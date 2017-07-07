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Ежедневный Гороскоп. Пятница 7 июля 2017 г.
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Общество
Сегодня день рождения депутата и руководителей
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Новый имидж Борисова
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Общество
МВД Якутии: «Таежный герой» или море летнего позитива
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В Москве при получении взятки в 40 млн рублей задержан якутский «бизнесмен в погонах»
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Столица
Подготовка к зиме: многоквартирные дома столицы начинают получать паспорта готовности
06.07.2017, 22:11
Столица
7 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
06.07.2017, 18:15
Культура & Образование
«После окончания вуза сразу нашла работу»
06.07.2017, 17:55
Столица
Год добра: в Якутске появились новые объекты стрит-арта
06.07.2017, 17:50
Столица
Городской канал: новое дыхание озера Безымянное
06.07.2017, 17:45
Культура & Образование
Летний досуг: филологическая академия открылась в СВФУ 
06.07.2017, 17:40
Республика
Виновники лесных пожаров выплатили штраф
06.07.2017, 17:30
Столица
Ремонт улицы Петра Алексеева завершится в августе 
06.07.2017, 17:20
Республика
Спасатели дежурят в подтопленных селах Среднеколымского района
06.07.2017, 17:15
Происшествия
Пьяный водитель сбил мотоциклиста
06.07.2017, 17:08
Столица
Якутский «Водоканал» привлечет 1 млрд руб. под залог имущества для достройки водозабора
06.07.2017, 17:03
Происшествия
Китаец пытался вывезти из Якутска более 10 кг янтаря
06.07.2017, 16:58
Республика
Галина Данчикова побывала в лагере «Алмаз»
06.07.2017, 16:45
Политика
Антонина Григорьева провела личный прием граждан
06.07.2017, 16:17
Столица
Избирком зарегистрировал двух кандидатов в мэры Якутска
06.07.2017, 16:10
Спорт
Вырастить чемпионов: В Верхневилюйске к Играм Манчаары открыли два крупных спортивных объекта
06.07.2017, 16:03
Столица
В Якутске запрещено мыть автомобили на берегу водоемов
06.07.2017, 15:53
Происшествия
«Мобильный банк» привел к недоразумению
06.07.2017, 15:43
Общество
Мы — соседи: «ВКонтакте» откроется сообщество для получателей «дальневосточного» гектара
06.07.2017, 15:35
Культура & Образование
Александр Жирков встретился с исследователями эпического наследия 
06.07.2017, 15:25
Столица
Подготовка к зиме: в Якутске идет промывка сетей канализации
06.07.2017, 15:15
Происшествия
Полицейские вернули похищенный товар в магазин
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Общество
Ирина Бокова встретилась с деятелями науки, образования и культуры Якутии
06.07.2017, 15:03
Политика
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06.07.2017, 14:55
Общество
В Нерюнгри обсудили вопросы замены лифтов
06.07.2017, 14:45
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Водитель не заметил мать с двухлетним ребенком
06.07.2017, 14:35
Общество
Об изменении режима работы ряда касс Энергосбыта
06.07.2017, 14:33
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Приговорен соучастник резонансного убийства
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7 июля 2017, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Пятница 7 июля 2017 г.

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец

Оповещение о луне

Избегайте совершать покупки или принимать важные решения с 10:00 до 22:00. После этого Луна переходит от Стрельца к Козерогу.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Важно помнить, что вы ремесленник зодиака. Вы любите пробовать новые вещи, и вы можете делать все своими руками. Сегодня один из тех дней, когда вы можете заниматься любым творческим, художественным проектом. Используйте свой прекрасный талант, чтобы делать отличные вещи!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшние обсуждения в семье будут хорошо развиваться, особенно дискуссии о ремонте вашего дома или ремонте дома. Даже дискуссии о создании денег или крупных покупок для дома пойдут хорошо. И кто удивлен? Вы финансовый волшебник Зодиака!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы мастер слова, и сегодня, безусловно, не исключение. Это сильный день для тех из вас, кто пишет, редактирует, действует, учит и продает. А также для тех из вас, кто едет на работу или работает курьером. Ваше взаимодействие с другими людьми сегодня будет положительным и приятным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы сегодня вероятно не будете небрежны в деньгах. Сегодня у вас отличные идеи для начинающих. Кроме того, у вас также могут быть отличные идеи о том, как тратить деньги, особенно на красивые вещи для себя и близких. (Вам понравится сделка!)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Меркурий находится в вашем знаменательном танце с честной Венерой, что делает ваши слова сладкими и кроткими. Наслаждайтесь теплыми обсуждениями с друзьями и группами, особенно с артистическими, творческими типами. Люди хотят знать, что вы думаете, потому что только вы видите цельную картину.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если сегодня вам нужно что-то исследовать, вы сделаете это довольно успешно. В последнее время вы были заняты взаимодействием с другими, и вам будет предоставлен шанс где-то найти ответы и залить захватывающие данные. Вы такой настойчивый.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это насыщенный день для вас! Наслаждайтесь путешествиями, обменивайтесь идеями с другими людьми и встречайтесь с группами, потому что вы хотите, чтобы их психологически стимулировали. Другие замечают вас сейчас и хотят услышать, что вы хотите сказать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день, чтобы поговорить с VIP-персонами, боссами, родителями и учителями, потому что вы произвели такое замечательное впечатление на всех. Вы можете работать в коллективе, обаятельны и дипломатичны. Вы можете даже немного флиртовать. (Или много.) Это также хороший день для важных финансовых дискуссий. Вы преуспеете!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы путешественник Зодиака, и сегодня это идеальный день, чтобы составить планы поездок, особенно путешествий ради удовольствия. Вам также понравятся дискуссии о философии, религии, политике и иностранных культурах, потому что вы хотите расширить свой ум. И это легко для вас. Ничего слишком сухого или слишком старательного.

Козерог (22 декабря 19 января)

Это идеальный день для важных дискуссий о наследствах, налогах, долгах, совместной собственности, страховых вопросах и о том, что связано с богатством и обязанностями других. Эти обсуждения пройдут хорошо, потому что все будут сотрудничать. (Как и должно быть.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Выберите сегодня время для важного обсуждения с партнером или близким другом, потому что все будет хорошо. Каждая сторона будет уважать взгляды другого или хотя бы они будут улыбаться. Разве не лучший способ наладить отношения? Добрый день, чтобы обсудить социальные планы и искусство.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это будет продуктивный день на работе. Однако, это также будет приятно. Ваши отношения с другими будут теплыми и дружелюбными. Может быть, очаровательный маленький флирт оживит ваш день? Ах да, мы все хотим, чтобы нас обожали. По крайней мере, пригласили на бал.

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