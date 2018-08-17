Ежедневный гороскоп. Пятница 17 августа 2018

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Недавно старое пламя вернулось в вашу жизнь. Проблемы со своими детьми были воскрешены и возможно, вы также поговорили с детьми, которых вы не видели некоторое время. Это «зацикливание в прошлое» закончится. Отсюда, вперед!

Телец (20 апреля — 20 мая)

В прошлом был большой акцент на родственниках, возвращающихся в вашей жизни. Теперь это начнется. К уикенду вы увидите, что этот сдвиг в отношении дома и семьи идет вперед. «Господа, запустите свои двигатели».

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Последний месяц был измучен из-за путаных сообщений, потерянных документов, неуместных предметов, проблем с электронной почтой, проблем с автомобилем. Теперь все это начнет успокаиваться. Слава богу! В следующие несколько дней вы будете плавать вокруг мыса Доброй Надежды.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вам мешают денежные задержки, поздние проверки по почте, а также расстраивающие проблемы, связанные с заработком, вашей работой и вашими активами. Этого было много. К счастью, время путаницы заканчивается. Следующие 48 часов откроют для вас поворотный момент — к лучшему!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это было мучительное время, потому что Меркурий был ретроградным в вашем знаке, создавая задержки, стычки с сообщениями, пропущенные встречи, неуместные предметы и потерянные документы. Вы были связаны с людьми из своего прошлого. Теперь это безумие начнет ослабевать. Аллилуйя!

Дева (23 августа — 22 сентября)

В течение нескольких недель Меркурий ретроградный преследовал вас – почти буквально во всем. Это вызвало множество вещей из прошлого, которые оказались на вашей тарелке. В некотором смысле это было хорошо. Но во многих отношениях вы бы не выбрали это. Это история. Жизнь начнет нормализоваться. (Что бы это ни было.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы самый социальный знак зодиака. Поэтому во многих отношениях было весело слушать и снова общаться со старыми именами и лицами из вашего прошлого. Но даже у вас есть предел. Оставьте прошлое там, где оно есть. Давайте посмотрим в будущее.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В прошлом месяце ваше участие с родителями и начальниками из вашего прошлого было интенсивным. Тем не менее, это усиленное участие будет уменьшаться, поскольку Меркурий «останавливается» (относительно планеты Земля), прежде чем он продвинется вперед.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы мирились со странными событиями и задержками, связанными с изданием, средствами массовой информации, планами поездок и чем-то связанным с высшим образованием, медициной и законом. Все было непросто и его было много. Начиная с этого момента, безумие начнет уменьшаться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас была возможность просмотреть старую информацию, связанную с общей собственностью, наследствами, задолженностью, налогами, страховыми случаями и тем, чем вы владеете совместно с кем-то другим. Это дало вам возможности закончить дело. Но теперь вы готовы смотреть в будущее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В последние несколько недель ваше общение с экс-партнерами и старыми друзьями было значительным. Кто знал, что это произойдет! Теперь пыль уляжется, потому что Меркурий будет «неподвижным» относительно планеты Земля, прежде чем двигаться вперед. Уф!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сказать, что в прошлом месяце все было в порядке с вашей работой, мягко сказано. Это было в газетах! Расслабьтесь, потому что, начиная с этого момента, испытания и несчастья, которые вы перенесли с ретроградным Меркурием, начнут уменьшаться. Вы спасены!

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Роберт Де Ниро, Олег Табаков, Шон Пенн и Николай Добрынин, певицы Наталья Ветлицкая и Лариса Черникова, певец Муслим Магомаев и шахматист Михаил Ботвинник делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы очаровательны и спокойны, но вы редко сопротивляетесь вызову. Вы организованы и красноречивы. В этом году вы завершаете девятилетний цикл. Вот почему это время доработки и инвентаризации. Ожидайте попрощаться с людьми, местами и владениями. Хорошая новость заключается в том, что вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и легче!