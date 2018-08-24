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Претенденты на пост мэра Якутска в разрезе их биографий
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До и после: Фото центральной площади в Среднеколымске
24.08.2018, 6:00
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Ежедневный гороскоп. Пятница 24 августа 2018
24.08.2018, 0:09
Общество
Сегодня день рождения руководителей и артистки
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Энергетики обновляют электросети в Таттинском улусе Якутии
23.08.2018, 22:58
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Алмазный совет: якутские огранщики будут гранить полудраг!
23.08.2018, 22:35
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В городском парке появятся уникальные скамейки
23.08.2018, 21:24
Столица
Спикер Александр Саввинов: Курская битва продемонстировала всему миру стойкость и героизм нашего народа      
23.08.2018, 19:44
Общество
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Ветеранское подворье – надежное подспорье
23.08.2018, 19:44
Экономика
На Яне сложная навигация
23.08.2018, 19:41
Республика
Энергетики проведут ремонтные работы 24 августа
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В Якутске пройдет фотовыставка «Первозданная Россия»
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Елена Аммосова: Мое второе имя — энерджайзер
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Экономика
Задача СТНГ — полная модернизация объектов газового хозяйства республики
23.08.2018, 17:58
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Олег Иванников: В республике проходит конкурентная и честная избирательная кампания
23.08.2018, 17:53
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Появился трейлер якутского фильма «Тыгын Дархан»
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В аэропорту Якутска задерживаются семь рейсов АК «Якутия»
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Красота & Здоровье
Московский врач-онколог Алексей Шевчук проведет в Якутске операцию — мастер-класс
23.08.2018, 17:18
Столица
Город детства: Создадим для детей Якутска лучшие условия
23.08.2018, 16:53
Происшествия
В Якутии водитель экскаватора пропал без вести
23.08.2018, 16:51
Столица
Резонанс
По квартире в резиновых сапогах: Жителей аварийного дома в Якутске топит сточными водами
23.08.2018, 16:38
Экология
В Якутске и ближайших районах ожидаются сильные дожди с грозами
23.08.2018, 16:33
Столица
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Гаврил Чемоханов: «Я начал жить только, когда заболел»
23.08.2018, 16:08
Столица
27 августа закроют перекресток Лермонтова-Шевченко
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За горожанами будет приглядывать Якутская телебашня
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В Якутске будет организовано горячее питание для бездомных
23.08.2018, 15:18
Происшествия
«По доброте души» якутский пенсионер зарегистрировал у себя троих граждан Узбекистана
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Интервью
Древний человек активно использовал бивни мамонтов
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Триумф воли и мужества. Вышел новый трейлер к предстоящему турниру «Дмитрий Коркин»
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Культура & Образование
Систему образования в Якутии трансформируют
23.08.2018, 13:45
Культура & Образование
Дорогая дорогая школа
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Красота & Здоровье
Холостяки живут меньше
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«Сияние Азии» Миры Аргуновой
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Валерий Сюткин приедет в Якутию
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Политика
Безвозмездное выделение предпринимателям земли поможет создать в Якутске комфортную городскую среду
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Из-за затопленного моста спасатели Якутии перевозят людей на лодках
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Олимпийская сборная России по стендовой стрельбе будет готовиться в Якутске
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Театр Камала в Якутии
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Клиенты Алмазэргиэнбанка могут подать заявку на кредит в один клик
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Жители Якутии обнаружили у себя на участке двух гадюк
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Прогноз погоды: в столице Якутии ожидаются дождь с грозой
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В Якутске 16-летняя мамочка снимала стресс алкоголем
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Экологи проверили чистоту реки Вилюй
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Прокуратура направила иск против ГУП «ЖКХ РС(Я)»
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Владимир Путин наградил якутянку
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Якутская телебашня с высоты птичьего полета
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«Административка» на чиновника
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Время читать: Новые книги Николая Лугинова, Анатолия Гоголева и Анатолия Бурцева
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Футуролог
24 августа 2018, 6:00
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Ежедневный гороскоп. Пятница 24 августа 2018

