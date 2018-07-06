Ежедневный Гороскоп. Пятница 6 июля 2018

22, 23 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня пятница. Вы хотите наслаждаться. Так делают и другие. Поэтому сегодня необходимо терпение. Луна находится в вашем знаке, что делает вас более эмоциональным, чем обычно. Кроме того, Луна находится в противоречии с Плутоном, что поощряет эмоциональные всплески. Оставайтесь холодным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы заняты, активны и заинтересованы в разговоре со всеми. У вас напряженный график с короткими поездками плюс повышенное чтение и запись. Некоторые из этих действий могут создать и спровоцировать повышенную напряженность внутри вас. Успокойтесь. Наслаждайтесь пятницей. Легко это сделать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы очень хотите путешествовать. Вы сосредоточены на деньгах и доходах. Вы очаровательны с другими, тем не менее, может возникнуть спор или борьба с кем-то сегодня, особенно женщиной. Не сосредотачивайтесь на этом. Не позволяй этому разрушить ваш день. Светите!

Рак (21 июня — 22 июля)

Избегайте споров с боссами, родителями и VIP-персонами сегодня (включая полицию), потому что они просто не стоят этого. Эмоциональные вспышки только заставляют вас терять очки. (Конфуций сказал: «Тот, кто бросает грязь, теряет землю».) Вместо этого пойдите с силой, которую вы имеете сейчас, потому что Солнце находится в вашем знаке. Будьте холодным.

Лев (23 июля — 22 августа)

Избегайте споров о политике, религии или национальных проблемах, даже если они могут схватить вас за горло. Сопротивляйтесь стремлению наплевать или импульсивно реагировать. Не теряйте своего льва. Вы благородство! Теперь с Меркурием и Венерой в вашем знаке вы можете быть очаровательны и идти по высокой дороге.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Споры или гнев о наследствах, совместном имуществе или проблемах страхования могут испортить вам день. Зачем это вам? Вы хотите насладиться этой пятницей. Вы заслуживаете этого. Сосредоточьтесь провести время с друзьями. Будьте счастливы!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете быть втянуты в спор с партнером или близким другом. Но какой это облом, чтобы начать свой уик-энд! Вместо этого Меркурий и Венера на вашем графике будут подслащать все ваши отношения с друзьями и членами групп. Сосредоточьте свою энергию на этих людях, чтобы вы могли наслаждаться божественными временами!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте терпеливы с коллегой сегодня, особенно о сломанном оборудовании и тому подобном. Это легко потерять, но это ничему не помогает. Между тем отношения с боссами, родителями и VIP-персонами превосходны. Кроме того, они сочувствуют. Расслабьтесь, все хорошо.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня возможны романтические расстройства. Кроме того, родители могут испытывать трудности со своими детьми. Попытайтесь избежать этого, потому что у кого есть работа в пятницу? Сосредоточьтесь на планах поездок или изучите новые места и разные идеи, потому что именно там вы будете сиять. Ищите веселое приключение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте терпеливы с членом семьи сегодня, потому что могут возникнуть споры. Эти споры могут быть неприятными и эмоциональными. Вместо этого сосредоточьтесь на финансовых вопросах или покупках. Идите с тем, что работает, и избегайте районов, где неспокойно. Это ваш самый умный выбор.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте терпеливы с ежедневными контактами, братьями и сестрами и родственниками сегодня, потому что легко неожиданно получить конфликт. (Тогда вы будете чувствовать себя несчастными, и они тоже.) Наслаждайтесь теплыми временами с партнерами и близкими друзьями. Рабочие отношения также положительные. Уф!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Финансовые споры или спор с другом о владении или чем-то, что вы имеете, могут возникнуть сегодня. Не дайте ему никакой энергии. Не подпитывайте то, что отрицательно. Вместо этого сосредоточьтесь на способах веселья и хороших временах, потому что это конец вашей недели. Время вечеринки!

Если ваш день рождения сегодня

Президент Нурсултан Назарбаев, художник Марк Шагал, актер и режиссер Сильвестр Сталлоне, Далай Лама и певица Жанна Агузарова делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы посвятили свои цели и всегда верны семье. Вы уверены в своих способностях и часто конкурируете с другими. Пора лучше понять, кто вы. Изучите медитацию, йогу или другие дисциплины. Это также год обучения и учения. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.