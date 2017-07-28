АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
14
Легкий дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.41
 69.64
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 28 июля 2017 г.
28.07.2017, 1:11
Политика
Николая Кульбертинова возвращают в Якутск?
28.07.2017, 1:08
Общество
Некролог
Скончался родной брат главы Якутии Егора Борисова
27.07.2017, 22:33
Желток
Эксклюзив
Позитив
Рейтинг Live: Какую якутскую певицу вы считаете лучшей?
27.07.2017, 20:58
Столица
Жители Губинского округа обсудили предстоящий ремонт своих дворов
27.07.2017, 18:00
Происшествия
Еще одна агрессивная девушка задержана полицейскими
27.07.2017, 17:50
Столица
Ко Дню ВДВ отслужившие в ВДВ и Спецназе приглашаются на бесплатные прыжки с парашютом
27.07.2017, 17:40
Общество
Центр занятости населения и Союз строителей Якутии договорились о сотрудничестве
27.07.2017, 17:30
Культура & Образование
Синергия Севера глазами участников из других регионов России
27.07.2017, 17:20
Общество
Почти 22 тысячи заявок на гектар подали жители недальневосточных регионов России
27.07.2017, 17:10
Происшествия
Видео
Полицейскими раскрыта серия угонов мотоциклов на Елочке (ВИДЕО)
27.07.2017, 17:00
Происшествия
Ространснадзор проверяет АК «Якутия» после вынужденной посадки самолета
27.07.2017, 16:50
Общество
Повысятся штрафы за расклейку объявлений, листовок и граффити
27.07.2017, 16:40
Спорт
Имена членов команды г. Якутска и штата Орегон (США) по вольной борьбе
27.07.2017, 16:30
Спорт
Видео
Во время награждения Василия Стрекаловского якутские болельщики станцевали «Якутяночку»
27.07.2017, 16:20
Общество
В Жатае за отопление будут платить в течение отопительного сезона
27.07.2017, 16:10
Экология
Эксклюзив
Якутский Дерсу Узала. Уникальные фото
27.07.2017, 16:00
Путешествия
Детская школа клуба REAL MADRID приглашает юных футболистов в Турцию
27.07.2017, 15:50
Культура & Образование
С 1 сентября повысится стипендия у студентов рабочих специальностей
27.07.2017, 15:40
Спорт
Видео
Анонс
Анонс турнира с американцами (ВИДЕО)
27.07.2017, 15:30
Желток
Павел Пинигин о победе Василия Стрекаловского: В нашей семье появился еще один «олимпийский» чемпион
27.07.2017, 15:20
Столица
Зажигательное открытие танцевальной смены «Моя Республика»
27.07.2017, 15:10
Происшествия
ГАИ: Типично для Якутска — 17 дорожных аварий за два дня
27.07.2017, 15:00
Экономика
Евгений Чекин посетил молочный комбинат детского питания  
27.07.2017, 14:50
Столица
28 июля в Якутске пройдет Единый информационный день
27.07.2017, 14:40
Происшествия
Внезапный визит руководителя стал роковым для ее зама
27.07.2017, 14:30
Происшествия
В Якутии примут закон о случайной выдаче разрешений на охоту
27.07.2017, 14:20
Культура & Образование
Система проверит подлинность документов у абитуриентов
27.07.2017, 14:10
Происшествия
Бухгалтер детского сада присвоила 170 тысяч рублей родительских взносов
27.07.2017, 13:00
Общество
Прокуратура проведет прием предпринимателей
27.07.2017, 12:50
Происшествия
«Страх и ненависть» в Якутии
27.07.2017, 12:40
Происшествия
Исправительные работы ждут двух браконьеров, убивших пятерых лосей
27.07.2017, 12:30
Столица
Лучшим автобусным маршрутом стал № 35
27.07.2017, 12:20
Происшествия
Потерпевший опознал грабителя
27.07.2017, 12:10
Культура & Образование
Практика в зоне тундры – реализация соглашения Якутской ГСХА и Чукотки
27.07.2017, 12:00
Республика
