Ежедневный Гороскоп. Пятница 28 июля 2017 г.

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Уведомление о луне

Сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести дела. Луна находится в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день, чтобы разобраться с широкой публикой, потому что вы теплые, особенные и щедрые. В частности, отношения с партнерами и близкими друзьями будут оптимистичными и приятными. Отличный день, чтобы смириться с любимыми! Наслаждайтесь всем.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня все будет хорошо работать, особенно все, связанное с вами. Отношения с коллегами и клиентами будут оптимистичными и взаимовыгодными. Это тот день, когда вы получаете то, что отдаете. Ваша способность работать с группами будет особенно усилена.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня отдохните. После работы сходите в ресторан и насладитесь обществом с друзьями, потому что это вечеринка для вас! Спортивные мероприятия, искусство, театр, фильмы, игры с детьми, пикники или день на пляже – все это отличный выбор, потому что вы хотите расширить свой мир приятным образом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это идеальный день для семейного сбора в вашем доме. Пригласите гостей на барбекю. Каждый будет оптимистичным и расслабленным. Фактически, любой вид сбора в вашем доме будет успешным. Примите к сведению: Хороший день для приобретения (изучения) недвижимости.

Лев (23 июля — 22 августа)

Выйдите и пообщайтесь сегодня, потому что вы будете любить шутить со всеми. Ваше желание общаться очень сильно. И вы оптимистичны, умны и мудры. Это все, что вам нужно, чтобы развлекать других с вашего трона.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы в бизнесе и торговле. Несмотря на то, что вы работаете за кулисами, тем не менее, Меркурий в вашем знаке повышает вашу способность разговаривать с другими и делать свой шаг. Если вы покупаете, вы будете делать большие покупки. «Давайте купим отель!»

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это теплый, чудесный день, потому что Луна выстроилась с Юпитером в знак! Это делает вас симпатичными и щедрыми для всех. Фактически, социальная справедливость и вопросы о честной игре будут касаться вас. Кроме того, вы чувствуете себя особенно здоровым и оптимистичным!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы довольны своим миром. Вы не только будете щедрыми к другим, вы можете влиять на других, чтобы быть щедрыми, а также благодаря сбору средств или вашим убедительным полномочиям. Помните: истинная щедрость дает то, что нужно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это праздничный день для вашего знака, особенно с женщинами-знакомыми и группами. Путешествие также понравится. Хотя вы хотите повеселиться с другими, и вы это сделаете. Это также отличный день, чтобы сплотить войска для поддержки благотворительных целей или помочь тем, кто менее удачлив.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня вы произвели потрясающее впечатление на боссов и VIP-персон. Вы также произведете большое впечатление на людей из других культур и разных стран, особенно если они находятся в положении власти. Хорошо, что для вас высокий уровень благоприятствования сегодня. Покажите то, что у вас есть.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам нужно выйти из «скорлупы». Вы хотите расширить свои знания и поделиться своими идеями с другими, особенно по философии, религии и политике. Вы – знак, который хочет сделать мир лучше. И сегодня вы это сделаете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы не могли бы выбрать лучший день для обсуждения того, как разделить что-то или иметь дело с наследством, потому что вы будете пахнуть, как роза! Это не только хороший день для обсуждения общей собственности, но и романтический, страстный день. О, деньги и секс – у вас есть все!