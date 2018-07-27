Ежедневный Гороскоп. Пятница 27 июля 2018

14, 15 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о луне

После 7 утра сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и делать бизнес. Полная Луна (Лунное Затмение) находится в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете увидеть способы улучшить свое здоровье. В качестве альтернативы, вы можете использовать эту же энергию, чтобы увидеть способы улучшить свою работу или то, как все делается там, где вы работаете. Будьте осторожны в своих предложениях, потому что сегодня полнолуние, что делает каждого более эмоциональным. (Ой!)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшнее полнолуние может заставить вас почувствовать себя натянутым между требованиями семьи и семьи в сравнении с требованиями вашей карьеры или вашей репутации. Внимание! Вы не можете удовлетворить оба требования. (Сегодня вы не можете игнорировать семью. Так оно и есть.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас есть сильные идеи о том, чтобы развлекаться дома сегодня или о ремонте, где вы живете. Вы знаете, что хотите, и вы думаете, что это отличная идея, возможно, улучшение. Однако сегодняшнее полнолуние может сделать вас несчастными или слишком агрессивными. Легко это делает.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня из-за полнолуния могут возникнуть финансовые ситуации. Между тем, вы будете убеждать в том, что хотите. Ваша способность быть убедительными поможет вам в продажах, маркетинге, обучении и актерской деятельности. О, да. Просто пойдите на это.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня в вашем знаке проходит полнолуние. Вот почему вы можете быть нетерпеливы с партнерами и близкими друзьями и наоборот. Но этого не должно быть. Возможно, вы слишком интенсивно относитесь к деньгам, заработку или владению? Осветите это.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы хотите что-то сильное, поэтому вы пойдете за ним. Возможно, вам захочется убедить других согласиться с вашими идеями. Или вы можете что-то купить. (Это может быть что угодно.) Будьте осторожны с тем, чтобы быть одержимым чем-то, потому что тогда логика отсутствует.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не поддавайтесь искушению веселья с друзьями и группами сегодня. Энергия Полной Луны может порождать споры или повышенные эмоции. Поскольку каждый может почувствовать это, будьте мягким. Установите темп для других. Продемонстрируйте благодать под давлением. Будьте элегантны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Некоторое напряжение между семьей и боссами и то, как вы можете сохранить обе области счастливыми, может произойти сегодня из-за энергии Полной Луны. Используйте свое обаяние, имея дело с друзьями и группами. Вы сегодня убедительны. Будьте силой навсегда. Зачем быть меньше?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это умеренно несчастный день из-за энергии полной Луны. Избегайте ссор, особенно о спорных вопросах, таких как политика, религия и национальные вопросы. Между тем, босс притяжения или кто-то, кто находится в положении власти, может быть очень активным.

Козерог (22 декабря 19 января)

Финансовые споры сегодня могут прийти в голову из-за энергии полной Луны. Они могут относиться к совместной собственности, наследствам, налогам, долгу — чему-то. Между тем у вас есть сильные пожелания путешествовать или изучать возможности публикации и средств массовой информации. Каков ваш первый выбор?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня в вашем знаке проходит полнолуние. Вот почему вы должны быть более терпеливыми, имея дело с другими. Это не обычный день. С другой стороны, вы испытали Полную Луну в своем знаке каждый год своей жизни. Давайте — что нового? Получите реальность.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ищите способы сотрудничества с коллегами сегодня. Слушайте точки зрения, даже если вы не согласны с ними, потому что вы найдете общую базу, где вы можете работать вместе. Всегда есть что-то общее – умный трюк, найти его.

Если ваш день рождения сегодня

Гусар Денис Давыдов, солист балета Марис Лиепа, писатель Теодор Драйзер, актер Николай Костер-Вальдау, певица Алсу и телеведущая, художник-модельер Таша Строгая делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы веселые, дружелюбные, теплые и игривые. Вы также настороже и изобретательны. Это год завершения и инвентаризации. Просмотрите прошлые триумфы и неудачи, когда вы закончите этот девятилетний цикл. Настало время отпускать людей, рабочие места, чтобы перейти к чему-то новому. Возьмите это изменение, чтобы отойти от тяжелого бремени к чему-то новому и легче!