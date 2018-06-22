Ежедневный Гороскоп. Пятница 22 июня 2018

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о луне

Избегайте покупок или принятия важных решений до 3:45 вечера сегодня. После этого все в порядке. Луна переходит из Весов в Скорпион.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Что-то необычное повлияет на вашу домашнюю рутину сегодня. Рассчитывай на это. Мелкие приборы могут сломаться, могут произойти небольшие поломки. Удивительная компания может появиться у вас на пороге. Тем временем проверьте оповещение о луне. Да, это плохо!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что сегодня для вас самый несчастный день. Это означает физические аварии, а также словесные оплошности. Думайте прежде чем говорить. С другой стороны, у вас может быть гениальная идея, потому что вы можете думать масштабно. См. предупреждение о Луне выше.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Следите за деньгами и денежными потоками сегодня, потому что вещи непредсказуемые. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Точно так же ваши вещи могут быть потеряны, украдены или повреждены. Будьте внимательны, чтобы вы знали, что происходит. Не делайте покупки во время оповещения о луне. (Только еда и газ.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня ваше любопытство возбуждено. Вы беспокойны и готовы к приключениям. Вы избежите скучных людей и повседневных ситуаций, потому что вы хотите приключений! Между тем, есть оповещение о луне в течение половины дня – проверьте это. Не делайте ничего, о чем позже пожалеете.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня кажется, что в воздухе слишком много электричества. В некотором роде вы чувствуете себя взволнованными, но по-другому вы нерешительны. (Или нет?) Не волнуйтесь, потому что это то, что происходит. См. Ограничения на оповещении о Луне. Не стесняйтесь ходить по магазинам после того, как Оповещение о Луне закончено.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Друг может удивить вас сегодня или, возможно, вы встретите кого-то, кто является настоящим персонажем? Что бы ни случилось, вы столкнетесь с тем, кто откроет вам глаза по-новому и расширит ваш взгляд на мир. Они могут познакомить вас с новыми идеями или новыми людьми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Боссы, родители и VIP-персоны могут удивить вас сегодня необычным предложением, или они могут сделать то, чего вы меньше всего ожидаете. Не переусердствуйте и не будьте мятежниками. Что бы ни случилось, это может дать вам больше свободы. Между тем, будьте в курсе оповещения о Луне сегодня. (См. Выше).

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Планы поездок могут измениться сегодня. Они могут быть отложены, перенесены или отменены. В качестве альтернативы вам может понадобиться путешествие, когда вы этого не ожидали. Подобные изменения могут повлиять на школьные расписания. Ожидайте встречи с кем-то интересным и другим.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Проверьте информацию о наследовании, совместном имуществе, страховых вопросах и о доходах или активах вашего партнера. Внезапное и необычное может повлиять на эти области. Приготовьтесь! Тем временем избегайте важных решений во время оповещения о луне. (См. Выше).

Козерог (22 декабря — 19 января)

Партнерские отношения и близкие друзья удивят вас каким-то образом сегодня. Кто-то может предъявить вам требования, которых вы меньше всего ожидаете. Или они могут потребовать больше свободы в отношениях. Что бы ни случилось, не соглашайтесь ни на что во время оповещения о луне. (См. Выше).

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваш рабочий процесс будет прерван сегодня из-за нехватки персонала, компьютерных сбоев или внедрения нового оборудования или нового персонала – может быть что угодно. Дайте себе дополнительное время, чтобы вы могли справиться с неожиданностью. Помните о предупреждении Луны. (См. Выше).

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Родители должны проявлять бдительность сегодня, потому что это дети, подверженные несчастным случаям. Между тем, это творческий день для Рыб! Социальные планы могут измениться или быть отменены. Кроме того, вы можете получить приглашение на забавное мероприятие. Скажите да! Ранняя часть дня нерешительна и расплывчата, но все заканчивается к вечеру.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Наталья Варлей и Мерил Стрип делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы артистичны, и у вас есть сильный успех. Это делает вас преданным перфекционистом. Пришло время упростить вашу жизнь и построить прочные фундаменты. В этом году вам нужно направлять свою энергию в одном направлении. Упражнения важны. Возьмите йогу, боевые искусства или бег трусцой — любую физическую дисциплину, чтобы занять вас. Тяжелая работа и усилия окупятся!