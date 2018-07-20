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Футуролог
Ежедневный гороскоп. Пятница 20 июля 2018
20.07.2018, 0:41
Республика
В Якутии появится береговой учебный тренажер
20.07.2018, 0:37
Столица
Анонс
Цветущий Якутск: Приглашаем на ярмарку цветов и конкурс флористов 20 июля
19.07.2018, 19:43
Общество
Владимир Федоров и Алексей Лаптев в Москве
19.07.2018, 19:30
Столица
Автобусный маршрут №35 вернут к прежней схеме движения
19.07.2018, 18:03
Политика
Экстра
Новые кадровые указы врио главы Якутии
19.07.2018, 18:00
Общество
Как проходит кризис среднего возраста у мужчин
19.07.2018, 17:52
Республика
Бездорожье Якутии: Жители якутского села жалуются на отсутствие нормальной дороги
19.07.2018, 17:37
Общество
В России учредили звание «Заслуженный журналист РФ»
19.07.2018, 17:37
Финансы
С начала года РСХБ направил в АПК свыше 500 млрд рублей
19.07.2018, 17:16
Столица
Открытая власть: Горожане активно обращаются в администрацию
19.07.2018, 17:07
Финансы
Выиграй поездку в Японию от JCB и Алмазэргиэнбанка
19.07.2018, 17:02
Спорт
Жителей Якутска приглашают на утренние тренировки
19.07.2018, 16:55
Культура & Образование
Якутская ГСХА выполняет научно-исследовательскую работу по иппотерапии для детей с ОВЗ
19.07.2018, 16:49
Экономика
Объявление
20 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
19.07.2018, 16:47
Столица
Горожане жалуются на ночных «дрифтеров»
19.07.2018, 16:35
Столица
Объявление
В Якутске ночью отключат воду
19.07.2018, 16:29
Экология
На северо-западе Якутии температура опустится ниже нуля
19.07.2018, 16:25
Происшествия
Два самолета-амфибия вылетели на тушение пожаров в Кобяйском районе
19.07.2018, 16:13
Происшествия
Лесной пожар на ООПТ «Белоозерский» локализован
19.07.2018, 16:05
Происшествия
Спасатель — это особая профессия
19.07.2018, 15:53
Экология
В Якутии спасли детеныша овцебыка
19.07.2018, 15:39
Культура & Образование
Анонс
Оперная дива приглашает…
19.07.2018, 15:23
Экология
Авиаторы требуют 32 миллиона рублей за охрану лесов
19.07.2018, 15:08
Происшествия
В Якутии директор гимназии выписала себе премии на 1,5 млн рублей
19.07.2018, 15:01
Происшествия
Отцу-алиментщику грозит реальный срок
19.07.2018, 14:46
Общество
Список документов для оформления пособий на детей сокращен в Якутии
19.07.2018, 14:27
Столица
День рождения парка отметят в Якутске (Программа мероприятий)
19.07.2018, 14:15
Культура & Образование
Анонс
Встреча с художником – живописцем Анной Осиповой
19.07.2018, 14:00
Столица
Год новаторства: Якутск. Цифровой, креативный
19.07.2018, 13:30
Путешествия
Пять правил безопасного отпуска
19.07.2018, 13:01
Спорт
Якутские борцы вылетели в Турцию
19.07.2018, 12:59
Политика
Резонанс
Экс-министр рассказал о новом месте работы
19.07.2018, 12:45
Общество
Назначен руководитель Восточно-Якутского межрайонного следственного отдела
19.07.2018, 12:38
Происшествия
Фотофакт
У Якутска начался подъем уровня воды
19.07.2018, 12:33
Экология
Фотофакт
В Якутии посреди лета наступила зима
19.07.2018, 12:31
Политика
Экстра
Семен Винокуров освобожден от должности министра
19.07.2018, 12:25
Столица
Анонс
Прямой разговор с Ириной Алексеевой
19.07.2018, 12:19
Столица
В столице установят скамейку «Я люблю Якутск»
19.07.2018, 12:10
Столица
Год новаторства: какие проекты реализуются в Якутске
19.07.2018, 12:03
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Косолапый похозяйничал в огороде якутянки
19.07.2018, 11:44
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В Якутии половина лесных пожаров вызвана сухими грозами
19.07.2018, 11:38
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19.07.2018, 11:36
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19.07.2018, 11:24
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20 июля 2018, 5:00
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Ежедневный гороскоп. Пятница 20 июля 2018

