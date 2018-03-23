Ежедневный Гороскоп. Пятница 23 марта 2018

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Близнецы

Предупреждение о луне

Сегодня до 11:30 вечера у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня люди страстны. Будьте осторожны, имея дело с боссами, родителями, VIP-персонами и полицией, потому что страсть в этих отношениях может иметь неприятные последствия для вас. Держите глаза открытыми и посмотрите, куда дует ветер. Не будите спящего гиганта.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Что-то, что происходит за кулисами, может нарушить отношения. Это может быть кто-то подлый или манипулятивный. Избегайте споров о спорных предметах, таких как политика, религия и национальные вопросы. Не вмешивайтесь, потому что начнутся горячие дискуссии.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Споры об общей собственности и наследованиях сегодня могут стать уродливыми. Кто-то может захотеть убрать кого-то или изменить ситуацию. Это плохой день для этих обсуждений. В идеале, эти обсуждения еще раз.

Рак (21 июня — 22 июля)

Взаимоотношения с боссами и родителями сегодня расстроены, потому что люди требуют. У них есть отношение или умение. Ты со мной, или ты против меня. Конечно, жизнь никогда не бывает такой простой. Ничто не черно-белое. Только слова. Жизнь – это мягкий серый цвет с золотым солнцем.

Лев (23 июля — 22 августа)

Взаимоотношения с кем-то из другой страны или кто-то, кто «другой», может прийти сегодня к власти. Это может закончиться. Между тем дискуссии о политике и религии могут быть интенсивными и неудобными. Не делайте это.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это выгодное время для вас, потому что к вам придут подарки, лакомства и благосклонности от других. Однако сегодня люди интенсивные и самоуверенные. Это плохой день для важных дискуссий о том, как разделить или поделиться чем-то, например, наследованием.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то может прийти в голову в близких отношениях. Вы либо решите что-то, либо можете даже расстаться. Но, возможно, вы предъявляете слишком много требований к отношениям? Однако, если пришло время что-то прекратить – тогда , пора закончить что-то.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Посмотрите, как улучшить сегодняшнюю работу. Аналогичным образом, что вы можете сделать, чтобы улучшить свое здоровье? Всегда есть что-то. Ваш подход к вашему здоровью может быть двояким: (1) Прекратить делать что-то вредное. (2) Начните делать что-то полезное. Теперь это двойной удар!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Некоторые из вас могут захотеть изменить отношения или закончить их. Запомните: Если вы будете действовать с дисциплиной, вы не пожалеете. Это означает, что если вы что-то делаете и вы не жалеете об этом – вы действовали правильно. Или если вы что-то делаете, и вы сожалеете об этом – тогда вы не поступаете правильно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это не идеальный день для семейного обсуждения, потому что люди будут напряженными. Обсуждения будут слишком черно-белыми по поводу вещей. Будет ощущение победы или потери. Отношения не должны доходить до этого. Отношения не о победе или проигрыше. Отношения должны быть взаимовыгодными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Аргумент с родственником, братом или соседом сегодня может выйти из-под контроля. Возможно, вы захотите бросить полотенце. Возможно, вы хотите что-то улучшить, а кто-то хочет сохранить статус-кво. Это классический случай для разочарования – для обеих сторон.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня могут возникнуть финансовые споры – это напряженные чувства! Кто-то может чувствовать себя несправедливо. Или, может быть, они хотят выйти из сделки? Сегодня на линии слишком много, что означает, что лучше отложить важные финансовые обсуждения до следующей недели.

Если ваш день рождения сегодня

Вы энергичны, предприимчивы и импульсивны. Вы стремитесь к совершенству. Этот год –это время доработки и инвентаризации. Просмотрите прошлые триумфы и неудачи, когда вы закончите этот девятилетний цикл. Вы можете отпустить людей, рабочие места и вещи, чтобы перейти к чему-то новому. Примечание. Вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и легче!