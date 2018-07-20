Ежедневный гороскоп. Пятница 20 июля 2018

Предупреждение о Луне
Сегодня «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Скорпионе.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Это может быть хороший день на работе, особенно если вам нужно получить больший бюджет или больше материала или оборудования. Двери возможностей откроются для вас сегодня. Это отличный день для поездок по работе. Наслаждайтесь!
Телец (20 апреля — 20 мая)
Это потрясающий день для свиданий, особенно вечером. Отношения с партнерами и близкими друзьями сердечны и взаимовыгодны. Вы чувствуете себя романтичным, веселым и готовым хорошо провести время с кем-то. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Это хороший день! Вы будете наслаждаться своим временем на работе, особенно если это связано с проведением встреч и работой с группами. Тем не менее, это также отличный день для развлечения дома. Возможно, вам также захочется пролистать сайты объявлений, вдруг есть интересное предложение в сфере недвижимости?
Рак (21 июня — 22 июля)
Это веселый, кокетливый день! Наслаждайтесь спортивными событиями, вечеринками, социальными мероприятиями, спортом и каникулами. Ваши способности общаться с другими на высоте. Сегодня вы не ошибетесь!
Лев (23 июля — 22 августа)
Это отличный день для бизнеса и торговли для вашего знака. Это также хороший день для изучения рынка недвижимости. Вы сможете увидеть способы увеличения вашего дохода. Вам также понравится развлекаться дома.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Это отличный день для покупки косметических товаров. (Вам понравится то, что вы видите в зеркале.) Ваши коммуникативные навыки на высоте, что делает вас неотразимым, когда речь заходит о продажах, маркетинге, обучении и актерской деятельности. Вы сердечный и щедрый для всех, кого вы встречаете сегодня.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Ищите способы увеличить свой доход сегодня, потому что они существуют. Или, может быть, вы увеличите свои активы, купив что-нибудь? Это может быть крупная покупка, и даже если вы ее купите самостоятельно, тем не менее, вы увеличили свои активы. (Конечно, всегда есть потенциальная задолженность.)
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Это дружелюбный, популярный день! Вам понравится общаться со всеми, с кем вы встречаетесь, особенно во второй половине дня. Наслаждайтесь отдыхом с другими, потому что люди захотят быть с вами. Пообщаться с творческими, талантливыми друзьями. Это отличный день!
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Сегодня вы чувствуете себя спокойно. Вы благодарны за то, что живете своей жизнью и находитесь в своем мире. Это замечательная вещь, потому что ежедневная высокая самооценка — одна из лучших вещей, которую мы можем сделать. Это меняет наше отношение к миру и окружающим.
Козерог (22 декабря 19 января)
Путешествие ради новых впечатлений порадует вас сегодня! Вы также с радостью будете учиться, и иметь глубокие дискуссии о высоких идеях. Что бы вы ни делали сегодня, ваш мир станет приятным, красивым. Романтика с кем-то другим может начаться.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Это отличный день, чтобы попросить кредит или ипотеку или попросить одолжить что-то, потому что вы сможете извлечь выгоду из других, будь то друзья, случайные знакомые или финансовые учреждения. Сегодня вы также выглядите более богатыми в глазах других.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Вы будете наслаждаться общением со всеми, с кем вы повстречаетесь сегодня, особенно с людьми, которые отличаются друг от друга. Цените каждый шанс попутешествовать. Даже если вы не путешествуете, люди, с которыми вы повстречаетесь сегодня, расширят ваш мир. Воспользуйтесь каждой возможностью узнать что-то сегодня!
Если ваш день рождения сегодня
Давид Тухманов делится своим днем рождения сегодня. Вы очаровательны, приспосабливаемы и сострадательны. Вы отличный друг для других — не осуждающий, заботливый и искренний. В этом году у вас более медленный темп. Дайте себе отдых. Также это время сотрудничества с другими. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны.
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