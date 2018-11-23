Ежедневный гороскоп. Пятница 23 ноября 2018

16, 17 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Полнолуние находится в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ой, эта энергия Луны создает путаную связь. Зная это заранее, не подталкивайте. Не требуйте, чтобы другие вас поняли. Просто поклонитесь и будьте терпеливы. Уикэнд прост и на следующей неделе вторник – потрясающий день!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отложите важные финансовые решения до следующего вторника. Возможно, существует путаница, возможно, даже обман. Знайте это: у вас могут быть не все факты или ваши факты могут быть неправильными или неполными. Зная это, зачем рисковать? Просто сидите.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это очень сложный день, потому что Луна находится в вашем знаке напротив Меркурия, который будет вскрывать все, однако это также противоречит Нептуну и создает путаницу. Итак, теперь у вас путаница! На самом деле это опасное время для принятия важных решений. Не делайте этого.

Рак (21 июня — 22 июля)

Если вы чувствуете себя отрезанным от других или нелюбимым или недооцененным, не давайте ему никакой энергии, потому что сегодня запутанные идеи процветают. Что бы ни случилось, это может подпитывать ваши собственные неуверенности и фактически не имеет никакого отношения к реальности ситуации вокруг вас.

Лев (23 июля — 22 августа)

Отложите финансовые обсуждения, особенно о финансовых спекуляциях или общей собственности, наследованиях или о том, как разделить или поделиться чем-то, включая сбор средств и как распределять деньги, особенно в благотворительной организации. Это плохой день для принятия таких решений. На следующей неделе вторник – отличный день.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это не хороший день для важного обсуждения с боссом, родителем или даже членом полиции, потому что энергия является нервной и все же запутанной. Слишком легко понять кого-то. Люди импульсивны и быстры, чтобы перейти к выводам, которые являются вне базы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Избегайте спорных тем, таких как политика, религия и национальные проблемы сегодня, потому что разговоры пойдут – поверьте мне. В воздухе слишком много путаницы и все же, по иронии судьбы, есть много умственной энергии. Люди подключены и активны!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отложите важные финансовые решения о наследовании, совместной собственности или о том, как обучать или учить детей. Даже решения, касающиеся будущих каникул, должны быть возможно отложены. Подождите до вторника, когда будут выгодны финансы. Вы будете рады, что вы это сделали.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Беседы с партнерами, близкими друзьями и членами семьи похожи на два корабля, проходящих ночью. (На самом деле, они больше похожи на два корабля, пролетающих ночью!) Слишком много путаницы и энергии! Уклоняйтесь как можно больше.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас есть много энергии, чтобы общаться с другими, поэтому вы можете даже выйти на край, чтобы поддержать ваши мнения. Но сегодня это не очень хорошая идея. Обман, путаница и смешанная информация могут сочетаться, чтобы сделать ваши слова подозрительными. (Хотя вы верите в то, что говорите.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сейчас вы вкладываете много энергии в группы, организации и друзей. Сегодня плохой день для принятия важных решений, особенно финансовых решений, связанных с группами или друзьями, потому что у вас нет всех фактов. Вы можете думать, что делаете, но царит путаница.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

С Марсом в вашем знаке вы уверены, даже агрессивны, но, возможно, вы поддерживаете неправильную идею или боретесь с неправильными фактами. Это так просто сделать! Вы можете быть дезинформированы или кто-то может даже обмануть вас. Поэтому осторожно проверьте. Не верьте всему, что слышите.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Майли Сайрус, Салли Ричардсон, Келли Брук и Наталья Круглова, актеры Венсан Кассель, Одед Фер и Антон Богданов, писатель Николай Носов делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы изобретательны, энтузиасты и любопытны во всем, поэтому вы избегаете рутины. В этом году вы завершаете девятилетний цикл. Вот почему это время доработки и инвентаризации. Ожидайте попрощаться с людьми, местами и владениями. Хорошая новость заключается в том, что вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и легче!