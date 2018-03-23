АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-14
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.84
 70.31
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 23 марта 2018
23.03.2018, 0:43
Политика
Эксклюзив
Звезды якутского PR: Профессионалы, создающие репутацию
23.03.2018, 0:31
Культура & Образование
Эксклюзив
Владимир Индигирский посвятил песню своей жене
23.03.2018, 0:04
Политика
Сегодня день рождения замминистра
22.03.2018, 23:12
Желток
Фотофакт
Афанасий Лаптев выписал жену и ребенка из роддома
22.03.2018, 21:54
Происшествия
Скандал
В Якутске женщина, сбив ребенка, дала ей денежки за молчание
22.03.2018, 19:29
Общество
Туолбэ, махалля и искривление экономической географии на круглом столе с высоким гостем из федеральной Палаты
22.03.2018, 19:20
Финансы
Эксклюзив
Якутия опять берет в долг
22.03.2018, 19:07
Политика
Эксклюзив
Юрий Куприянов: Пост спикера Ил Тумэна не наследственный, и я на него претендую!
22.03.2018, 18:40
Политика
ПГ в Якутии: Список пополнился еще на четыре человека
22.03.2018, 18:40
Культура & Образование
Торжественное открытие III республиканских соревнований народов Севера «Игры детей Арктики»
22.03.2018, 18:30
Экономика
23 марта предстоят временные ограничения электроснабжения
22.03.2018, 18:20
Политика
Ольга Балабкина: Россияне, жители Дальнего Востока, в том числе Якутии, сделали верный выбор
22.03.2018, 18:10
Культура & Образование
В республике пройдет математический диктант
22.03.2018, 18:01
Происшествия
Экстра
Приговор за тройное убийство вынесли в Якутии
22.03.2018, 18:00
Общество
На измене: отговорки неверных мужчин
22.03.2018, 17:53
Происшествия
С начала года на дорогах Якутии погибли три ребенка, 28 пострадали
22.03.2018, 17:50
Культура & Образование
В Якутии объявлен конкурс открыток к 45-летнему юбилею ЮИД
22.03.2018, 17:40
Спорт
В Якутске стартовали «Игры детей Арктики»
22.03.2018, 17:30
Происшествия
Хамке «влепили» штраф за оскорбление судпристава
22.03.2018, 17:20
Экология
Минприроды Якутии объявляет конкурс на лучший макет Сквера экологов
22.03.2018, 17:20
Культура & Образование
Студентка ЯФЭК посетила форум «Россия – страна возможностей»
22.03.2018, 17:10
Финансы
Выгодное предложение от Алмазэргиэнбанка для прекрасных дам
22.03.2018, 17:01
Политика
Эксклюзив
В чем феномен Грудинина в Якутии?
22.03.2018, 17:00
Культура & Образование
Названы победители премии «Күн Өркөн-2018»
22.03.2018, 16:50
Политика
Валерий Лютый об итогах выборов президента России
22.03.2018, 16:40
Столица
Анонс
Встречай весну, Якутск: Приглашаем на проводы зимы
22.03.2018, 16:30
Происшествия
В Якутии транспортные полицейские не дали замерзнуть голодным детям на улице
22.03.2018, 16:20
Столица
Начался прием заявок на участие в фотоконкурсе «Якутск глазами горожан»
22.03.2018, 16:10
Культура & Образование
Минобрнауки Якутии готовит новую концепцию воспитания детей и молодежи
22.03.2018, 16:00
Политика
Владимир Членов: Люди видят перспективы развития и настроены на работу
22.03.2018, 15:57
Происшествия
Экстра
В Якутии при пожаре частного дома погиб человек
22.03.2018, 15:50
Спорт
Команды ралли-рейда стартовали на Полюс холода
22.03.2018, 15:40
Спорт
Сборная Якутска лидирует на чемпионате республики по боксу
22.03.2018, 15:30
Красота & Здоровье