Дальнему Востоку – инженерные решения
27.07.2017, 11:51
Республика
Эксклюзив
Переполох в штабе главы Вилюйского улуса?
27.07.2017, 11:50
Происшествия
Кэт Марсден была бы недовольна: В Вилюйском психоневрологическом интернате, названном в ее честь, обижали больных
27.07.2017, 11:47
Столица
Экстра
Кандидат в мэры Якутска был судим — СМИ
27.07.2017, 11:40
Столица
В законе пропишут названия входящих в состав Якутска населенных пунктов
27.07.2017, 11:30
Происшествия
Резонанс
Источник: Иеромонаху Мелетию могут продлить срок пребывания в СИЗО
27.07.2017, 11:20
Спорт
Динамичность, изящность и зрелищность: в Якутске пройдет чемпионат республики по пляжному волейболу
27.07.2017, 11:10
Происшествия
Нюрбинским молодчикам грозит семь лет лишения свободы
27.07.2017, 11:00
Общество
«Надеюсь, что умрет побольше персонажей»: Чего якутяне ждут от нового сезона «Игры престолов»
27.07.2017, 10:50
Происшествия
Чиновники в Удачном скрывали доходы
27.07.2017, 10:40
Культура & Образование
Братья Ушницкие выступили на Форуме «Синергия Севера».
27.07.2017, 10:30
Происшествия
Порноспам от мамочки
27.07.2017, 10:20
Культура & Образование
В Орто Дойду стартовал Молодежный образовательный форум «Синергия Севера»
27.07.2017, 10:10
Экономика
Ремонтные работы на Вилюйской трассе досрочно завершены
27.07.2017, 10:00
Экономика
Энергетики Южной Якутии сообщают о готовности к пожароопасному периоду
27.07.2017, 9:50
Происшествия
В Якутске загорелся микроавтобус
27.07.2017, 9:40
Финансы
Фонд призывает своевременно оплачивать взносы на капремонт
27.07.2017, 9:30
Спорт
Василий Стрекаловский — чемпион Сурдлимпийских игр! Его уже поздравил Егор Борисов
27.07.2017, 9:15
Спорт
Sportyakutia: Борца Егора Вензеля засудили
27.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 27 июля 2017 г.
26.07.2017, 22:49
Столица
Энергетики готовы восстановить электроснабжение в жилом доме Якутска
26.07.2017, 20:54
Республика
27 июля в Якутске, Усть-Алдане и Магане предстоят временные ограничения электроснабжения
26.07.2017, 20:34
Республика
Эксклюзив
Эжанчане: Гордимся своими дедами – героями-белобандитами!
26.07.2017, 19:00
Спорт
Матчевая встреча между американскими и якутскими борцами состоится в ЦСП «Триумф»
26.07.2017, 18:00
Общество
В Якутии малоимущим, многодетным гражданам будут предоставляться готовые земельные участки
26.07.2017, 17:50
Спорт
В Сунтарском улусе состоялось чествование участников 20-х республиканских спортивных Игр Манчаары
26.07.2017, 17:40
Экономика
«Теплоэнергосервис» приступил к завозу топлива в Усть-Янский район
26.07.2017, 17:20
Экономика
Теплоход ОТ-2048 доставил в Якутск около 2,5 тысяч тонн леса
26.07.2017, 17:10
Республика
Лесные пожары в Якутии тушат искусственные ливни Федеральной Авиалесоохраны
26.07.2017, 17:00
Красота & Здоровье
Лучшие медицинские работники пройдут по красной дорожке 
26.07.2017, 16:50
Происшествия
Два пьяных водителя было поймано во время рейда ГАИ
26.07.2017, 16:40
Происшествия
Почти миллион рублей похитил директор школы в Усть-Нере
26.07.2017, 16:30
Происшествия
Грубиян по пьяни ограбил коллегу и поплатился
26.07.2017, 16:20
Происшествия
В обшивке авто нашли запрещенку, которую пытались доставить арестантам
26.07.2017, 16:10
Сахалыы
Тыа сирэ-сайдыы биһигэ: Үрдьүҥэхтээххэ оҕо саада эмиэ дьэндэйиэҕэ
26.07.2017, 16:00
Происшествия
В аэропорту Якутска задержан подозреваемый
26.07.2017, 15:50
Общество
III молодежная смена в «Энергетике» откроется 1 августа
Архив новостей
Футуролог
28 июля 2017, 6:00
258