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Водолей

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Завершите работу – вы  тяжело трудились. Наслаждайтесь часами с хорошими друзьями и партнерами. Беседа с женским знакомством может быть важна сегодня, особенно если вы обсудите свои будущие цели. (Господь знает, что вы амбициозны.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы все еще в рабочем режиме. (Счастливые Тельцы находятся в отпуске.) Отношения с коллегами гладки, теплы и поддерживаются. Проблемы с домом, семьей и вашей личной жизнью снова начинают возвращаться. Какое облегчение.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваш акцент на доме, семье и вашей личной жизни по-прежнему силен, хотя Венера обещает развлечения и игры. Почему бы не встретить друзей для обеда – или  планировать игры с детьми? Сделайте что-то другое, потому что вы голодны для приключений.

Рак (21 июня — 22 июля)

Занятость продолжается. В вашем расписании полно назначений, заданий, поручений, встреч с родственниками, увеличенного чтения и письма и коротких поездок. Тем не менее, это прекрасное время для развлечения дома. Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями, потому что, почему бы нет?

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваше внимание к деньгам и доходам продолжается, но вы снова ощущаете контроль над своей жизнью. Это уже не беглый поезд. Легко работать, потому что вы сосредоточены и у вас есть энергия. Тем не менее, это прекрасный день, чтобы помолчать и наслаждаться хорошими временами с другими.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас высокая энергия с Солнцем в вашем знаке. Между тем, Венера привлекает к вам деньги и в то же время побуждает вас тратить их на красивые вещи. Марс заставляет вас хотеть вечеринки, и Юпитер дает вам умственную энергию и оптимизм.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы играете на низком уровне. Отчасти это реакция на хаос и активность на внутреннем фронте. (Не ваш стиль.) Тем не менее, ваш правитель Венера теперь в вашем знаке, что создает желание общаться с другими. Наслаждайтесь хорошими временами с друзьями, потому что сегодня вы оцениваете удовольствие над работой.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

На этой неделе вы общались с другими – и  друзьями и группами. Сегодня, однако, вы можете немного потянуть свои поводья и спрятаться дома. Вы чувствуете потребность отдохнуть и перевести дыхание. (Некоторые наслаждаются тайной любовной интригой.) Это объясняет все.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваша способность произвести впечатление на боссов, родителей и VIP-персон продолжается. (Используйте это в свою пользу до тех пор, пока оно длится.) Венера способствует дружескому приему с группами и приятелями, в то время как Марс стимулирует ваше желание зарабатывать деньги и тратить их. Уделите время откровенному, душевному разговору с кем-то сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас сегодня высокая энергия, потому что огненный Марс в вашем знаке. Естественно, если вы можете путешествовать или менять пейзаж, вы его захватите, потому что Солнце призывает вас искать приключения и расширять горизонты. Венера в верхней части диаграммы способствует плавным отношениям с боссами, родителями и VIP-персонами. Все хорошо.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Луна находится в вашем знаке сегодня, что дает вам небольшое преимущество над всеми другими знаками. Поскольку вы сосредоточены на совместном использовании, наследованиях и финансах других, это может послужить хорошим предзнаменованием для вас. Между тем, путешествие для удовольствия полностью обращается!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете чувствовать себя конкурентоспособным с другом. Вы также будете наслаждаться физической активностью с группой. Ваш акцент на партнеров и близких друзей исключительно силен сейчас, потому что Солнце находится напротив вашего знака. К счастью, Венера усиливает близость с незабываемой любовью.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Дейв Чаппелл, Руперт Гринт, Стивен Фрай,  Стив Гуттенберг и Евгений Редько, актрисы Екатерина Соломатина и Теона Дольникова, писатель  Пауло Коэльо и политик Ясир Арафат делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы настойчивы, потому что верите в себя. Вы тактичны, дипломатичны и навсегда любопытны. Это идеальный год для изучения медитации, йоги или любой дисциплины, которая поможет вам лучше понять, кто вы. Это также год учения и обучения. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.

Источник: SAKHALIFE.RU
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