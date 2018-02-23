Ежедневный Гороскоп. Пятница 23 февраля 2018

8, 9 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Протестируйте все сегодня, потому что легко быть в курсе других дел. Вам не придется искать неприятностей – они вас найдут! Ваш лучший ресурс – быть терпеливым и спокойным. В конце концов, деньги и подарки придут к вам в этом году. Это то, о чем нужно помнить.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Денежные решения не пойдут сегодня. У вас могут возникнуть споры об общей собственности, налогах, долгах, страховых вопросах или наследованиях. Вы также можете столкнуться с другом или членом группы. Вам не нужно бежать. Просто не занимайтесь этим.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке противоречит Солнцу, Меркурию, Венера, Марсу и Нептуну. Могу ли я пожениться? Сохраняйте незаметность. Не требуйте. Будьте в коллективе. Будьте особенно уважительны при работе с боссами, родителями и VIP-персонами. Кроме того, будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями.

Рак (21 июня — 22 июля)

Не ожидайте сегодня слишком многого от себя или других. Придержите свои поводья немного. Определенно избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и раса. Будьте вежливы и терпеливы с коллегами, чтобы избежать конфронтации или злого взгляда. Да, это один из тех дней.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня отношения с романтическими партнерами могут быть напряженными. Это плохой день для обсуждения общей собственности, наследования, налогов и долгов, потому что вам трудно наладить сотрудничество с другими. Это несвойственно Львам. Сегодня весь мир расходится.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте терпеливы с другими сегодня, потому что у вас высокий уровень раздражения. Поэтому, если вы сорветесь, все заметят. Вам это не нужно. Продолжайте улыбаться, даже если вам нужно подделать это. Правда, многие люди сегодня не могут ладить друг с другом. Бывает.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня избегайте острых дискуссий о политике, религии и национальных проблемах, потому что можете быть втянуты. Сосредоточьтесь на работе, хотя женщина из другой культуры может вас раздражать. Наденьте игровое лицо и справитесь с вещами с обычной дипломатией.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Избегайте денежных ссор или дележа с детьми или романтическими партнерами. Помните, что счастливый Юпитер в вашем знаке в этом году впервые с 2006 года, и он не вернется снова до 2030 года. Будьте благодарны за свое благословение! Будьте терпеливы со всеми сегодня. Вы можете сделать это.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Держите мир дома и с партнерами и близкими друзьями. Вы можете сделать это. Помните высказывание – улыбка одинакова на любом языке. Не принимайте вещи лично. Потерпите. На самом деле быть более чем терпеливым – быть полезным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это занятое, быстро развивающееся время для вас! Тем не менее, ваши отношения с другими прекращаются. На самом деле, у вас может быть короткий разговор или спор с кем-то. Отступите немного. Не требуйте.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте денежных дрязг сегодня. А также избегайте проблем с детьми и группами. Единственный способ сделать это – быть терпеливым и терпимым, потому что кто-то вас раздражает. Но это не только для вашего знака. Каждый знак чувствует сегодня напряженность в отношениях с другими по-разному.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня не делайте серьезных дел с членами семьи. И не делайте серьезных проблем с боссами и родителями. Зачем даже туда? Люди на грани, а это значит, что вы должны осторожно шагать и быть тактичным. Не провоцируйте аргументы. Быть частью решения не проблема.

Если ваш день рождения сегодня

Цели мотивируют вас. Вы хотите найти партнера по жизни. Это время завершения, окончания и инвентаризации. Просмотрите прошлые триумфы и неудачи, когда вы закончите этот девятилетний цикл. Многие отпустят людей, рабочие места и вещи, чтобы перейти к чему-то новому. Вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и легче!