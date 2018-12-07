Ежедневный гороскоп. Пятница 7 декабря 2018

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня ваш правитель Марс выстроен с нечетким Нептуном, создающим путаницу и уныние. Тем не менее, это поможет вам, если вы хотите сделать бескорыстную работу, предложив свои усилия больнице или в любой ситуации, когда вы можете помочь нуждающимся людям.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Не волнуйтесь, если вы чувствуете смущение, связанное с другими людьми сегодня, особенно группами. Люди не уверены в своей мотивации, поэтому они нерешительны. Тем не менее, это позитивный день для благотворительных организаций и работы для тех, кто менее удачлив.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете сменить свое чувство направления. Вы были амбициозны, но теперь у вас есть вторая мысль? На самом деле эти сомнения не имеют оснований, поэтому вы должны их игнорировать. Сказав это, не толкайте себя слишком сильно сегодня.

Рак (21 июня — 22 июля)

Не делайте большого всплеска сегодня, убеждая других согласиться с вашими идеалами в отношении политики, религии или национальных проблем сегодня. Вместо этого будьте более сдержанными. Несмотря на то, что ваш идеализм возбужден, ваша энергия, способствующая вашим убеждениям, низка. Это нормально. Отдохните.

Лев (23 июля — 22 августа)

Избегайте споров о наследстве, общих имущественных и страховых проблемах сегодня, потому что это плохой день для таких обсуждений. Есть элемент замешательства, в дополнении к которому вы не готовы аргументировать свое дело. Просто возьмите отдых сегодня. (Сделайте себе эту услугу.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Не делайте ничего с партнером или близким другом сегодня. Не требуйте, чтобы ваш путь шел в определенном направлении, потому что можно сойти с рельсов. Многие люди сегодня немного смущены.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Трудно получить 100% за все, что работает сегодня, потому что ваша энергия низка и ваш фокус рассеян. Что делать первым? Что сэкономить для последнего? Кто на самом деле работает? Да, это такой день, а это значит, что вы должны идти медленно и успокоиться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Романтика, возможно, разочаровывает или обескураживает сегодня. (Не воспринимайте это всерьез, потому что сегодня у всех это есть.) Аналогичным образом, отношения с детьми сбивают с толку. Не читайте нотаций никому. Будьте нежны, потому что вы не совсем уверены, что делать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сопротивляйтесь стремлению встать на ваш путь и выдавать прокламации дома сегодня. Не делайте этого. Дело в том, что все запутывается и вы на самом деле не уверены, чего вы хотите достичь. Поэтому будьте гостеприимны и более бескорыстны с другими. Легко это сделаете.

Козерог (22 декабря 19 января)

Это не тот день, когда мы пытаемся убедить кого-то в чем-то. Это также плохой день, чтобы продавать или делать свой шаг, потому что вы не можете действительно отстать от своих идей. У вас низкая энергия и у вас есть немного сомнения в себе. Поэтому, успокойтесь. Держите голову ясной и порох сухим.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте принятия важных денежных решений сегодня, потому что есть элемент путаницы и колебаний. Когда такая вероятность существует – ничего не делайте. Плохой день для финансовых сделок. Это также плохой день для покупок, потому что вы можете пойти за борт, а потом пожалеть об этом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня в вашем знаке Марс выстроился с Нептуном, а это значит, что ваша энергия немного низка. Вы найдете любую благотворительную работу, однако, не начинайте ничего нового. Убедитесь, что вы знаете, что делаете. Сегодня легко обмануть себя.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Томас Хауэлл, Петр Вельяминов, Том Уэйтс и Александр Феклистов, музыканты Сергей Мазаев и Рома Зверь, политик Екатерина Фурцева, актрисы Шири Эпплби, Евгения Гладий и Наталья Гвоздикова делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы интеллектуальны и глубоко разбираетесь в вещах. Вы сострадательны, заботитесь и работайте над тем, чтобы улучшить жизнь других. Вы вступаете в веселый, социальный год! Начните с оценки счастья и красоты вокруг вас. Будьте благодарны за то, кто вы и что у вас есть. Подсчитайте, наслаждаясь благословением повышенной популярности и теплых дружеских отношений в этом году.