Ежедневный Гороскоп. Пятница 28 июля 2017 г.

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы

Уведомление о луне

Сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести дела. Луна находится в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день, чтобы разобраться с широкой публикой, потому что вы теплые, особенные и щедрые. В частности, отношения с партнерами и близкими друзьями будут оптимистичными и приятными. Отличный день, чтобы смириться с любимыми! Наслаждайтесь всем.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня все будет хорошо работать, особенно все, связанное с вами. Отношения с коллегами и клиентами будут оптимистичными и взаимовыгодными. Это тот день, когда вы получаете то, что отдаете. Ваша способность работать с группами будет особенно усилена.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня отдохните. После работы сходите в ресторан и насладитесь обществом с друзьями, потому что это вечеринка для вас! Спортивные мероприятия, искусство, театр, фильмы, игры с детьми, пикники или день на пляже – все это отличный выбор, потому что вы хотите расширить свой мир приятным образом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это идеальный день для семейного сбора в вашем доме. Пригласите гостей на барбекю. Каждый будет оптимистичным и расслабленным. Фактически, любой вид сбора в вашем доме будет успешным. Примите к сведению: Хороший день для приобретения (изучения) недвижимости.

Лев (23 июля — 22 августа)

Выйдите и пообщайтесь сегодня, потому что вы будете любить шутить со всеми. Ваше желание общаться очень сильно. И вы оптимистичны, умны и мудры. Это все, что вам нужно, чтобы развлекать других с вашего трона.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы в бизнесе и торговле. Несмотря на то, что вы работаете за кулисами, тем не менее, Меркурий в вашем знаке повышает вашу способность разговаривать с другими и делать свой шаг. Если вы покупаете, вы будете делать большие покупки.  «Давайте купим отель!»

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это теплый, чудесный день, потому что Луна выстроилась с Юпитером в знак! Это делает вас симпатичными и щедрыми для всех. Фактически, социальная справедливость и вопросы о честной игре будут касаться вас. Кроме того, вы чувствуете себя особенно здоровым и оптимистичным!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы довольны своим миром. Вы не только будете щедрыми к другим, вы можете влиять на других, чтобы быть щедрыми, а также благодаря сбору средств или вашим убедительным полномочиям. Помните: истинная щедрость дает то, что нужно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это праздничный день для вашего знака, особенно с женщинами-знакомыми и группами. Путешествие также понравится. Хотя вы хотите повеселиться с другими, и вы это сделаете. Это также отличный день, чтобы сплотить войска для поддержки благотворительных целей или помочь тем, кто менее удачлив.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня вы произвели потрясающее впечатление на боссов и VIP-персон. Вы также произведете большое впечатление на людей из других культур и разных стран, особенно если они находятся в положении власти. Хорошо, что для вас высокий уровень благоприятствования сегодня. Покажите то, что у вас есть.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам нужно выйти из «скорлупы». Вы хотите расширить свои знания и поделиться своими идеями с другими, особенно по философии, религии и политике. Вы – знак, который хочет сделать мир лучше. И сегодня вы это сделаете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы не могли бы выбрать лучший день для обсуждения того, как разделить что-то или иметь дело с наследством, потому что вы будете пахнуть, как роза! Это не только хороший день для обсуждения общей собственности, но и романтический, страстный день. О, деньги и секс – у вас есть все!

comments powered by HyperComments
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
24.07.2017, 8:50
Политика
Эксклюзив
Якутяне: Довайдосвиданья, түөһээҥки Путя Владимиров!
26.07.2017, 1:15
Происшествия
Экстра
Кандидата на пост мэра Якутска подозревают в мошенничестве с чужими паспортами — СМИ
24.07.2017, 21:50
Происшествия
Якутия в шоке: в АЛРОСА обыски
24.07.2017, 8:46
Политика
Эксклюзив
Якутский Блумберг
25.07.2017, 19:52
Колонка
Эксклюзив
Ирина Хакамада приедет с мастер-классом в Якутск!
24.07.2017, 15:01
Политика
Экстра
Назван преемник Ивана Андросова в Ил Тумэне
26.07.2017, 20:34
Республика
Эксклюзив
Эжанчане: Гордимся своими дедами – героями-белобандитами!
25.07.2017, 0:19
Республика
Эксклюзив
Интрига на выборах главы Нюрбинского улуса
26.07.2017, 15:10
Культура & Образование
Евгения Михайлова — крестная фея абитуры
27.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 27 июля 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Видео
Спорт
27.07.2017

Во время награждения Василия Стрекаловского якутские болельщики станцевали «Якутяночку»

Эксклюзив
Экология
27.07.2017

Якутский Дерсу Узала. Уникальные фото

Экономика
27.07.2017

Евгений Чекин посетил молочный комбинат детского питания  

Эксклюзив
Республика
27.07.2017

Переполох в штабе главы Вилюйского улуса?

Происшествия
27.07.2017

Кэт Марсден была бы недовольна: В Вилюйском психоневрологическом интернате, названном в ее честь, обижали больных

Экстра
Столица
27.07.2017

Кандидат в мэры Якутска был судим — СМИ

Происшествия
27.07.2017

Порноспам от мамочки

Культура & Образование
27.07.2017

В Орто Дойду стартовал Молодежный образовательный форум «Синергия Севера»