Якутская красавица поборется за корону «Мисс Россия»
22.03.2018, 15:20
Происшествия
Наркоман пойман с поличным
22.03.2018, 15:10
Культура & Образование
АГИКИ, ЯГСХА, ЧГИФКИС посетили еще два улуса с проектом «Образование+Культура»
22.03.2018, 15:00
Общество
Дед Мороз вернет символ Холода Чысхаану
22.03.2018, 14:50
Экология
Сохранность водоемов – обязанность каждого!
22.03.2018, 14:40
Экономика
Якутскэнерго опубликовало списки должников, которым грозит ограничение электроснабжения
22.03.2018, 14:30
Экология
В Якутии прогнозируют серьезные заторы при весеннем ледоходе
22.03.2018, 14:20
Общество
«Беспарашютный десант» якутских спасателей
22.03.2018, 14:10
Культура & Образование
Верхневилюйские встречи Якутской ГСХА
22.03.2018, 13:56
Политика
Экстра
Кадровый указ Ил Дархана
22.03.2018, 13:45
Общество
Открыта бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства
22.03.2018, 13:30
Общество
Сегодня — Всемирный день воды
22.03.2018, 13:15
Спорт
«Игры детей Арктики» стартовали в Якутске
22.03.2018, 13:00
Спорт
Спортсмены пробегут из Якутска до Магадана
22.03.2018, 12:50
Общество
В Якутии внедряется новая система оценки квалификаций
22.03.2018, 12:43
Общество
Профессиональная и сплоченная команда – залог успеха Алмазэргиэнбанка
22.03.2018, 12:30
Спорт
Энергетики приглашают на Весенний хоккейный кубок ЯГРЭС
22.03.2018, 12:20
Экология
Сегодня стартовал фотоконкурс «Сезон удачи-2018»
22.03.2018, 12:10
Культура & Образование
Участники проекта «Образование + Культура» посетили Горный улус
22.03.2018, 12:00
Республика
Гранты Главы Якутии: свои проекты представили молодые хангаласцы
22.03.2018, 11:50
Экология
Министерством охраны природы Якутии утверждены новые знаки отличия
22.03.2018, 11:40
Культура & Образование
Во время весенних каникул в Саха театре состоятся детские спектакли
22.03.2018, 11:30
Спорт
Сотрудники УФСИН состязались в лыжных гонках
22.03.2018, 11:20
Экономика
«У нас работают надежные люди» — инженер-метролог компании «Туймаада-нефть»
22.03.2018, 11:10
Культура & Образование
28-30 марта состоится Республиканский конкурс танца «Северный арабеск»
22.03.2018, 11:00
Политика
Книги Вячеслава Штырова попали в Национальную электронную библиотеку
22.03.2018, 10:50
Происшествия
После прокурорской проверки «Главстрой» выплатил строителям долг 8 млн рублей
22.03.2018, 10:40
Происшествия
Освободившийся из тюрьмы вновь попал в поле зрения правоохранителей
22.03.2018, 10:30
Происшествия
Прокуроры проверили сроки годности продуктов питания
22.03.2018, 10:20
Путешествия
«Тур люкс» приглашает на остров Ко-Чанг
22.03.2018, 10:15
Политика
Эксклюзив
Резонанс
Выборы-2018: Избирательная арифметика
22.03.2018, 10:12
Экономика
В сети супермаркетов «Алмаз» началось внедрение навигации на якутском языке
22.03.2018, 10:10
Культура & Образование
Специалист космодрома «Восточный» проведет открытую лекцию
22.03.2018, 10:00
Общество
Из-за наплыва охотников в отделе по выдаче лицензий изменился график работы
22.03.2018, 9:45
Столица
В Якутске открылась Декада архитектуры и дизайна
22.03.2018, 9:35
Экономика
«Полярные авиалинии» планируют восстановить авиасообщение в Амге
22.03.2018, 9:20
Культура & Образование
Эксклюзив
Санита Ай: Театр эстрады пришлось брать штурмом
22.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 22 марта 2018
Архив новостей
Футуролог
23 марта 2018, 6:00
184

