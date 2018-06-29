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Не стало талантливого человека
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ЯГСХА ипподромугар ат сүүрдүүтүгэр ыҥырабыт
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29 июня 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Пятница 29 июня 2018

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог

Предупреждение о луне

Осторожно: после 4:30 утра сегодня нужно избегать покупок или принятия важных решений. Луна находится в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это игривая пятница. Люди замечают вас, особенно боссы и VIP-персоны. Имейте это в виду, потому что есть оповещение о луне весь день. Недобровольно не соглашайтесь ни на что. Не соглашайтесь ни на что важное. Ограничьте свои расходы на питание, газ и развлечения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это игривый день! Наслаждайтесь путешествиями и разговорами с людьми, которые «разные». Тем не менее, есть оповещение о луне весь день, а это означает, что вы должны ограничить свои расходы газом, едой и развлечениями. Нет покупок. Нет важных решений. Предупрежден – значит вооружен.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обратите внимание на меры предосторожности при оповещении о луне, потому что сегодня у вас есть средний интерес к финансовым вопросам, особенно с наследствами, совместным имуществом или богатством вашего партнера. Это трудный день для принятия важных решений, особенно для принятия денежных решений.

Рак (21 июня — 22 июля)

Прекрасный день для общения! Луна противоположна вашему знаку, а это значит, что вы должны идти более на уступки, когда имеете дело с другими. Сегодня в воздухе чувствуется спокойное чувство. Все расплывчато. Это хороший день для вечеринок и отдыха. Ограничьте расходы на питание, газ и развлечения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это пятница, но вы хотите быть эффективными и здоровыми. К сожалению, потому что сегодня есть оповещение о луне, ваша эффективность будет снижена. Будут недостатки и задержки. Просто расслабьтесь и не будьте требовательны к себе и другим. Не тратьте деньги ни на что, кроме газа, продуктов питания и развлечений.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это потрясающий день для вашего знака! Вы можете быть чрезвычайно творческими, потому что вам легко думать масштабно. Наслаждайтесь социальными мероприятиями с другими, включая игровые занятия с детьми. Это отличный день для свиданий или любых развлечений. Отложите важные решения до завтра.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вам понравится развлекаться. Семейные дискуссии будут теплыми и необычайно откровенными. Хотя вы можете говорить о некоторых вещах, в том числе о семейном бизнесе, сегодня не принимают никаких важных решений из-за предупреждения о луне. Ограничьте расходы на питание, газ и развлечения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это тяжелый день, потому что трудно сосредоточиться. Отложите важные решения до завтра. Аналогично, отложить покупки до завтра. Тратьте деньги только на газ, продукты питания и развлечения. Держите мысли светлыми. Тем не менее, предупреждения о Луне отлично подходят для вечеринок и творчества!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте осторожны, потому что деньги и финансовые вопросы для вас сегодня важны. Возможно, вы захотите пойти по магазинам. Не очень хорошая идея. Тратьте деньги только на газ, продукты питания и развлечения (фильмы и т. Д.) Подождите до завтрашнего дня, чтобы совершить покупки или принять важные финансовые решения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что делает вас более возбудимым. Это также может улучшить вашу удачу. Тем не менее, сегодня также является оповещением о луне, что означает, что серьезный бизнес и шоппинг нежелателен. Ограничьте свои расходы на газ, продукты питания и развлечения. Подождите до завтрашнего дня.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Теперь у вас есть энергия, потому что огненный Марс в вашем знаке. Тем не менее, сегодня Луна скрывается в вашем графике, кроме того, это оповещение о луне. Это делает все немного расплывчатым и нечетким. Трудно иметь направление и фокус. Не тратьте деньги. (Только еда и газ.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день, чтобы смириться с друзьями, потому что у вас будут случайные, но теплые, сердечные разговоры с другими. Возможно, вам захочется обсудить с кем-то идеи о ваших будущих целях. Проверьте оповещение о луне, чтобы вы не тратили деньги (кроме продуктов питания и газа).

Если ваш день рождения сегодня

Певец Сосо Павлиашвили и писатель Антуан де Сент-Экзюпери делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы чувствительны, благородны и всегда защищаете семью. Многие из вас многоцелевые. Это год ожидания и видимости – более медленный темп. Вам нужен отдых и омоложение. Это время сотрудничества с другими. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны, прохладны и приятны.

Источник: SAKHALIFE.RU
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