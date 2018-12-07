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Избрана председатель Лиги женщин Якутска
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Политика
Сегодня день рождения депутата
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Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Пятница 7 декабря 2018
06.12.2018, 22:35
Общество
Ветеран Энергосбыта Надежда Патрина: От индукционных счетчиков – к электронике!
06.12.2018, 22:08
Политика
Новый пост бывшего главы Минздрава Якутии
06.12.2018, 20:12
Политика
Айна Анастатова: Мне важно донести информацию до односельчан
06.12.2018, 19:37
Путешествия
Горящий тур: вылет из Благовещенска во Вьетнам!
06.12.2018, 19:04
Культура & Образование
Афиша
8 декабря в красном зале к/т «Синема Центр» АНИМЕ НОН-СТОП
06.12.2018, 18:15
Экономика
График плановых работ энергетиков на 7 декабря
06.12.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Минздраву Якутии поручили своевременно закупать лекарства для гемодиализников
06.12.2018, 17:50
Общество
Открылась переправа Мохсоголлох-Качикатцы
06.12.2018, 17:40
Культура & Образование
Юные артисты якутского цирка — лучшие на дальневосточном фестивале циркового искусства
06.12.2018, 17:30
Общество
В Якутии могут объявить конкурс на оформление аэропорта имени Ойунского
06.12.2018, 17:20
Культура & Образование
В Якутской сельскохозяйственной академии прошел конкурс на лучшую оценку качества молока
06.12.2018, 17:10
Общество
В Управлении Роспотребнадзора можно будет написать и отправить письмо Деду Морозу
06.12.2018, 17:00
Происшествия
Электроснабжение якутских поселков после аварии в Магадане восстановлено
06.12.2018, 16:45
Общество
В выходные пройдут сплошные проверки на дорогах
06.12.2018, 16:30
Происшествия
В Якутске водитель сбил девочку на пешеходном переходе
06.12.2018, 16:15
Якутск
Сардана Авксентьева вместе с главами округов проведет личный прием граждан
06.12.2018, 16:00
Культура & Образование
На Дальневосточной ярмарке в Москве презентовали книгу «Сказочная Якутия»
06.12.2018, 15:45
Происшествия
19-летняя девушка систематически обворовывала маму своего друга
06.12.2018, 15:30
Культура & Образование
В Якутске выпущена первая манга по мотивам Олонхо
06.12.2018, 15:15
Происшествия
Делая ставки на спорт, сотрудник якутской турфирмы проиграл 415 000 рублей 
06.12.2018, 15:00
Культура & Образование
Якутский фильм «Кэрэл» прошел в финал Национальной молодежной кинопремии
06.12.2018, 14:45
Культура & Образование
В Иркутске пройдет выставка якутского художника Михаила Старостина
06.12.2018, 14:20
Экономика
РЖД отменяет поезд сообщением Новосибирск-Нерюнгри
06.12.2018, 14:00
Общество
Количество якутян в 2018 году выросло
06.12.2018, 13:45
Экономика
На Жатайской базе начаты выморозочные работы
06.12.2018, 13:30
Общество
Почему люди изменяют своим партнерам на корпоративах
06.12.2018, 13:15
Культура & Образование
«Звучащие три сэргэ» приглашают на профориентационный экскурс
06.12.2018, 13:00
Экономика
Анонс
Предпринимателей приглашают на бесплатные мастер-классы
06.12.2018, 12:46
Спорт
В Якутске прошли соревнования по бочча
06.12.2018, 12:33
Якутия
В Якутии объявлен первый актированный день
06.12.2018, 12:27
Общество
Эксклюзив
Дана Батыршина: Методика Мастер Кит нужна каждому человеку
06.12.2018, 12:20
Происшествия
В одном из поселков Якутии отключился свет из-за аварии в Магадане
06.12.2018, 12:12
Происшествия
Боевик в столичном баре
06.12.2018, 11:58
Красота & Здоровье
Работа якутского врача признана лучшей в России
06.12.2018, 11:41
Якутск
Объявление
В Мархе перенесли автобусную остановку
06.12.2018, 11:35
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Пожарные спасли хотон в Якутске
06.12.2018, 11:29
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Особо опасный преступник «догулялся» до тюрьмы
06.12.2018, 11:18
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Еще одна авиакомпания будет летать из Якутска в Москву
06.12.2018, 11:16
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В Якутске поздравили ветерана – участницу обороны Москвы
06.12.2018, 11:02
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Сахатранснефтегаз: Работа на местах с людьми и обеспечение надежным теплом — непростая задача
06.12.2018, 11:00
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Нюрбинский стрелок получил условный срок
06.12.2018, 10:47
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06.12.2018, 10:35
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ФСБ: В Якутии выявлены школьники, выражавшие в соцсетях идеи массового убийства
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Дело о хищении более 1,9 млн рублей направлено в суд
06.12.2018, 10:12
Происшествия
В развлекательном центре Якутска прозвучал выстрел
06.12.2018, 10:01
Общество
Судприставы приглашают якутян на день приема
06.12.2018, 9:56
Якутск
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К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 6 декабря
06.12.2018, 9:46
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Сегодня день рождения артистки
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Ежедневный гороскоп. Четверг 6 декабря 2018
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Гороскоп
7 декабря 2018, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Пятница 7 декабря 2018

