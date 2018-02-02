Ежедневный гороскоп. Пятница 2 февраля 2018

Предупреждение о Луне

Сегодня «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете сосредоточиться на домашних ремеслах, личной гигиене или заботе о чем-то или о ком-то. Вам не обязательно быть мучеником, но вы, вероятно, должны поставить потребности и интересы кого-то перед своим.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Романтика сегодня является главным вашим фокусом. Возможно, вы немного притягательны. Ваши защитные инстинкты пробуждаются, что заставляет вас заботиться о детях или партнерах. И все же вы хотите быть свободными — быть самим собой!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Противоречивые сообщения: вы хотите путешествовать и все бросить! Или же вы хотите спрятаться дома в коконе. Ну, вы не можете сделать два дела одновременно. Смотрите, насколько ваши повседневные привычки контролируют вас. Страшно!

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы хотите поговорить с кем-то сегодня. Вы хотите просветить их о чем-то — ничего поверхностного и не болтать о погоде. Вы хотите дойти до важной сути вещей. Вот такой день.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это странно, но сегодня вы сильно идентифицируете себя с чем-то, что у вас есть. Вы чувствуете сильную привязанность к этому. Очевидно, вы не хотите предоставлять это кому-либо. Вы хотите защитить это. Но это всего лишь один из тех моментов Плюшкина, которые все мы имеем время от времени.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поскольку Луна в вашем знаке, у вас есть более сильная, чем обычно, необходимость относиться лучше к другим. Ваши эмоциональные датчики подняты, что делает вас чувствительными к чувствам и настроениям окружающих. Попросите вселенную о помощи, потому что вы ее можете получить.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы предпочтете работать в одиночку или прятаться за кулисами сегодня, потому что чувствуете необходимость уйти, чтобы отдышаться. Вы очень социальный знак, но даже вам нужно потратить время, чтобы восстановиться. Возможно, вам захочется сообщить свои глубокие чувства кому-то.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы чувствуете себя очень комфортно, поэтому вам будет приятно поговорить с кем-то, возможно, с женщиной-компаньоном или знакомым. Это также хороший день, чтобы думать, что ваших надеждах и мечтах о будущем. Почему бы не поделиться ими с кем-то, чтобы получить их мнение?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Проблемы с бизнесом и ваша профессиональная карьера — ваша задача сегодня. Вы можете почувствовать, что ваша личная жизнь у всех на виду по какой-то причине. «Посмотри на меня!». Отношения с коллегой по работе могут зайти так далеко, что линия между профессиональным и личным станет размываться.

Козерог (22 декабря 19 января)

Вам нужно уйти от всего этого! Вы хотите сделать что-то другое, чтобы вы почувствовали себя в своей тарелке! Если можно — путешествуйте. Если нет, возьмите мысленное «путешествие» через фильм или книги. Вы также можете встретить людей из других стран, которые могут вас чему-то научить.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня все ваши эмоциональные переживания более интенсивны, чем обычно. Это включает в себя ваши встречи с другими. Вы можете привлечь к себе кого-то, кто сильно повлияет на вас. Вы даже можете позавидовать или захотеть чего-то другого. Ах да: был там, сделал это.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете сосредоточиться на своих самых личных отношениях, потому что Луна противоположна вашему знаку. Эти люди, кажется, как никогда важны для вас сегодня. Если у вас есть конфликты с кем-то, они будут намного более эмоциональными! Совет: будьте готовы к компромиссу.

Если ваш день рождения сегодня

Вы независимы, креативны, милы и обаятельны. В этом году речь идет о личных обязанностях, семье и услугах для других. Позаботьтесь о себе, чтобы вы могли помочь другим. Изучите искусство. Зарегистрируйтесь на курсы. Поддерживайте отношения, которые вы цените.