Ежедневный гороскоп. Пятница 20 июля 2018

Предупреждение о Луне

Сегодня «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это может быть хороший день ​​на работе, особенно если вам нужно получить больший бюджет или больше материала или оборудования. Двери возможностей откроются для вас сегодня. Это отличный день для поездок по работе. Наслаждайтесь!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это потрясающий день для свиданий, особенно вечером. Отношения с партнерами и близкими друзьями сердечны и взаимовыгодны. Вы чувствуете себя романтичным, веселым и готовым хорошо провести время с кем-то. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это хороший день! Вы будете наслаждаться своим временем на работе, особенно если это связано с проведением встреч и работой с группами. Тем не менее, это также отличный день для развлечения дома. Возможно, вам также захочется пролистать сайты объявлений, вдруг есть интересное предложение в сфере недвижимости?

Рак (21 июня — 22 июля)

Это веселый, кокетливый день! Наслаждайтесь спортивными событиями, вечеринками, социальными мероприятиями, спортом и каникулами. Ваши способности общаться с другими на высоте. Сегодня вы не ошибетесь!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день для бизнеса и торговли для вашего знака. Это также хороший день для изучения рынка недвижимости. Вы сможете увидеть способы увеличения вашего дохода. Вам также понравится развлекаться дома.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для покупки косметических товаров. (Вам понравится то, что вы видите в зеркале.) Ваши коммуникативные навыки на высоте, что делает вас неотразимым, когда речь заходит о продажах, маркетинге, обучении и актерской деятельности. Вы сердечный и щедрый для всех, кого вы встречаете сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ищите способы увеличить свой доход сегодня, потому что они существуют. Или, может быть, вы увеличите свои активы, купив что-нибудь? Это может быть крупная покупка, и даже если вы ее купите самостоятельно, тем не менее, вы увеличили свои активы. (Конечно, всегда есть потенциальная задолженность.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это дружелюбный, популярный день! Вам понравится общаться со всеми, с кем вы встречаетесь, особенно во второй половине дня. Наслаждайтесь отдыхом с другими, потому что люди захотят быть с вами. Пообщаться с творческими, талантливыми друзьями. Это отличный день!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы чувствуете себя спокойно. Вы благодарны за то, что живете своей жизнью и находитесь в своем мире. Это замечательная вещь, потому что ежедневная высокая самооценка — одна из лучших вещей, которую мы можем сделать. Это меняет наше отношение к миру и окружающим.

Козерог (22 декабря 19 января)

Путешествие ради новых впечатлений порадует вас сегодня! Вы также с радостью будете учиться, и иметь глубокие дискуссии о высоких идеях. Что бы вы ни делали сегодня, ваш мир станет приятным, красивым. Романтика с кем-то другим может начаться.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день, чтобы попросить кредит или ипотеку или попросить одолжить что-то, потому что вы сможете извлечь выгоду из других, будь то друзья, случайные знакомые или финансовые учреждения. Сегодня вы также выглядите более богатыми в глазах других.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете наслаждаться общением со всеми, с кем вы повстречаетесь сегодня, особенно с людьми, которые отличаются друг от друга. Цените каждый шанс попутешествовать. Даже если вы не путешествуете, люди, с которыми вы повстречаетесь сегодня, расширят ваш мир. Воспользуйтесь каждой возможностью узнать что-то сегодня!

Если ваш день рождения сегодня

Давид Тухманов делится своим днем ​​рождения сегодня. Вы очаровательны, приспосабливаемы и сострадательны. Вы отличный друг для других — не осуждающий, заботливый и искренний. В этом году у вас более медленный темп. Дайте себе отдых. Также это время сотрудничества с другими. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны.