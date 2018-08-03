Ежедневный Гороскоп. Пятница 3 августа 2018

21, 22 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о луне

Избегайте покупок или принятия важных решений до 4:15 вечера сегодня. После этого Луна переходит от Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Помните об ограничениях оповещения о Луне сегодня, потому что что-то неожиданное повлияет на ваш заработок, ваши деньги и ваше имущество. Поэтому будьте бдительны и оставайтесь на вершине своей игры, чтобы избежать потери или внезапного разворота. Будьте осторожны при покупках.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна находится в вашем знаке в конце дня. В то время он внезапно выстраивается в диком Уране, который заставляет вас чувствовать себя импульсивным, беспокойным и мятежным. Этот день, безусловно, немного плох, поэтому держите глаза открытыми. Помните о предупреждении Луны выше.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Что-то происходит за кулисами, особенно позже, во второй половине дня, кто-то может вас поймать, чувствуя себя неловко или неспокойно. Это неважно, но оно есть. Поэтому держите глаза открытыми и предохраняйте себя резких реакций. Получите все свои факты, прежде чем принимать важное решение.

Рак (21 июня — 22 июля)

Позже этим днем хорошая ​​знакомая может вас удивить. (Или возможно, незнакомец?) Скорее всего, это друг или член группы, который предлагает что-то другое или необычное. Но вы также можете встретить настоящего персонажа. Это не скучный день!

Лев (23 июля — 22 августа)

Держите свои мысли о себе, потому что позже этим днем ​​будет какое-то взаимодействие с авторитетной фигурой — боссом, родителем, учителем или полицией, это удивит вас или станет неожиданным. (Как ускоренный билет.) Если вы расстроены своим боссом, не уходите с работы надолго. Дайте себе подумать трезво.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Планы поездок могут быть прерваны сегодня днем. Это может означать, что запланированная поездка задерживается или откладывается. Или наоборот, это может означать, что вы никогда не ожидали никуда идти, и вдруг вам придется путешествовать! Могут возникнуть неожиданные новости издалека.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Возможно, вы захотите дважды проверить свою банковскую деятельность и любые вопросы, связанные с наследованием, совместным имуществом и страховыми делами, потому что сегодня днем ​​что-то неожиданное может повлиять на эти области. Это может быть даже неожиданностью, которая влияет на доходы вашего партнера. Будьте начеку.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Близкий друг или партнер удивит вас позже сегодня. Они могут сказать или сделать то, чего вы меньше всего ожидаете. Или что-то может случиться с ними? Кто-то может захотеть изменить характер отношений. Например, они могут нуждаться в большей свободе в отношениях. Может быть сложно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваша рабочая процедура будет прервана в конце дня из-за нехватки персонала, перебоев в подаче электроэнергии, пожарных тренировок, компьютерных проблем, сбоев в оборудовании – что-то неожиданное. Это не будет огромным, но что-то произойдет. Точно так же что-то неожиданное может повлиять на ваше здоровье.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Родители должны проявлять особую бдительность, потому что этот день – это лучайное время для ваших детей. Между тем, социальные прогулки будут непредсказуемыми. Вы можете получить неожиданное приглашение куда-нибудь пойти. Или запланированный выход может быть отменен или изменен. Спортивные мероприятия будут непредсказуемыми!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Что-то неожиданное повлияет на вашу домашнюю процедуру сегодня днем. Мелкие приборы могут сломаться или могут произойти небольшие поломки. У вас может оказаться сюрприз. (Запасите холодильник.) Это может быть что-то забавное – или нет. Скрестите пальцы!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте осторожны, потому что это несчастный случай для вас, особенно днем. Или, может быть, произойдет что-то неожиданное? Могут прибыть неожиданные новости. Вы также можете встретить кого-то нового или увидеть новые места, потому что что-то, что связано с вашим повседневным окружением, внезапно изменится.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Эванджелин Лилли, гитарист, вокалист, создатель, лидер «Metallica» Джеймс Хетфилд , телеведущий Александр Невзоров и биатлонистка Дарья Домрачёва делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы остроумны и занимательны, тем не менее, вы всегда четко понимаете свои планы и то, что говорите. В этом году вы упростите свою жизнь и построите прочные фундаменты. Усиленная работа окупится. Сосредоточьте свою энергию в одном направлении. Физические упражнения важны. Изучайте йогу, боевые искусства или бег трусцой – любую физическую дисциплину, которая вам нравится.