Ежедневный Гороскоп. Пятница 23 марта 2018

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Близнецы

Предупреждение о луне

Сегодня до 11:30 вечера у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня люди страстны. Будьте осторожны, имея дело с боссами, родителями, VIP-персонами и полицией, потому что страсть в этих отношениях может иметь неприятные последствия для вас. Держите глаза открытыми и посмотрите, куда дует ветер. Не будите спящего гиганта.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Что-то, что происходит за кулисами, может нарушить отношения. Это может быть кто-то подлый или манипулятивный. Избегайте споров о спорных предметах, таких как политика, религия и национальные вопросы. Не вмешивайтесь, потому что начнутся горячие дискуссии.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Споры об общей собственности и наследованиях сегодня могут стать уродливыми. Кто-то может захотеть убрать кого-то или изменить ситуацию. Это плохой день для этих обсуждений. В идеале, эти обсуждения еще раз.

Рак (21 июня — 22 июля)

Взаимоотношения с боссами и родителями сегодня расстроены, потому что люди требуют. У них есть отношение или умение. Ты со мной, или ты против меня. Конечно, жизнь никогда не бывает такой простой. Ничто не черно-белое. Только слова. Жизнь – это мягкий серый цвет с золотым солнцем.

Лев (23 июля — 22 августа)

Взаимоотношения с кем-то из другой страны или кто-то, кто «другой», может прийти сегодня к власти. Это может закончиться. Между тем дискуссии о политике и религии могут быть интенсивными и неудобными. Не делайте это.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это выгодное время для вас, потому что к вам придут подарки, лакомства и благосклонности от других. Однако сегодня люди интенсивные и самоуверенные. Это плохой день для важных дискуссий о том, как разделить или поделиться чем-то, например, наследованием.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то может прийти в голову в близких отношениях. Вы либо решите что-то, либо можете даже расстаться. Но, возможно, вы предъявляете слишком много требований к отношениям? Однако, если пришло время что-то прекратить – тогда , пора закончить что-то.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Посмотрите, как улучшить сегодняшнюю работу. Аналогичным образом, что вы можете сделать, чтобы улучшить свое здоровье? Всегда есть что-то. Ваш подход к вашему здоровью может быть двояким: (1) Прекратить делать что-то вредное. (2) Начните делать что-то полезное. Теперь это двойной удар!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Некоторые из вас могут захотеть изменить отношения или закончить их. Запомните: Если вы будете действовать с дисциплиной, вы не пожалеете. Это означает, что если вы что-то делаете и вы не жалеете об этом – вы действовали правильно. Или если вы что-то делаете, и вы сожалеете об этом – тогда вы не поступаете правильно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это не идеальный день для семейного обсуждения, потому что люди будут напряженными. Обсуждения будут слишком черно-белыми по поводу вещей. Будет ощущение победы или потери. Отношения не должны доходить до этого. Отношения не о победе или проигрыше. Отношения должны быть взаимовыгодными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Аргумент с родственником, братом или соседом сегодня может выйти из-под контроля. Возможно, вы захотите бросить полотенце. Возможно, вы хотите что-то улучшить, а кто-то хочет сохранить статус-кво. Это классический случай для разочарования – для обеих сторон.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня могут возникнуть финансовые споры – это напряженные чувства! Кто-то может чувствовать себя несправедливо. Или, может быть, они хотят выйти из сделки? Сегодня на линии слишком много, что означает, что лучше отложить важные финансовые обсуждения до следующей недели.

Если ваш день рождения сегодня

Вы энергичны, предприимчивы и импульсивны. Вы стремитесь к совершенству. Этот год –это время доработки и инвентаризации. Просмотрите прошлые триумфы и неудачи, когда вы закончите этот девятилетний цикл. Вы можете отпустить людей, рабочие места и вещи, чтобы перейти к чему-то новому. Примечание. Вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и легче!

comments powered by HyperComments
Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
19.03.2018, 18:40
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE: кто самый авторитетный депутат в Якутской гордуме?
20.03.2018, 2:58
Политика
Эксклюзив
Sex в коридорах власти Якутии — 2
21.03.2018, 10:00
Общество
Некролог
Ушел из жизни бывший министр Якутии
19.03.2018, 19:57
Происшествия
В Якутии экс-глава муниципалитета предстанет перед судом
21.03.2018, 13:44
Политика
Экстра
Кадровый указ Ил Дархана
20.03.2018, 2:25
Политика
Резонанс
«Падающего толкни» или кто рассуждает о «мечтах депутата»?
18.03.2018, 11:00
Желток
Фотофакт
Известные якутяне голосуют!
18.03.2018, 22:46
Политика
Когда озвучат предварительные итоги выборов президента РФ в Якутии
18.03.2018, 10:28
Спорт
Двукратная олимпийская чемпионка стала почетным послом МСИ «Дети Азии» на Сахалине
19.03.2018, 9:20
Политика
Предварительные итоги выборов: в Якутии лидирует Владимир Путин
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Политика
23.03.2018

Звезды якутского PR: Профессионалы, создающие репутацию

Эксклюзив
Культура & Образование
23.03.2018

Владимир Индигирский посвятил песню своей жене

Общество
22.03.2018

Туолбэ, махалля и искривление экономической географии на круглом столе с высоким гостем из федеральной Палаты

Эксклюзив
Финансы
22.03.2018

Якутия опять берет в долг

Экстра
Происшествия
22.03.2018

Приговор за тройное убийство вынесли в Якутии

Финансы
22.03.2018

Выгодное предложение от Алмазэргиэнбанка для прекрасных дам

Культура & Образование
22.03.2018

Названы победители премии «Күн Өркөн-2018»

Красота & Здоровье
22.03.2018

Якутская красавица поборется за корону «Мисс Россия»