Ежедневный Гороскоп. Пятница 21 июля 2017 г.

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Оповещение о луне

После 4:15 утра сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и делать бизнес. Луна находится в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня энергия Марса заставляет вас участвовать в вечеринках, заниматься спортом, развлекаться с детьми и общаться с другими, особенно флиртовать! Тем не менее, как Солнце, так и Луна привлекают ваше внимание к дому и семье, поэтому вы можете просто отдохнуть с домашними. Это ваш выбор.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня пятница! Вы хотите общаться! Некоторые из вас прекрасно проведут время в «Счастливый час». Короткая поездка полностью оправдается, потому что вы хотите, чтобы вас стимулировали. Вам нужно какое-то действие! Поговорите с другими, чтобы понять последние слухи.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день, чтобы купить гардероб. И Солнце, и Луна привлекают интерес к вашим доходам и денежным потокам – это точно. Тем временем Марс делает вас прямым, несгибаемым и волевым. Это впечатляет.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Солнце и Луна находятся в вашем знаке, это то, что может произойти только два дня в году. Это обращает вас на себя, и это также заставляет вас чувствовать себя эмоционально усиленным. У вас есть сила, чтобы привлечь то, что вы хотите сегодня. Конечно, будьте осторожны с тем, о чем вы просите.

Лев (23 июля — 22 августа)

Несмотря на то, что пятница и огненный Марс в вашем знаке, скорее всего, вы решите взять перерыв. Одиночество в прекрасной обстановке порадует вас, потому что вам нужно перевести дыхание сегодня, потому что завтра вы будете летать под вашими цветами!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы будете наслаждаться шоппингом с подругами. Это общительный день, и это идеальный день для вас, чтобы поделиться своими ожиданиями и мечтами о будущем с кем-то, потому что их отзывы помогут вам. Попробуйте и узнайте.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы на глазах общественности. Сегодня, в частности, кажется, что личные данные о вашей личной жизни обсуждаются кем-то, кто находится в положении власти. Имейте это в виду, если вам нужно будет немного уменьшить контроль. Между тем, путешествие ради удовольствия манит вас!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сделайте что-то другое сегодня, чтобы немного встряхнуться, потому что вы хотите приключений и стимуляции! Если вы не можете путешествовать куда-нибудь, тогда будьте туристом в своем собственном городе. Поговорите с людьми из разных слоев общества. Идите туда, где вы никогда не были. Откройте для себя что-то новое!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы столкнулись с проблемой чужих ценностей, которые отличаются от ваших. Если вы считаете невозможным уступить, вам, возможно, придется сделать выбор согласиться или не согласиться. Это что-то. Все просто хотят быть счастливыми.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня один из тех дней, когда вы должны общаться с другими людьми. Вы должны проявить инициативу сами, когда имеете дело с ними, потому что это лучший способ справиться с сегодняшней энергией. Подумайте об этом так. Вы действительно делаете себе одолжение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это трудный, очень трудный день для вас. Вы будете много работать сегодня и много сделаете. Потом вечеринки с друзьями, потому что вы этого заслуживаете! Романтика будет приятной и соблазнительной. Сделайте то, что нравится вам.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы большой победитель, дорогие Рыбы. Примите приглашения на вечеринку или пообедайте с друзьями. Наслаждайтесь искусством, фильмами, спортивными мероприятиями, пикниками, барбекю и играми с детьми. Романтика будет забавной и беззаботной.