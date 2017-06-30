Ежедневный Гороскоп. Пятница 30 июня 2017 г.

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Оповещение о луне

Сегодня у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы сосредоточены на партнерах, близких друзьях и членах широкой общественности. Это акцентирует еще более пристальное внимание на домашних, семейных и частных проблемах. Без сомнения, домашний ремонт и хаос на внутреннем фронте требуют этого!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вам следует сделать то, что заставит вас чувствовать себя лучше сегодня. Возможно, вы сделаете что-то, чтобы улучшить свое здоровье? Это быстро развивающееся время, когда вы участвуете в коротких поездках и интенсивных дискуссиях со всеми.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это пятница, и вы готовы к вечеринке! Наслаждайтесь спортивными событиями, искусством, играми с детьми, романтическими флиртами и мини-отдыхом, если вы можете начать его. Тем не менее, ваш основной упор все еще зависит от денежного потока и денег, потому что деньги имеют значение.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это по-прежнему сильное время с Солнцем, Меркурием и Марсом в вашем знаке. Тем не менее, сегодня вы хотите немного ослабить свои поводки, потому что чувствуете потребность в уединении у себя дома или играть в пол силы. Да, вы не можете быть всем для всех людей все время.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня действуют два разных влияния. С одной стороны, вы предпочитаете уединиться и работать в одиночку или за кулисами. С другой стороны, вы чувствуете потребность в душевном разговоре с кем-то.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы популярны! Многие из вас связаны с молодыми людьми или участвуют в каком-то состязании, особенно спортивном. Однако сегодня ваше внимание сосредоточено на деньгах, движении денег и ваших вещах и имуществе. Вы можете чувствовать себя особенно привлекательным в отношении того, что у вас есть. Это нормально.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Солнце все еще находится на вершине вашей диаграммы, светя на вас, а это означает, что вы можете очаровать боссов, родителей и VIP-персон. Используйте это в своих интересах, потому что они восхищаются вами! Сегодня, с Луной в вашем знаке, все пойдет по вашему пути. Попросите вселенную помочь вам!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Используйте каждый шанс путешествовать, если сможете, потому что вам нужно изменить обстановку. Точно так же, если вы можете учиться или записаться на курс или изучать новый язык (китайский?), Это тоже понравится вам. Но сегодня, в частности, вы сосредоточены на скрытых, частных действиях. (Вы такой скрытный.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Беседа с представительницей женской половины человечества важна сегодня. Возможно, вы захотите обсудить свои надежды и мечты о будущем, чтобы получить поддержку. Вы также можете обсудить, как вы ведете дело с общим имуществом, наследованием и богатством других.

Козерог (22 декабря 19 января)

Личные данные о вашей личной жизни сегодня публичны. Это будет иметь значение для вас, потому что вы никогда не будете в курсе своей общественной репутации. Уважение и престиж важны для Козерогов. Держите глаза открытыми. Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сделайте что-то другое сегодня, потому что вы готовы к маленькому приключению! Вам нужно изменить декорации. В идеале, отправляйтесь в путешествие, если вы можете или путешествуете где-нибудь даже на месте. Вы будете счастливы, если сможете научиться чему-то новому и поговорить с увлекательными людьми из разных слоев общества.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это по-прежнему веселое, романтическое время для Рыб! Вытащите свою танцевальную обувь, потому что вы хотите устроить вечеринку! Однако сегодня вы сосредоточены на серьезных вопросах, касающихся налогов, долгов, совместного имущества, наследства и страховых вопросов. Скучный материал – но неизбежный.