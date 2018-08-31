Ежедневный Гороскоп. Пятница 31 августа 2018

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это приятный, легкий день. Это хорошо для бизнеса и торговли, потому что ваша финансовая сцена и ваша работа предпочтительны. Если вы хотите обсудить свою зарплату с боссом, это прекрасное время. Ничего не гарантировано, но почему не попробовать. Удачи!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке прекрасно танцует с Солнцем в вашем другом знаке Земли Деве. Это делает этот прекрасный день подходящим для вечеринки и развлечений. Смотрите спортивные мероприятия. Наслаждайтесь игровыми занятиями с детьми. Прекрасное время для романтического свидания!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это пятница и Венера хочет, чтобы вы отправились на вечеринку и наслаждались обществом других. Однако и Солнце, и Луна хотят, чтобы вы забрались на заднее сиденье и спрятались дома. Оба эти противоречивых влияния – на ваш выбор. (Компромисс может заключаться в том, чтобы развлекаться дома.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Прекрасный день, чтобы замутить! Наслаждайтесь разговорами с женщинами-знакомыми. Это хороший день, чтобы подумать о ваших надеждах и мечтах о будущем и обсудить ваши цели. Ваши оригинальные идеи превосходны. Вы можете купить что-то для своего дома или для члена семьи.

Лев (23 июля — 22 августа)

«У них есть деньги!» Это сильный день для вас финансово. Солнце находится в вашем Доме Заработка, прекрасно танцуя с Луной в верхней части диаграммы. Люди, находящиеся у власти, могут принимать для вас выгодные денежные решения. (Вставайте, вам не нужно стоять на коленях.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это пятница и вы готовы к приключениям! Вы хотите, чтобы что-то изменилось. В идеале вы хотите путешествовать или ускользнуть в небольшой круиз. Разве это не было бы хорошо? Марс хочет, чтобы вы отправились на вечеринку и наслаждались спортивными мероприятиями, а также забавными временами с детьми. Вы не ошибетесь. Выберите свое любимое времяпрепровождение.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день для важных дискуссий о наследствах, совместной собственности или проблемах страхования. Что бы ни случилось, вероятно, будет в вашу пользу, потому что теперь вы привлекаете к себе богатство и благосклонность, в дополнение к которому вы будете защищать свои права в отношении дома и семьи.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это великолепный день, чтобы смириться с другими, потому что Луна и Солнце хорошо расположены друг с другом. Кроме того, Луна находится в вашем Доме партнерства, а Солнце находится в вашем Доме Дружбы. Наслаждайтесь компанией других!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Поскольку вы сегодня поражаете боссов и людей, вы можете использовать это в своих интересах. Спросите, что вы хотите или получите разрешение или одобрение чего-то. Люди будут восприимчивы к вам. Большая часть успеха – это время и сегодня – у вас это есть!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Счастливые Козероги сегодня в отпуске. Даже если вы не можете выбраться из города, вы можете сделать сегодня мини-праздник? Наслаждайтесь социальными прогулками. Исследуйте новые места и игровые времена с детьми. Романтические развлечения и спорт понравятся. Повеселитесь!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Обсуждения об общих свойствах, наследованиях и проблемах страхования будут хорошо развиваться и сегодня. (Эти переговоры могут происходить с женским членом семьи.) Скорее всего, сегодня это позитивно повлияет на ваш дом и семью, особенно в финансовом или практическом плане.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Прекрасный день, чтобы замутить! Наслаждайтесь работой с широкой публикой. Вы также будете наслаждаться спортивными соревнованиями, особенно физической активностью с группами. Ваши навыки общения являются гладкими, что способствует продажам, маркетингу, обучению и действию. Вы жжете!

Если ваш день рождения сегодня

Режиссер Алексей Учитель, актеры Ричард Гир, Крис Такер и Роман Ткачук, балерина Матильда Кшесинская, актрисы Виктория Алашеева, Сара Рамирез и Наталья Палагушкина делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы энтузиасты, умны, остроумны и выразительны. У вас есть организаторские способности плюс сильное чувство ответственности. Это год, чтобы принять изменения и новые возможности. Ожидайте возбуждения и стимуляции! Будьте готовы действовать быстро. Сделайте свою личную свободу одной из своих целей в этом году. Наслаждайтесь возможностями путешествий и возможностью расширить свои горизонты. Наслаждайтесь этим занятым, быстро меняющимся годом!