Ежедневный гороскоп. Пятница 30 ноября 2018

23 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Интересный день! Друг или партнер могут удивить вас, сделав что-то необычное или сделав странное предложение или даже представив вас тому, кто другой. Или им может понадобиться больше свободы в отношениях – кто знает? Оставайтесь на ногах!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Рабочий коллега может удивить вас сегодня или сделать что-то неожиданное. У вас могут быть благоприятные новости, которые являются финансовыми или наоборот, может быть временная финансовая неудача. Что-то необычное может быть связано с вашим питомцем, так что будьте бдительны.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня может поступить неожиданное приглашение. Или, альтернативно, социальный случай может быть отменен или изменен. Точно так же вы можете столкнуться с неожиданным флиртом или возможно, романтическими отношениями. Родители должны проявлять особую бдительность в отношении своих детей, чтобы избежать несчастных случаев.

Рак (21 июня — 22 июля)

Что-то необычное повлияет на вашу домашнюю рутину сегодня. Маленький прибор может сломаться. Вы могли бы вдруг купить что-то другое и необычное для вашего дома. Вы можете спонтанно развлекаться. Или наоборот – домашние развлекательные планы могут измениться или быть отменены.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это классический день, чтобы увидеть новые места и встретить новые лица, потому что в некоторых отношениях ваша повседневная жизнь будет необычной. Будьте гибкими. Позвольте себе дополнительное время для неожиданного, потому что вы, возможно, захотите внезапно совершить обход, чтобы получить новые острые ощущения!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Несколько финансовых сюрпризов ждут вас сегодня. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Вы могли бы также придумать замечательную новую новомодную идею! Охраняйте свои владения от потери, кражи или повреждения, потому что кто знает, что может случиться?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это беспокойный, захватывающий день для вас! Это пятница и вам нужно какое-то действие! Это не тот день, когда можно спрятаться дома. Выходите туда и делайте что-то другое. Встречайтесь с новыми лицами и новыми местами, чтобы удовлетворить ваше стремление к приключениям.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете оглянуться вокруг и подумать, что сегодня все остальные веселятся. Это означает, что вам нужно немного напрячься, чтобы вступить в контакт с другими. Кроме того, вы можете наслаждаться одиночеством в прекрасной обстановке.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Друг или даже случайный знакомый порадуют вас сегодня. Они могут сделать или сказать то, чего вы меньше всего ожидаете. Или возможно, вы встретите кого-то нового, необычного, разного, авангардного или богемного. Одно можно сказать наверняка – это не скучный день!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Босс или родитель могут вас удивить сегодня. Они могут дать вам комплимент, они могут флиртовать с вами, они могут дать вам рейз – может быть, все. Если вам не нравится то, что они говорят, не уходите с работы на день. Не реагируйте чрезмерно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Неожиданные возможности путешествовать могут выпасть на ваши круги сегодня. Или возможно, это неожиданный шанс пройти курс или получить дополнительное образование или обучение. Может быть, мастер-класс? Аналогичным образом, планы поездок могут быть прерваны, отменены или изменены, а также обучение. Двойные чек-графики для занятий и всем, что связано с медициной и законом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня может принести вам неожиданный подарок. Благо! Однако что-то неожиданное может повлиять на ваши банковские счета или что-то связанное с долгом и общей собственностью. Проверьте свои финансы.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Гаэль Гарсия Берналь, Вячеслав Невинный, Бен Стиллер и Александр Лыков, режиссер Ридли Скотт, певец Билли Айдол, актрисы Кейли Куоко, Ольга Красько, писатель Виктор Драгунский и ведущая Лариса Вербицкая делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы добры, теплы, вежливы и легки на подъем. Вы также любопытны и любознательны. Это идеальный год для изучения медитации, йоги или любой дисциплины, которая поможет вам лучше понять, кто вы. Это также год учения и обучения. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.