Предупреждение о Луне

Сегодня «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это может быть хороший день ​​на работе, особенно если вам нужно получить больший бюджет или больше материала или оборудования. Двери возможностей откроются для вас сегодня. Это отличный день для поездок по работе. Наслаждайтесь!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это потрясающий день для свиданий, особенно вечером. Отношения с партнерами и близкими друзьями сердечны и взаимовыгодны. Вы чувствуете себя романтичным, веселым и готовым хорошо провести время с кем-то. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это хороший день! Вы будете наслаждаться своим временем на работе, особенно если это связано с проведением встреч и работой с группами. Тем не менее, это также отличный день для развлечения дома. Возможно, вам также захочется пролистать сайты объявлений, вдруг есть интересное предложение в сфере недвижимости?

Рак (21 июня — 22 июля)

Это веселый, кокетливый день! Наслаждайтесь спортивными событиями, вечеринками, социальными мероприятиями, спортом и каникулами. Ваши способности общаться с другими  на высоте. Сегодня вы не ошибетесь!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день для бизнеса и торговли для вашего знака. Это также хороший день для изучения рынка недвижимости. Вы сможете увидеть способы увеличения вашего дохода. Вам также понравится развлекаться дома.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для покупки косметических товаров. (Вам понравится то, что вы видите в зеркале.) Ваши коммуникативные навыки на высоте, что делает вас неотразимым, когда речь заходит о продажах, маркетинге, обучении и актерской деятельности. Вы сердечный и щедрый для всех, кого вы встречаете сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ищите способы увеличить свой доход сегодня, потому что они существуют. Или, может быть, вы увеличите свои активы, купив что-нибудь? Это может быть крупная покупка, и даже если вы ее купите самостоятельно, тем не менее, вы увеличили свои активы. (Конечно, всегда есть потенциальная задолженность.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это дружелюбный, популярный день! Вам понравится общаться со всеми, с кем вы встречаетесь, особенно во второй половине дня.  Наслаждайтесь отдыхом с другими, потому что люди захотят быть с вами. Пообщаться с творческими, талантливыми друзьями. Это отличный день!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы чувствуете себя спокойно. Вы благодарны за то, что живете своей жизнью и находитесь в своем мире. Это замечательная вещь, потому что ежедневная высокая самооценка  — одна из лучших вещей, которую мы можем сделать. Это меняет наше отношение к миру и окружающим.

Козерог (22 декабря 19 января)

Путешествие ради новых впечатлений порадует вас сегодня! Вы также с радостью будете учиться, и иметь глубокие дискуссии о высоких идеях. Что бы вы ни делали сегодня, ваш мир станет приятным, красивым. Романтика с кем-то другим может начаться.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день, чтобы попросить кредит или ипотеку или попросить одолжить что-то, потому что вы сможете извлечь выгоду из других, будь то друзья, случайные знакомые или финансовые учреждения. Сегодня вы также выглядите более богатыми в глазах других.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете наслаждаться общением со всеми, с кем вы повстречаетесь сегодня, особенно с людьми, которые отличаются друг от друга. Цените каждый шанс попутешествовать. Даже если вы не путешествуете, люди, с которыми вы повстречаетесь сегодня, расширят ваш мир. Воспользуйтесь каждой возможностью узнать что-то сегодня!

Если ваш день рождения сегодня

Давид Тухманов делится своим днем ​​рождения сегодня. Вы очаровательны, приспосабливаемы и сострадательны. Вы отличный друг для других — не осуждающий, заботливый и искренний. В этом году у вас более медленный темп. Дайте себе отдых. Также это время сотрудничества с другими. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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