

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Бен Холлингсворт, Майкл Эмерсон и  Олег Штефанко,  теннисистка Вера Звонарева, актрисы Любовь Тихомирова,  Элизабет Шеннон и Мира Фурлан, певица  Глория Гейнор делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы перфекционист, который любит порядок в вашем окружении. Вы решительны, вдумчивы и независимы. В этом году вы завершаете девятилетний цикл. Вот почему это время доработки и инвентаризации. Ожидайте попрощаться с людьми, местами и владениями. Хорошая новость заключается в том, что вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и легче!

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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