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Стрелец

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня ваш правитель Марс выстроен с нечетким Нептуном, создающим путаницу и уныние. Тем не менее, это поможет вам, если вы хотите сделать бескорыстную работу, предложив свои усилия  больнице или в любой ситуации, когда вы можете помочь нуждающимся людям.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Не волнуйтесь, если вы чувствуете смущение, связанное с другими людьми сегодня, особенно группами. Люди не уверены в своей мотивации, поэтому они нерешительны. Тем не менее, это позитивный день для благотворительных организаций и работы для тех, кто менее удачлив.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете сменить свое чувство направления. Вы были амбициозны, но теперь у вас есть вторая мысль? На самом деле эти сомнения не имеют оснований, поэтому вы должны их игнорировать. Сказав это, не толкайте себя слишком сильно сегодня.

Рак (21 июня — 22 июля)

Не делайте большого всплеска сегодня, убеждая других согласиться с вашими идеалами в отношении политики, религии или национальных проблем сегодня. Вместо этого будьте более сдержанными. Несмотря на то, что ваш идеализм возбужден, ваша энергия, способствующая вашим убеждениям, низка. Это нормально. Отдохните.

Лев (23 июля — 22 августа)

Избегайте споров о наследстве, общих имущественных и страховых проблемах сегодня, потому что это плохой день для таких обсуждений. Есть элемент замешательства, в дополнении к которому вы не готовы аргументировать свое дело. Просто возьмите отдых сегодня. (Сделайте себе эту услугу.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Не делайте ничего с партнером или близким другом сегодня. Не требуйте, чтобы ваш путь шел в определенном направлении, потому что можно сойти с рельсов. Многие люди сегодня немного смущены.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Трудно получить 100% за все, что работает сегодня, потому что ваша энергия низка и ваш фокус рассеян. Что делать первым? Что сэкономить для последнего? Кто на самом деле работает? Да, это такой день, а это значит, что вы должны идти медленно и успокоиться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Романтика, возможно, разочаровывает или обескураживает сегодня. (Не воспринимайте это всерьез, потому что сегодня у всех это есть.) Аналогичным образом, отношения с детьми сбивают с толку. Не читайте нотаций никому. Будьте нежны, потому что вы не совсем уверены, что делать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сопротивляйтесь стремлению встать на ваш путь и выдавать прокламации дома сегодня. Не делайте этого. Дело в том, что все запутывается и вы на самом деле не уверены, чего вы хотите достичь. Поэтому будьте гостеприимны и более бескорыстны с другими. Легко это сделаете.

Козерог (22 декабря 19 января)

Это не тот день, когда мы пытаемся убедить кого-то в чем-то. Это также плохой день, чтобы продавать или делать свой шаг, потому что вы не можете действительно отстать от своих идей. У вас низкая энергия и у вас есть немного сомнения в себе. Поэтому, успокойтесь. Держите голову ясной и порох сухим.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте принятия важных денежных решений сегодня, потому что есть элемент путаницы и колебаний. Когда такая вероятность существует – ничего не делайте. Плохой день для финансовых сделок. Это также плохой день для покупок, потому что вы можете пойти за борт, а потом пожалеть об этом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня в вашем знаке Марс выстроился с Нептуном, а это значит, что ваша энергия немного низка. Вы найдете любую благотворительную работу, однако, не начинайте ничего нового. Убедитесь, что вы знаете, что делаете. Сегодня легко обмануть себя.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Томас Хауэлл, Петр Вельяминов, Том Уэйтс и Александр Феклистов, музыканты Сергей Мазаев и Рома Зверь, политик Екатерина Фурцева, актрисы Шири Эпплби, Евгения Гладий и Наталья Гвоздикова делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы интеллектуальны и глубоко разбираетесь в вещах. Вы сострадательны, заботитесь и работайте над тем, чтобы улучшить жизнь других. Вы вступаете в веселый, социальный год! Начните с оценки счастья и красоты вокруг вас. Будьте благодарны за то, кто вы и что у вас есть. Подсчитайте, наслаждаясь благословением повышенной популярности и теплых дружеских отношений в этом году.

Источник: SAKHALIFE.RU
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